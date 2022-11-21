"Не можна допустити": у Молдові озвучили наслідки знищення ЗС РФ енергетики України

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вразливість Молдови може послабити безпеку України та всієї Європи. У Кремлі хочуть, щоб у ЄС ринув новий потік біженців, які рятуватимуться від холоду.

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Росія намагається виграти війну з Україною всіма способами, враховуючи дестабілізацію ситуації у країнах Східної Європи. Особливо це стосується власне Молдови, яка бореться з енергетичною кризою. Росія хоче, щоб українці та молдавани стали біженцями у країнах Заходу. Про це Мая Санду написала у своїй статті на Politico.

За словами Санду, Молдова забезпечує основні маршрути постачання в Україну та з України. Зокрема, експорт зернових культур.

"Наша вразливість може послабити стійкість України, а також стабільність на решті континенту", — заявила Санду.

Президентка Молдови написала, що Україні та Молдові потрібно мати можливість обігріти будинки своїх громадян, інакше в країни Заходу рине черговий потік біженців, які рятуватимуться від холоду.

"Станом на листопад російські бомбардування енергетичної інфраструктури України, разом зі скороченням удвічі експорту природного газу "Газпромом", позбавили наші колишні джерела імпортованої електроенергії", — написала Санду.

Вона впевнена, що вразливість Молдови може послабити безпеку України, а також усієї Європи, чого й добивається Москва.

Зазначимо, що голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже вдалося виконати достатній обсяг робіт для стабілізації ситуації в енергосистемі після останньої масованої атаки 15 листопада. Про це повідомили в "Укренерго".

"Хоча обсяги обмеження споживання електроенергії будуть дещо більшими. Це пов'язано зі зростанням споживання, яке характерне для початку робочого тижня", — заявив Кудрицький.

Раніше Фокус писав, що в "Росатомі" заговорили про можливу атомну катастрофу на Запорізькій АЕС. Окупанти відповідальність за можливу катастрофу поклали на Україну, яка нібито "вважає допустимим невеликий ядерний інцидент".

Ще нагадаємо, що в Кремлі заявили, що не хочуть змінювати владу в Києві. Російське політичне керівництво вже кілька разів змінювало причини воєнного вторгнення та його мету.