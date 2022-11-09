Головна загроза — Китай. Чому радник президента США виступав за переговори України з РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван дійсно говорив про можливі переговори з РФ щодо українського питання. Але це було до 24 лютого 2022 року та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Коли ми в грудні 2021 та січні 2022-го ми розмовляли з представниками влади у Вашингтоні, часто чули його ім'я. Я пам'ятаю, як один із колишніх послів США в Україні в грудні у Нью-Йорку сказав, що є людина, до чиєї позиції було складно апелювати, — Салліван, — каже в коментарі Фокусу для матеріалу "Салліван і таємні переговори. Навіщо приїжджав радник Байдена та які стосунки в нього із Кремлем?" Ганна Шелест, директорка програм безпеки Ради зовнішньої політики "Українська призма". — Але не тому, що він пропутінський. Для Саллівана найбільшою є загроза національній безпеці США, головний противник — Китай, а не Росія. Він дивився, як зростає сила Китаю і, відповідно, боявся союзу Пекіна та Москви. Тому він шукав виходи на Москву до 24 лютого. Щоб Москва не кинулася в обійми Китаю. На той момент він був готовий сідати за стіл переговорів, говорити, шукати компроміси, десь навіть задовольнити Росію. Для того, щоб РФ не стала союзницею Китаю та не посилила його проти США. У такому ракурсі, якщо враховувати, що у Вашингтоні багато хто сприймає як загрозу світовому порядку Китай, а не Росію, чіткіше зрозуміла мотивація для переговорів з РФ на той час".

Водночас Андрій Піонтковський, російський політолог і публіцист, який живе в США, раніше говорив, що в Білому домі існує пропутінське угруповання, а Салліван — найяскравіший її представник, впевнений, він приїхав, щоб спробувати домовитися з Володимиром Зеленським про умови, за яких можуть розпочатися переговори. "Але отримав негативну відповідь", — зауважує він. Піонтковський нагадує: це ж раніше Салліван згадував про виконання Мінських угод, причому "в російській інтерпретації".