Достичь целей мирным путем: в Кремле заявили о желании закончить войну в Украине

Москва навязывает Киеву диалог с учетом "реалий на текущий момент". Владимир Зеленский считает, что Россия блефует, демонстрируя лживые стремления к миру.

Related video

Россия вновь обвинила Украину в нежелании вести мирные переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в Москве заявил о продолжении боевых действий, пишет "РИА Новости".

"С нашей точки зрения, "специальную военную операцию" в Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны", — сказал Песков журналистам.

"Интерфакс" уточняет, что Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о прекращении войны в Украине после вывода российских войск.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что Россия не фиксирует изменений позиции Киева по переговорам с Москвой.

"Киев не хочет переговоров, а "специальная военная операция" продолжается", — заметил он.

Переговоры с Россией — позиция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN объяснял, почему Украина не ведет переговоры с Россией. По его оценке, слова президента РФ Владимира Путина о стремлении к миру неправдивы.

"Каждый должен понять, что только Кремль и только один человек (Путин) не устали от войны. Может быть, он устал от жизни из-за возраста, но точно не от войны. Сейчас этот человек и российское военно-политическое командование нуждаются в паузе", — заметил президент.

Россия, как сказал Зеленский, еще не хочет заканчивать войну, а миру слишком рано ощущать усталость от нее.

"Нельзя желать мира только на словах – слов мало. Чтобы остановить войну, выведите войска, перестаньте убивать людей. Они должны возместить нанесенный вред и преступники должны сесть. Слов слишком мало", — продолжил он.

Зеленский напомнил, как власти РФ не обратили внимания на предупреждения о недопустимости проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Зеленский говорил, что после этого переговоры станут невозможными.

В Офисе президента недавно называли 3 условия для ведения переговоров с Москвой: отвод войск на международно признанные границы, остановка обстрелов Украины и выработка плана ликвидации последствий войны.

Напомним, что в МИД России были готовы вести переговоры с украинской стороной, но с учетом "реалий на текущий момент".

Спикер министерства Мария Захарова 2 ноября говорила об ожиданиях Москвы сигналов от Киева по возврату к переговорному процессу. РФ не в том положении, чтобы диктовать условия, отвечали в Украине.

Американское издание Politico писало о возможном влиянии Белого дома на позицию Зеленского по переговорам с Путиным. Украинскому лидеру, по данным журналистов, передали посыл о готовности мирно закончить войну.