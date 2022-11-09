Салливан и тайные переговоры. Зачем приезжал советник Байдена и какие отношения у него с Кремлем

О визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев стало известно только после его завершения. Одновременно с этим в некоторых мировых СМИ появились сообщения о том, что советник Байдена общается с Кремлем и приезжал продвигать идею мирных переговоров Украины и России. Что скрывается за кулисами этого визита разбирался Фокус.

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Во время визита в Киев, отвечая на вопросы журналистов, Джейк Салливан сказал, что США не будут разговаривать с Россий, пока она претендует на украинские земли, а Крым – это Украина, все разговоры о мире должны начинаться с полной деоккупации. Кроме того, советник Байдена пообещал новые системы ПВО – иранские дроны в Вашингтоне видят как главную угрозу украинской энергетике, и сообщил, что США будут содействовать освобождению Херсона – попросил предоставить Пентагону список необходимого для отвоевания областного центра и области.

В целом этот визит эксперты оценивают как позитивный, он подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину – финансово, дипломатически и вооружением. И главное – Вашингтон не планирует ничего обсуждать об Украине без Украины.

[ + – ] О визите Джейка Салливана в Киев стало известно только после его завершения Фото: president.gov.ua

"Этот визит – абсолютно ожидаемый, ведь у господина Салливана постоянная коммуникация с господином Ермаком, – говорит Фокусу эксперт-международник Антон Кучухидзе. – Встречи на таком уровне обычно проходят для финализации каких-то принципиальных вещей, которые нежелательно обсуждать даже по каналам защищенной спецсвязи. То есть, это могут быть вопросы поставки вооружения, поддержка дальнейших действий. Мы же видим, что с каждым месяцем уровень поддержки США растет, составляются планы на следующий год. Военно-техническое сотрудничество идет хорошо. Недавно Министерство обороны США отметило, что россияне не смогли попасть ни в одну установку HIMARS. Углубляется и политический диалог по линии Ермак-Салливан. Президент Зеленский вручил Джейку Салливану государственную награду, считаю, что это свидетельство того, что советник Байдена играет одну из ключевых ролей".

В то же время визит Салливана в Киев был окутан и неким ореолом таинственности. Отдельные, и достаточно влиятельные американские и европейские медиа после написали о том, что приезд Джейка Салливана может быть попыткой подтолкнуть Украину к переговорам с РФ, а сам советник и ранее высказывался за их проведение.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: president.gov.ua [ + – ] Джейк Салливан получил из рук президента Орден Ярослава Мудрого Фото: president.gov.ua

Джейк Салливан о переговорах с РФ

Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" отмечает, что должность советника по вопросам национальной безопасности – одна из ключевых в США.

"Это всегда очень влиятельный человек в вашингтонской иерархии, – говорит она. – У него есть прямой доступ к президенту на самом высшем уровне, доступ ко всей информации. И к нему прислушиваются. В данном случае "советник" – это фактически как наш секретарь Совета безопасности. Мы видели много раз, когда именно "рука Салливана" побеждала Пентагон или Госдеп с точки зрения продвижения позиций, потому что он там, в Белом доме, у него постоянный контакт с президентом".

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Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист, живущий в США, и ранее говорил, что в Белом доме существует пропутинская группировка, а Салливан – самый яркий ее представитель, приехал, чтобы попробовать договориться с Владимиром Зеленским об условиях, при которых могут начаться переговоры.

"Но получил отрицательный ответ", – замечает он. Пионтковский напоминает: это же ранее Салливан вспоминал о выполнении Минских соглашений, причем "в российской интерпретации".

Шелест говорит, что Салливан действительно выступал за переговоры с Россией, но не потому, что являлся сторонником политики Кремля.

"Когда мы в декабре 2021 и январе 2022-го мы разговаривали с представителями в Вашингтоне, мы часто слышали его имя. Я помню, как один из бывших послов США в Украине в декабре в Нью-Йорке сказал, что есть человек, к чьей позиции было сложно апеллировать – Салливан. Но не потому, что он пропутинский. Для Салливана наибольшая угроза национальной безопасности США, главный противник – Китай, а не Россия. Он смотрел, как растет сила Китая и соответственно, боялся союза Пекина и Москвы. Поэтому он и искал выходы на Москву до 24 февраля. Чтобы Москва не бросилась в объятия Китая. К тому моменту он был готов садиться за стол переговоров, говорить, искать компромиссы, где-то даже удовлетворить Россию. Для того чтобы РФ не стала союзником Китая и не усилила его против США. В таком ракурсе, если учитывать, что в Вашингтоне многие воспринимают как угрозу мировому порядку Китай, а не Россию, более четко понятна мотивация для переговоров с РФ в то время".

