Восстановительные работы будут дольше: что происходит с энергетикой после нового обстрела РФ

В компании "Укрэнерго" рассказали, что основной целью новой атаки РФ стали магистральные сети и объекты генерации. В результате чего в системе значительно увеличился дефицит электроэнергии.

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Утром 16 декабря российские войска нанесли 9 массированный ракетный удар по энергетической системе Украины. Основной целью новой атаки России стали магистральные сети и объекты генерации. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

В результате обстрелов в системе увеличился дефицит электроэнергии, который до этого и так был значительным. В ведомстве подтвердили новые попадания российских ракет по объектам энергетики. Сильнее всего пострадали северные, южные, центральные и восточные регионы страны.

Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

В "Укрэнерго" добавили, что после утреннего обстрела по всей территории Украины действует режим аварийных отключений.

"Учитывая, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", — сказано в сообщении.

В компании также уточнили, что введенный режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии и касается рынковых операций.

Напомним, 16 декабря Фокус писал, в каких областях нет света, воды и отопления. После российских ударов по всей Украине вводят аварийные отключения электроэнергии. В Киеве и Кривом Роге проблемы с водоснабжением, а Кременчуг остался без отопления.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что РФ выпустила более 60 ракет. По его словам, силы ПВО сработали "неплохо". В частности, в небе над Киевом сбили 37 из 40 ракет.