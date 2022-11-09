Главная угроза - Китай. Почему советник президента США выступал за переговоры Украины с РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, действительно, говорил о возможных переговорах с РФ по украинскому вопросу. Но это было до 24 февраля 2022 года и полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Когда мы в декабре 2021 и январе 2022-го мы разговаривали с представителями власти в Вашингтоне, часто слышали его имя. Я помню, как один из бывших послов США в Украине в декабре в Нью-Йорке сказал, что есть человек, к чьей позиции было сложно апеллировать – Салливан, – говорит в комментарии Фокусу для материала "Салливан и тайные переговоры. Зачем приезжал советник Байдена и какие отношения у него с Кремлем"

Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма". – Но не потому, что он пропутинский. Для Салливана наибольшая угроза национальной безопасности США, главный противник – Китай, а не Россия. Он смотрел, как растет сила Китая и соответственно, боялся союза Пекина и Москвы. Поэтому он и искал выходы на Москву до 24 февраля. Чтобы Москва не бросилась в объятия Китая. К тому моменту он был готов садиться за стол переговоров, говорить, искать компромиссы, где-то даже удовлетворить Россию. Для того чтобы РФ не стала союзником Китая и не усилила его против США. В таком ракурсе, если учитывать, что в Вашингтоне многие воспринимают как угрозу мировому порядку Китай, а не Россию, более четко понятна мотивация для переговоров с РФ в то время".

В то же время Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист, живущий в США, ранее говорил, что в Белом доме существует пропутинская группировка, а Салливан – самый яркий ее представитель, уверен он приехал, чтобы попробовать договориться с Владимиром Зеленским об условиях, при которых могут начаться переговоры. "Но получил отрицательный ответ", – замечает он. Пионтковский напоминает: это же ранее Салливан вспоминал о выполнении Минских соглашений, при чем "в российской интерпретации".