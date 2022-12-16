Массированный обстрел Украины: в каких областях нет электроэнергии, воды и отопления

После российских ударов по всей Украине вводят аварийные отключения электроэнергии. В Киеве и Кривом Роге проблемы с водоснабжением, а Кременчуг остался без отопления.

Related video

Российские войска наносят массированный ракетный удар по украинским городам. В некоторых населенных пунктах нет электроэнергии, водоснабжения и отопления. Фокус собрал все, что известно о последствиях атак ВС РФ.

Обстрел Харькова — весь город без электроэнергии

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под ракетный удар попал инфраструктурный объект. Весь город обесточен, не работает метрополитен для перевозки пассажиров, но функционирует как укрытие. Также в Харькове работают все "Пункти Незламності". Люди могут приходить погреться, подзарядить телефон, также там есть интернет.

В Харьковской ОВА заявили, что ВС РФ нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Также оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Чугуеве. Возможны перебои с электроснабжением.

В Киеве проблемы с водой и электроэнергией

Утром 16 декабря ВС РФ нанесли удар по Киеву. По сообщению мэра, взрывы были слышны в трех районах:

Деснянский;

Днепровский (ПВО);

Голосеевский (ПВО).

Помимо этого во всех районах Киева есть проблемы с водоснабжением. В мэрии призывает подготовить запас питьевой и технической воды.

Обстрел Запорожья — "прилет" 15 ракет

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщает, что в городе зафиксировано 15 вражеских ударов. Последствия ударов уточняются, для чего задействовали все службы. В ОВА призывают приготовится жителям к ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры. Также призвали жителей области придерживаться правил воздушной тревоги.

Читатели сообщили Фокусу, что в некоторых районах города пропала электроэнергия в районе 9 утра.

Обстрел Кривого Рога — ракета попала в жилой дом

В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, из-за чего разрушился целый подъезд. В Днепропетровской ОВА сообщают о двух погибших и пятерых раненых, из которых двое детей. Всех их доставили в больницу.

Мэр города Александр Вилкул заявил, что было два "прилета" по Кривому Рогу. Для избежания последствий аварийных отключений электрики отключают электроэнергию. Критическая инфраструктура переходит на генераторы, а у горожан может быть краткосрочное снижение давления воды.

Массированный обстрел Украины — в каких еще областях проблемы с электрикой и водой

Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что в городе полностью отсутствует электроэнергия. Могут быть проблемы с водоснабжением.

В Полтаве также пропала электроэнергия, в области перебои с подачей. Мэр города Александр Мамай призвал отключить все электроприборы.

Отсутствует электроэнергия во всей Кировоградской области. В ОВА заявили, что энергетики работают над тем, чтобы обезопасить основные инфраструктурные объекты.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей пополнить запасы воды, однако "прилетов" по городу не было зафиксировано.

Кременчуг — из-за отсутствия электроэнергии пропало отопление. Власти призывают закрыть все окна и сделать все, чтобы сохранить тепло в помещениях.

Аварийные отключения по всей Украине

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированного ракетного удара по всей Украине вводят аварийное отключение электричества. Сотрудники всех служб работают на местах попаданий ракет.

Напомним, российские войска запустили около 60 ракет по всей Украине. ВС РФ обстреляли Киев, Харьков, Запорожье и другие города Украины.