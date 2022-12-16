"Одна з найбільших атак на Київ": де і скільки ракет вдалося збити ППО 16 грудня

У КМВА розповіли, що Росія випустила по Києву близько 40 ракет, більшість із них вдалося збити. Також ворожі снаряди знищили у Дніпропетровській, Вінницькій, Херсонській та інших областях.

Related video

Під час ранкового масового обстрілу України 16 грудня Росія випустила по Києву близько 40 ракет. Це одна з наймасштабніших атак на столицю з моменту вторгнення. Про це розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Повідомляється, що 37 із 40 російських ракет вдалося збити українським силам протиповітряної оборони (ППО).

"Інформація про руйнування та жертви уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці було надано медичну допомогу без госпіталізації", — додали у відомстві.

Тим часом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко додав, що в небі над областю українським захисникам вдалося збити 10 ворожих снарядів.

Також голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що по Житомирській області російські війська випустили 2 ракети. Одну з них удалося збити ППО. Внаслідок атак ніхто не постраждав.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що в небі над Вінницькою областю вдалося знищити 6 ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. Також 5 російських "Калібрів" збито над Херсонською та Миколаївською областями.

"Над Херсонщиною та Миколаївщиною сили ППК "Південь" знищено 3 та 2 ракети типу "Калібр" відповідно", — уточнили в ОК.

Нагадаємо, 16 грудня спікер Повітряних сил ЗСУ повідомив, що під час ранкової атаки Росія випустила понад 60 ракет. За його словами, сили ППО спрацювали "непогано". Він зазначив, що РФ "традиційно" завдавала ударів за допомогою крилатих ракет Х-555, Х-101 і "Калібр".

Росія завдала ударів по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову та інших містах України. По всій території країни діють аварійні відключення, у деяких населених пунктах немає опалення та води.