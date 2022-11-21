Навіщо РФ воює з Україною: у Кремлі заявили, що не хочуть міняти владу в Києві (відео)

Російське політичне керівництво вже кілька разів змінювало причини воєнного вторгнення та його ціль. Тепер у Москві не проти чинного українського режиму, але бойові дії продовжать.

Related video

Зміна влади в Україні — це не ціль повномасштабної війни, що розв'язана Росією. Про це у спілкуванні з журналістами заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише агентство ТАСС.

"Ні, президент про це вже говорив", — коротко пояснив він.

Москва, за його словами, прагне досягти цілей так званої "спеціальної військової операції". Пєсков упевнений, що їх обов'язково виконають.

Прессекретар російського президента Володимира Путіна спростував нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про бажання Росії досягти короткострокового затишшя на полі бою, щоб відновити втрати та зібрати сили для наступу.

"Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне. Досягти цих цілей можна у різний спосіб і в різних форматах", — заявив він.

Як Росія змінювала причини вторгнення в Україну

Зазначимо, що російське керівництво кілька разів із 24 лютого змінювало причини вторгнення в Україну та його цілі. У перший день війни Путін заявив про проведення "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України", щоб українці самі визначили своє майбутнє.

Путін пояснював своє рішення захистом "ЛНР" та "ДНР" від агресії України та недопущенням появи ядерної зброї у Києва.

Серед інших причин війни в Кремлі вказували на дії Заходу, який "створює нові військові альянси" та розширення НАТО на схід.

Пєсков 11 листопада говорив про бажання завершити війну з Україною мирними переговорами. "Київ не хоче переговорів, а "спеціальна військова операція" продовжується", — зазначав він.

Президент України Володимир Зеленський раніше озвучував умови миру з Росією. Війну, за його словами, можна закінчити, якщо РФ віддасть усі захоплені території та компенсує завдані країні збитки.

Фокус раніше писав, що в окупованому Криму ЗС РФ будують фортифікаційні оборонні споруди для "захисту півострова". У Міноборони України вважають, що до кінця грудня ЗСУ зможуть зайти до Криму.