"Убивають своїх сусідів": Санду завила про неможливість відносин з РФ

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що їй нічого обговорювати з Росією після нападу на Україну та звинуватила Кремль у погрозах на адресу Кишинева.

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Президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила про те, що відносини між її країною та Росією зайшли в глухий кут після повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України. Про це лідерка Молдови розповіла в ефірі телеканалу Moldova 1.

Санду зазначила, що зараз Молдова не може підтримувати конструктивні відносини з Росією, оскільки країна-агресор залякує інші країни й убиває своїх сусідів.

"Є погрози. На жаль, це інструменти Російської Федерації: погрози, спроби залякати інші країни. Те, що ми бачимо в Україні, загалом дуже серйозне. Коли ми прийшли в уряд, ми сказали, що хочемо конструктивних відносин із Російською Федерацією. Після того, як почалася ця війна, які у вас можуть бути відносини з агресором, з державою, з країною, яка вбиває своїх сусідів?" — заявила Санду.

На запитання журналіста про те, чи планує Мая Санду офіційний візит до Москви, президентка Молдови зазначила, що їй "немає про що говорити з державою-правопорушником".

Раніше, 24 грудня, заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що розширення співпраці між Молдовою та НАТО підриває безпеку Молдови. Дипломат закликав Кишинів "не повторювати помилок Києва".

Зі свого боку, в Кишиневі відреагували на висловлювання російського дипломата. В МВС республіки наголосили, що Молдова є самостійною і незалежною державою.

"Нам потрібна вся солідарність наших друзів, щоб подолати численні гібридні проблеми, з якими ми стикаємося. Ми є вільною країною, і це наше рішення, як розвивати нашу країну", — заявив представник МВС Даніель Воде.

Нагадаємо, в листопаді президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила про те, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країні. За її словами, у Молдові є сили, які, мабуть, працюють на російські спецслужби.

24 листопада повідомлялося, що Кишинів залишився без світла внаслідок ударів ЗС РФ по енергосистемі України.

Про перебої з електроенергією у Молдові також повідомлялося 16 грудня. Після масованого ракетного обстрілу України оператор електромережі Moldelectrica повідомив про можливі відключення світла.