"Одна из самых больших атак на Киев": где и сколько ракет удалось сбить ПВО 16 декабря

В КМВА рассказали, что Россия выпустила по Киеву около 40 ракет, большинство из них удалось сбить. Также вражеские снаряды уничтожили в Днепропетровской, Винницкой, Херсонской и других областях.

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Во время утреннего массированного обстрела Украины 16 декабря Россия выпустила по Киеву около 40 ракет. Это одна из самых масштабных атак на столицу с момента вторжения. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что 37 из 40 российских ракет удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны (ПВО).

"Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", — добавили в ведомстве.

Тем временем глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко добавил, что в небе над областью украинским защитникам удалось сбить 10 вражеских снарядов.

Также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что по Житомирской области российские войска выпустили 2 ракеты. Одну из них удалось сбить ПВО. В результате атак никто не пострадал.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в небе над Винницкой областью удалось уничтожить 6 ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555. Также 5 российских "Калибров" были сбиты над Херсонской и Николаевской областями.

"Над Херсонщиной и Николаевщиной силами ППК "Юг" уничтожены 3 и 2 ракеты типа "Калибр" соответственно", — уточнили в ОК.

Напомним, 16 декабря спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что во время утренней атаки Россия выпустила более 60 ракет. По его словам, силы ПВО сработали "неплохо". Он отметил, что РФ "традиционно" наносила удары с помощью крылатых ракет Х-555, Х-101 и "Калибр".

Россия нанесла удары по Киеву, Днепру, Запорожью, Харькову и других городах Украины. По всей территории страны действуют аварийные отключения, в некоторых населенных пунктах нет отопления и воды.