Давид против Голиафа: как маленькие государства одолевали военных гигантов

В них никто не верил, а они побеждали: исторические противостояния геополитических гигантов и свободолюбивых наций. Самые интересные истории удачных противостояний и побед слабого и мотивированного — над сильным и наглым.

Ночь с 23 на 24 февраля 2022 года разделила нашу жизнь на "до" и "после". Уже четыре месяца мы живем в новой реальности отчаянной борьбы украинцев за независимость, однако многие не давали нам и четырех дней. Военная мощь Украины и России была несравнима, однако украинская армия удивила многих экспертов. Мы еще не победили, и может оказаться, что до победы еще очень далеко. Однако она вполне вероятна, в том числе и учитывая исторический опыт.

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Библейская история о Давиде и Голиафе напоминает, что не всегда потенциально сильнейший боец побеждает. Место для сенсаций всегда есть и было на геополитическом поле. Вашему вниманию — самые интересные истории удачных противостояний и побед андердога над фаворитом в мировой истории.

[ + – ] Победа Давида над гигантом Голиафом — это победа духа, нацеленного на победу Фото: Getty Images

Греко-персидские войны

Наверное, всем известна классическая история. Поэтому мы не будем останавливаться на обороне спартанцами Фермопильского прохода, которая, в итоге, завершилась взятием и уничтожением Афин. А напомним о битве при Марафоне за 10 лет до того, где значительно более многочисленная, однако слабее мотивированная персидская армия была разбита меньшим, но лучше организованным и мотивированным греческим войском.

А после уже упомянутого уничтожения Афин произошло морское сражение у острова Саламин и сухопутное при Палатеях. Наконец, после более чем полувекового периода войн (500 г. до н.э. – 449 г. до н.э.) был подписан мирный договор, по сути ознаменовавший победу греческих полисов.

Это была первая "война миров" между деспотической империей и свободными демократическими полисами.

[ + – ] Богиня победы, Афина, всегда была на стороне храбрых Фото: pexels.com

Конечно, если присмотреться, то есть нюансы (которые будут всегда), однако в той же Спарте власть принадлежала старейшинам (военным ветеранам), а единоличного деспота не было нигде (хотя были тираны, но это, как сказано выше, нюансы). В греческих полисах армия формировалась высокомотивированными добровольцами и, в сущности была профессиональной, в Персии же воевали солдаты, часто рекрутированные из порабощенных народов с единственной мотивацией – выжить. В конце концов, даже во времена, когда воевали мечами и луками со стрелами, тактика "забрасывания" количеством не работала.

Окончательно это противостояние завершилось почти через полтора века, когда Персию уничтожил Александр Македонский, которого трудно назвать демократическим правителем. Но это уже совсем другая история.

Венеция против Византии / Османской империи

Практически тысячелетняя история существования Венецианской республики – это история борьбы за выживание против сверхмощных империй, которые в периоды своего развития могли по праву считаться самыми могущественными государствами мира. Однако маленькая Венеция ни разу не пала перед завоевателями, и даже наоборот, в 1204 году организовала взятие Константинополя и ликвидацию на время Византии. С турками так не получилось, но гордая республика устояла.

Здесь снова есть элемент противостояния миров, хотя Венецианская держава скорее была олигархией, чем демократией, а Византия, и тем более Османская империя, были типичными деспотиями. Однако здесь скорее сыграло роль не военное искусство, а дипломатия. Ведь тысячу лет одними войнами маленькое государство бы не справилось

Марокко против Османской империи

Ситуация в определенной степени противоположная предыдущим, ведь здесь все решили случай и значение личности в истории. Могучая Османская империя, вмешавшись в междоусобные войны, пыталась поглотить Марокко. С другой стороны, вмешаться и продвинуть свои интересы пыталась Португалия. В ходе генеральной битвы, вошедшей в историю как Битва трех королей, погиб португальский монарх и оба претендента на престол.

Результат войны и ее последствия стали неожиданными для всех участников и до сих пор поражают тех, кто интересуется этим вопросом. Погибли все три монарха.

