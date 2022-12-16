Відновлювальні роботи будуть довшими: що відбувається з енергетикою після нового обстрілу РФ

У компанії "Укренерго" розповіли, що основною ціллю нової атаки РФ стали магістральні мережі та об'єкти генерації. Внаслідок чого в системі значно збільшився дефіцит електроенергії.

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Вранці, 16 грудня, російські війська завдали 9-го масованого ракетного удару по енергетичній системі України. Основною ціллю нової атаки Росії стали магістральні мережі та об'єкти генерації. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

Внаслідок обстрілів у системі збільшився дефіцит електроенергії, який до цього і так був значним. У відомстві підтвердили нові влучення російських ракет по об'єктах енергетики. Найбільше постраждали північні, південні, центральні та східні регіони країни.

Там, де це можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

В "Укренерго" додали, що після ранкового обстрілу на всій території України діє режим аварійних відключень.

"Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди", — сказано в повідомленні.

У компанії також уточнили, що введений режим надзвичайної ситуації запроваджено лише для учасників ринку електроенергії та стосується ринкових операцій.

Нагадаємо, 16 грудня Фокус писав, у яких областях немає світла, води та опалення. Після російських ударів по всій Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії. У Києві та Кривому Розі проблеми з водопостачанням, а Кременчук залишився без опалення.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що РФ випустила понад 60 ракет. За його словами, сили ППО спрацювали "непогано". Зокрема, у небі над Києвом збили 37 із 40 ракет.