[ + – ] Джейк Салливан подчеркнул: Вашингтон не планирует ничего обсуждать об Украине без Украины Фото: president.gov.ua

"Стоит понимать и откровенно говорить, что американская сторона до начала войны не верила в Украину, – замечает Антон Кучухидзе. – Летом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал большое интервью, в котором рассказал, как встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, о чем разговаривал с Джо Байденом буквально накануне войны. Ему говорили, что не все так просто, но все переживают за Украину. Думаю, на каком-то рабочем уровне понятно, что команда Байдена могла готовить несколько моделей решения украинского вопроса".

Неофициальные переговоры Салливана с Кремлем

Уже после визита Салливана в Киев издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник Байдена ранее несколько раз общался с помощниками президента России, советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым. И именно в последние месяцы проводил конфиденциальные беседы. Также Салливан разговаривал со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым. И цель разговоров – не окончание войны, а снижение уровня эскалации и поддержка налаженных каналов коммуникации. Издание пишет, в Белом доме сказали, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности.

Украинские эксперты говорят: контакты Салливана с кем-либо из Российской Федерации – возможны. В рамках его сферы ответственности на уровне советника по национальной безопасности. Когда не могут проводить переговоры на уровне президентов, потому что это более обязывающие позиции, говорят советники.

Возможно, представители США и России, действительно, могли встречаться на нейтральной территории. Вряд ли американский представитель приехал бы в Российскую Федерацию, это показывало бы слабость с точки зрения дипломатического протокола.

"Коммуникации возможны, – утверждает Антон Кучухидзе. – И в этом нет ничего удивительного, ведь во времена наибольшего ядерного обострения все коммуникации между США и Советским союзом всегда были открыты. Ядерный фактор заставлял влиятельные государства находить общий язык. В том же материале The Wall Street Journal Украине нечего беспокоиться, потому что господин Салливан никоим образом не обсуждал решение украинского кейса из РФ. Так что принцип "об Украине без Украины ничего не решаем" сохраняется".

Заигрывание с электоратом накануне промежуточных выборов в США

Не надо исключать механизмы заигрывания американских политиков с электоратом, тем более накануне промежуточных выборов.

"Например, Трамп – яркий пример такого заигрывания. Россияне когда-то уже открывали шампанское и показывали, что их человек пришел к власти. Но когда Трамп стал президентом, заработал не лично он, а институт президента США, который принял решение о санкциях за участие в проекте "Северный поток-2", – вспоминает эксперт-международник. – Вспомните, как Трамп, критикуя Обаму, говорил, если бы он был в 2014 году президентом США, то россияне не пошли в Украину, он бы не отдал эти территории. Я о том, что в Америке часто заигрывают с электоратом, социальными группами и разными темами. Фиксируют, кто как реагирует. Но утверждать однозначно, что существует какая-нибудь пророссийская команда – не стоит. Сегодня быть связанным с россиянами – подобно политической смерти".

А Россия может использовать американскую тему для пропаганды. Например, эксперты удивляются, почему вдруг в крупнейшей итальянской газете La Repubblica появился какой-то якобы инсайд о начале переговоров Украины и России после взятия Херсона. Мол, это предложение Вашингтона.

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"Удивительно, что такая информация появилась в итальянском издании, ведь у итальянцев нет глубинных инсайдов ни в Украине, ни в США. Были уже случаи, когда именно через итальянские медиа россияне вбрасывали разную информацию. Это не говорит о том, что La Republica – пророссийская, но раньше уже использовали итальянские медиа для вбросов", – говорит Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма".

Она задается вопросом: почему Херсон? На уровне американцев, с которыми приходится общаться, не складывается впечатление, что взятие Херсона – это переломный момент, после чего одна или другая сторона сядет за стол переговоров.

"Все прекрасно понимают, что Бахмут или Мелитополь не менее важны. Возможно, это и не вброс, но по меньшей мере – хайп. Возможно, в США кто-то на каком-то уровне и обсуждал это, но это не значит, что это их государственная политика", – продолжает Шелест.

О переговорах уже который месяц говорят русские.

"Переговоры – это тезис русских, это им на пользу, они — основные бенефициары этого вброса. G7 приняла политическое заявление о бессрочной поддержке Украины. Зачем переговоры Украине? Уже приехали ЗРК NASAMS, две недели назад нам удалось получить Iris от Германии, мы вооружены, как никогда. Украина не будет вести переговоры. Это не соответствует логике принятых политических решений как на Западе, так и внутри страны. Тем более что президент Зеленский подписал указ решения СНБО о том, что переговоры с Путиным вести невозможно. Даже на законодательном уровне. Еще стоит учитывать один фактор, представьте себе, что солдатам кто-нибудь из военно-политического уровня государства скажет: "Остановитесь!". Какова будет реакция военных? Эта тема выгодна исключительно россиянам, они публикуют в качестве инсайдов разговоры якобы с Макроном, говорят Европа устала от войны. Сегодня мир понимает, если, не дай Бог что-нибудь произойдет с Украиной, то россияне пойдут дальше", – говорит Антон Кучухидзе.

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