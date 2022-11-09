Белый дом повлиял: Зеленский мог смягчить позицию о переговорах с Путиным, – Politico

Визит советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на Банковую, по данным журналистов, изменил взгляд руководства Украины на переговорный процесс. Американцы передали Киеву посыл о готовности разумно и мирно закончить войну.

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Белый дом мог повлиять на смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника.

В начале недели Владимир Зеленский называл условия для переговоров с Россией – восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. В отличие от прошлых заявлений он не сказал о необходимости ухода Путина с поста президента до переговоров.

Позиция Зеленского, по словам собеседника, могла измениться через несколько дней после переговоров Киева и Вашингтона, а также визита советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана на Банковую.

[ + – ] Джейк Салливан встречался с руководством Банковой 4 ноября Фото: president.gov.ua

Чиновники из Белого дома прямо не говорили Зеленскому и его помощникам о необходимости смягчения позиции. Они лишь передали посыл о необходимости Киева продемонстрировать готовность разумно и мирно закончить войну, пишет издание.

У Байдена надеются, что это покажет миру желание Украины закончить войну, а не России.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас удобное время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность разрешить конфликт. Никто больше Украины не хочет, чтобы этот конфликт закончился", — сказал один из чиновников.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор подчеркивал разумность 5 условий Украины для мирных переговоров с РФ. Они соответствуют международному праву и заставят Россию заплатить за преступления, отмечал дипломат.

"Мы видели, как Путин смирился с реальностью. Россия ушла и снова присоединилась к зерновой сделке, смягчила ядерные угрозы. Но реальных переговоров, вероятно, не будет до тех пор, пока Москва не "потерпит еще несколько военных поражений", — сказал Тейлор.

США не должны сейчас публично подталкивать Киев к столу переговоров, уверен бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Очевидно, Путин не намерен серьезно вести переговоры или принимать условия Украины. Путин полон решимости продолжать боевые действия и наносить удары по украинским городам. Украине нужно решительно побеждать и отвоевывая территорию. США должны помочь украинцам сделать это как можно быстрее", — подчеркивал Волкер.

Напомним, что в Офисе президента Украины ранее назвали 3 условия для возобновления переговоров с Россией. Москва должна выполнить ряд требований Киева, в том числе вывести войска из Украины.

Зеленский ранее подписывал указ об отказе от переговоров с Путиным. Это стало следствием подписания договоров об аннексии оккупированных украинских территорий.

Фокус ранее писал о готовности США говорить с РФ из-за угроз Китая. Американцы не могут допустить союз этих двух стран, уверены эксперты.