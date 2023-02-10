Прем'єрка Молдови Гаврилиця подала у відставку та розпустила уряд

Кабмін за її уряду працював півтора року, і за цей час Молдова встигла отримати статус кандидата на членство в ЄС.

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Уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністеркою країни пішов у відставку. Про це особисто повідомила Наталія Гаврилиця під час брифінгу, повідомляє молдавський портал NewsMaker.

Точну причину цієї події вона не стала уточнювати й лише зазначила, що "настав час". Прем'єрка подякувала всім, з ким вона встигла попрацювати на цій посаді, й перерахувала досягнення Кабінету Міністрів за її каденції.

"Я йду з почуттям виконаного обов'язку та спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу", — наголосила вона.

Уряд Наталії Гаврилиці працював протягом 18 місяців, і рішення про відставку було ухвалено через 2 дні після повернення з Брюсселя, де вона очолювала делегацію Молдови вперше як країни-кандидата в члени ЄС.

Чутки про відставку уряду тривали близько двох місяців і офіційно підтвердилися.

Згідно із законом Молдови, президент має підписати указ, після чого розпущений Кабмін виконуватиме обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду.

Нагадаємо, що 9 лютого Володимир Зеленський попередив президентку Майю Санду про плани Росії захопити Молдову. Українська розвідка має всі дані про плани військово-політичного керівництва Кремля щодо цього.

30 грудня минулого року Майя Санду вже заявляла про неможливість відносин із РФ. Вона заявила, що їй нема чого обговорювати з Росією після нападу на Україну, та звинуватила Кремль у погрозах на адресу Кишинева.