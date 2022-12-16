Масований обстріл України: в яких областях немає електроенергії, води й опалення

Після російських ударів по всій Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії. У Києві та Кривому Розі проблеми з водопостачанням, а Кременчук залишився без опалення.

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Російські війська завдають масованого ракетного удару по українських містах. У деяких населених пунктах немає електроенергії, водопостачання та опалення. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки атак ЗС РФ.

Обстріл Харкова — все місто без електроенергії

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під ракетний удар потрапив інфраструктурний об'єкт. Все місто знеструмлене, не працює метрополітен для перевезення пасажирів, але функціонує як укриття. Також у Харкові працюють усі "Пункти Незламності". Люди можуть приходити погрітися, зарядити телефон, також там є інтернет.

У Харківській ОВА заявили, що ЗС РФ завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Також окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Чугуєві. Можливі перебої з електропостачанням.

У Києві проблеми з водою та електроенергією

Вранці 16 грудня ЗС РФ завдали удару по Києву. За повідомленням мера, вибухи було чути в трьох районах:

Деснянський;

Дніпровський (ППО);

Голосіївський (ППО).

Крім цього, у всіх районах Києва є проблеми з водопостачанням. У мерії закликають підготувати запас питної та технічної води.

Обстріл Запоріжжя — "приліт" 15 ракет

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що в місті зафіксовано 15 ворожих ударів. Наслідки ударів уточнюються, заради чого задіяли всі служби. В ОВА закликають готуватися мешканцям до обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури. Також закликали мешканців області дотримуватись правил повітряної тривоги.

Читачі повідомили Фокусу, що в деяких районах міста зникла електроенергія приблизно о 9 ранку.

Обстріл Кривого Рогу — ракета влучила в житловий будинок

У Кривому Розі російська ракета влучила в житловий будинок, через що зруйнувався цілий під'їзд. У Дніпропетровській ОВА повідомляють про двох загиблих і п'ятьох поранених, з яких двоє дітей. Усіх їх доправили до лікарні.

Мер міста Олександр Вілкул заявив, що було два "прильоти" по Кривому Рогу. Для запобігання наслідкам аварійних відключень електрики відключають електроенергію. Критична інфраструктура переходить на генератори, а в містян може бути короткострокове зниження тиску води.

Масований обстріл України — у яких ще областях проблеми з електрикою та водою

Мер Черкас Бондаренко заявив, що в місті повністю відсутня електроенергія. Можуть бути проблеми з водопостачанням.

У Полтаві також зникла електроенергія, в області перебої з подаванням. Мер міста Олександр Мамай закликав відключити усі електроприлади.

Відсутня електроенергія у всій Кіровоградській області. В ОВА заявили, що енергетики працюють над тим, щоб убезпечити основні інфраструктурні об'єкти.

Мер Дніпра Борис Філатов закликав мешканців поповнити запаси води, проте "прильотів" по місту не було зафіксовано.

Кременчук — через відсутність електроенергії зникло опалення. Влада закликає зачинити всі вікна та зробити все, щоб зберегти тепло в приміщеннях.

Аварійні відключення по всій Україні

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що через масований ракетний удар по всій Україні вводять аварійне відключення електрики. Співробітники всіх служб працюють на місцях влучення ракет.

Нагадаємо, російські війська запустили майже 60 ракет по всій Україні. ЗС РФ обстріляли Київ, Харків, Запоріжжя та інші міста України.