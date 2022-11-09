"С учетом реалий": Захарова подтвердила готовность РФ к переговорам с Украиной (видео)

Спикер МИДа РФ подчеркивает, что Москва не отказывается от идеи мирных переговоров. В Украине в ответ называют несколько условий, главное из которых — вывод оккупационных войск.

Related video

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания западных чиновников о том, что Москва на самом деле не готова к переговорам с Киевом.

"Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной, — заверила она. — Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано партнерами: мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент".

Как Россия добивается переговоров?

Отметим, после того, как российское руководство поняло, что справиться с Украиной на поле боя не получается, призывы к переговорам стали звучать чуть ли не ежедневно.

[ + – ] Весной на переговорах Россия требовала капитуляции Украины, теперь Москва хочет добиться от Киева хотя бы начала разговора

Та же Мария Захарова 2 ноября заявляла, что Россия ждет от Украины сигналов о желании вернуться к переговорному процессу "с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле". В Украине на это замечают, что россияне сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия.

8 ноября замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заверил, что Москва не выдвигает никаких предварительных условий Киеву, чтобы сесть за стол переговоров. В Офисе президента Зеленского от этого заявления отмахнулись, назвав его "словесной игрой".

Кремль задействует все возможности, чтобы попытаться склонить Украину к прекращению огня и при этом оставить за собой оккупированные украинские территории. Для этого пытаются задействовать и влиятельных иностранцев. К примеру, в октябре Папа римский Франциск предложил провести мирные переговоры в Ватикане. С тех пор он постоянно говорит о необходимости договариваться, последнее заявление об этом было опубликовано 9 ноября.

Какие условия выдвигает Украина?

В то же время в Киеве заявляют, что от идеи переговоров никогда не отказывались, но они могут начаться только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что президент РФ Владимир Путин на это не согласится, именно поэтому переговоры станут возможны после того, как он лишится власти.

Напомним, 4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, констатирующее невозможность проведения переговоров с Путиным.