Россия готовит переворот в Молдове, — Данилов (видео)

Российская сторона уже отправила чеченских "спасателей" в Турцию, после чего они могут оказаться в Кишиневе.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия готовится сделать переворот в Молдове. Об этом политик сообщил в эфире национального телемарафона.

Для этого РФ отправила в пострадавшую от землетрясения Турцию чеченских "спасателей". После поисковых работ они могут прибыть в столицу Молдовы – Кишинев.

"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", — рассказывает Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что украинская разведка предупредила соседнее государство о запланированном Россией перевороте. По словам политика, РФ планирует сделать так, чтобы к Молдове было приковано больше внимания.

"Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", — отметил секретарь Совета нацбезопасности.

Среди "спасателей" есть Даниил Мартынов, который после 24 февраля 2022 года выполнял ряд преступных задач на территории Украины, в частности руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната.

Напомним, в Молдове начались серьезные перемены в руководстве государством.

Также Фокус писал о военном преступнике РФ, которого отправили в Турцию в роли спасателя.