Кабмин при её правительстве работал полтора года, и за это время Молдова успела получить статус кандидата на членство в ЕС.

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Правительство Молдовы во главе с премьер-министром страны ушло в отставку. Об этом лично сообщила Наталья Гаврилица во время брифинга, сообщает молдавский портал NewsMaker.

Точную причину этого события она не стала уточнять, и лишь отметила, что "пришло время". Премьер поблагодарила всех, с кем она успела поработать на этой должности, и перечислила достижения Кабинета министров при ее каденции.

"Я ухожу с чувством исполненного долга и спокойным сердцем. Дорогие граждане, призываю вас оставаться солидарными, чтобы превратить Молдову в европейское государство", — подчеркнула она.

Правительство Натальи Гаврилицы работало на протяжении 18 месяцев, и решение об отставке было принято спустя 2 дня после возвращения из Брюсселя, где она возглавляла делегацию Молдовы первые в качестве страны-кандидата в члены ЕС.

Слухи об отставке правительства продолжались около двух месяцев, и вот официально подтвердились.

Согласно закону Молдовы, президент должен подписать указ, после чего распущенный Кабмин будет выполнять обязанности до принятия присяги новым составом правительства.

Напомним, что 9 февраля Владимир Зеленский предупредил президента Майю Санду о планах России захватить Молдову. Украинская разведка располагает всеми данными о планах военно-политического руководства Кремля на этот счет.

30 декабря прошлого года Майя Санду заявляла уже о невозможности отношений с РФ. Она заявила, что ей нечего обсуждать с Россией после нападения на Украину и обвинила Кремль в угрозах в адрес Кишинева.