[ + – ] Марокко в войне за независимость не только удалось выстоять, но даже укрепиться и стать сильным игроком Фото: pexels.com

После смерти своего короля потеряла независимость Португалия, которая до этого была империей и сама стремилась поживиться на руинах Марокко. Сам же султанат, напротив, начал стремительно расти под руководством нового монарха Ахмада Аль-Мансура, занявшего трон после самоуничтожения обоих претендентов. Воспользовавшись пассивностью османского падишаха Мурада III, мало интересовавшегося тем, что происходило вне его покоев, Ахмад начал создавать новую империю на западе Африки. Амбиции Марокко настолько возросли, что султанат даже заключил союз с Англией для дальнейшего перераспределения Америки.

Планам не удалось претвориться в жизнь из-за внезапной почти одновременной смерти султана Марокко и королевы Англии в 1603 году. Вот такие неожиданные повороты за тридцать лет истории Марокко: от угрозы полного уничтожения до обоснованных претензий на перераспределение мира.

Советско-финская война 1939/40 годов

Маршал Маннергейм по сути был диктатором, однако это яркий пример того, что диктатуры бывают разными, и на фоне репрессий, которые развернул в СССР Сталин, тогдашнюю Финляндию можно смело называть демократией.

[ + – ] Пулемет "максим" на линии Маннергейма. Эпизод советско-финской войны Фото: Getty Images

Все же хорошая организованность и сверхвысокая мотивация финской армии вместе с особенностями климата свою роль сыграли. Однако победа Финляндии относительна. Действительно, удалось не только избежать оккупации, но и отбить желание СССР вторгаться в Финляндию даже в рамках Второй мировой войны — и на фоне того, что произошло с государствами Восточной Европы, "финляндизацию" можно считать успехом. Но сам факт, что огромная Красная армия, вооружение и усиление которой и являлось основной целью печально известных коллективизации и индустриализации, не смогла уничтожить маленькую, но гордую финскую армию, заслуживает того, чтобы войти в мировую историю.

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Китайское вторжение во Вьетнам в 1979 году

Основной причиной считается желание продемонстрировать свою способность быть региональным лидером в Восточной Азии в противовес СССР. Поводом стала защита прокитайского правительства "красных кхмеров" в Камбодже, организовавших один из самых жестоких революционных терроров в истории и свергнутых при поддержке Вьетнама.

Однако КНР существенно переоценила свои силы. Китайские войска, практически не имевшие боевого опыта, не смогли продвинуться вглубь страны и нанести существенные потери закаленным в десятилетиях войн за независимость вьетнамским военным. Поэтому после объявления во Вьетнаме всеобщей мобилизации Китай поспешно вывел свои войска, бесславно завершив свою попытку экспансии "китайского варианта коммунизма".

[ + – ] Памятник Хо Ши Мину во Вьетнаме: напоминание в том числе и о победе над агрессорами из Китая Фото: pexels.com

Выводы для Украины

Основным выводом из этих нескольких примеров может быть один – ни в коем случае при прогнозировании результатов военной кампании не стоит смотреть на политическую карту. Во всех приведенных историях агрессор в десятки раз имел преимущество по площади, однако в конце концов проигрывал более мотивированной армии. История многообразна, и самые разные факторы определяют ее ход.

В случае борьбы греков против персов и венецианцев против восточных империй мы видим классическое противостояние свободных государств против деспотий, свободы против тирании. Однако устройство Марокко мало чем отличалось от уклада в Османской империи, а Китай и Вьетнам, оба, вообще были и есть коммунистическими странами. Не была идеальной демократией и Финляндия.

Однако все эти примеры объединяет мотивация воинов — защитников родной земли. Все военные малых стран знали, за что они воюют (независимость их Родины), в то время как цели агрессоров были сложны для понимания.

Фото: Getty Images

Интересными историческими аналогиями остаются истории Венеции и Марокко. Несмотря на случайный успех, основанный на военно-политическом сюрреализме и личных качествах Ахмада Аль-Мансура, после его смерти Марокко не смогло добиться весомых успехов, в то же время системная работа венецианцев обеспечивала им результат (владычество в Средиземноморье) в течение тысячелетия. В этом контексте символично, что уничтожил свободолюбивую республику пассионарий Наполеон.

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Этот перечень — субъективен и неисчерпаем, потому что само определение "слабое/сильное" государство или армия, как показывает, в частности, российско-украинская война, условно и относительно. Поэтому выбраны были наиболее очевидные и важные для мировой истории войны, которые в результате имели долговременные последствия развития региона или мира.