Масований ракетний удар РФ по Україні: Молдова повідомила про перебої зі світлом

Ракетні удари по інфраструктурі України знову вплинули на енергосистему Молдови. Наразі відключень світла немає, але енергосистема зазнає перебоїв.

Related video

Молдовський державний оператор електромережі Moldelectrica повідомив про перебої зі світлом у країні після масованої атаки РФ на об'єкти критичної інфраструктури України вранці 16 грудня.

Вранці компанія повідомила про високу ймовірність відключення світла, проте пізніше повідомила, що ризики подолано.

Зазначимо, що за останні кілька тижнів у Молдові відбулися два масові відключення електроенергії після масованих ракетних обстрілів України. Відключення тривали лише кілька годин. 5 грудня енергосистема в Молдові також зазнавала перебоїв.

У листопаді президентка Молдови Мая Санду заявила, що вразливість Молдови може послабити безпеку України й усієї Європи. У Кремлі хочуть, щоб у ЄС ринув новий потік біженців, які рятуватимуться від холоду. Санду заявила, що Україні та Молдові потрібно мати можливість обігріти будинки своїх громадян, інакше в країни Заходу рине черговий потік біженців, які рятуватимуться від холоду.

Нагадаємо, внаслідок ранкового масованого ракетного обстрілу Харків повністю знеструмлений, також містяни залишилися без води та світла. У Києві вводять екстрені відключення світла та спостерігаються проблеми з подаванням води, також до кінця дня зупинено роботу метро. Крім того, Кременчук залишився без опалення. В інших регіонах країни є також "прильоти" та проблеми з електрикою.

Раніше в компанії "Укренерго" розповіли, що основною метою нової атаки РФ стали магістральні мережі й об'єкти генерації. Унаслідок чого в системі значно збільшився дефіцит електроенергії.