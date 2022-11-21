Зачем РФ воюет с Украиной: в Кремле заявили, что не хотят менять власть в Киеве (видео)

Российское политическое руководство уже несколько раз меняло причины военного вторжения и его цели. Теперь в Москве не против действующего украинского режима, но боевые действия продолжат.

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Смена власти в Украине — это не цель развязанной Россией полномасштабной войны. Об этом в общении с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

"Нет, президент об этом уже говорил", — коротко объяснил он.

Москва, по его словам, стремится достичь целей так называемой "специальной военной операции". Песков уверен, что они обязательно будут выполнены.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина опроверг недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании России добиться краткосрочного затишья на поле боя, чтобы восстановить потери и собрать силы для наступления.

"Россия хочет достичь своих целей, и она их достигнет. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", — заявил он.

Как Россия меняла причины вторжения в Украину

Отметим, что российское руководство несколько раз с 24 февраля меняло причины вторжения в Украину и его цели. В первый день войны Путин заявил о проведении "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины", чтобы украинцы сами определили свое будущее.

Путин объяснял свое решение защитой "ЛНР" и "ДНР" от агрессии Украины и недопущением появления ядерного оружия у Киева.

Среди других причин войны в Кремле указывали на действия Запада, который "создает новые военные альянсы" и расширение НАТО на восток.

Песков 11 ноября говорил о желании завершить войну с Украиной мирными переговорами. "Киев не хочет переговоров, а "специальная военная операция" продолжается", — отмечал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучивал условия мира с Россией. Войну, по его словам, можно закончить, если РФ отдаст все захваченные территории и компенсирует нанесенный стране ущерб.

Фокус ранее писал, что в оккупированном Крыму ВС РФ возводят фортификационные оборонительные сооружения для "защиты полуострова". В Минобороны Украины считают, что к концу декабря ВСУ смогут зайти в Крым.