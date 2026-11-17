Купец из Танжера мог выписать чек, который приняли бы в Самарканде, расположенном в шести тысячах километров оттуда: через пустыни, горы и границы. Само слово "чек" происходит от арабского "сак", а само понятие зародилось в гигантской империи, которая за несколько лет разгромила две сверхдержавы и простиралась от степей Центральной Азии до побережья Атлантического океана. Фокус разбирался, как разрозненные племена аравийской пустыни организовали настоящую средневековую глобализацию.

Фактор первый: благоприятная международная конъюнктура

Конечно, местные бедуины, живущие среди аравийских песков, таких слов не употребляли. Но, будучи торговыми посредниками не только между Востоком и Западом, но и между Югом и Севером (бедуины были своеобразными "дальнобойщиками" пустыни еще со древних времен), они довольно хорошо знали, что происходит у соседей. Парфия, возникшая на обломках империи Александра Македонского, смогла остановить продвижение на восток самой Римской империи. Пришедшее ей на смену государство Сасанидов застало крах своей западной соперницы и противостояло уже её восточной части — Византии. В начале VII века это противостояние достигло своего пика. "Последняя война античности", как её потом назвали историки, настолько истощила обе сверхдержавы, что лёгкий удар уже становился для них смертельным. Именно такой удар и нанесли арабы.

Арабские завоеватели были вдохновлены новой религией — исламом Фото: Pexels

Фактор второй: идея, "время которой настало"

Византия и Эраншахр ("Царство ариев" — так называло себя государство Сасанидов) переживали ментальный кризис. Империя ромеев в последние столетия находилась в состоянии идеологической чистки. Православная церковь пыталась избавиться от всех других конфессий, которые объявлялись ересями. Так среди преследуемых оказалась значительная часть населения империи.

В империи Сасанидов разразился кризис легитимности власти и действующего государственного устройства в целом. Неожиданно проигранная война с Византией, которая многим казалась уже выигранной, пошатнула не только правящую династию, но и основы государства в целом. К моменту прихода арабов она уже находилась в стадии полураспада.

Арабские же завоеватели, напротив, были вдохновлены новой религией — исламом. Они не боялись погибнуть в бою за распространение своей веры, в то время как им противостояли разочаровавшиеся в своих странах воины, которые зачастую вообще были случайно набранными наемниками.

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Пророк Мухаммед — бесспорная историческая личность. Он был вынужден спасаться бегством от преследований со стороны рода Омейядов, который контролировал власть в городе, где он проповедовал. Мухаммед перебрался в другое город-государство Аравии — Ясрибу, где создал религиозную общину "Умму". Это произошло в 622 году и стало отправной точкой эпохи расцвета арабов — хронологии, которая до сих пор актуальна в мусульманских странах. Новая религия быстро распространялась среди арабов — автохтонного населения Аравийской пустыни. Еще при жизни Мухаммед обрёл власть над Ясрибом (впоследствии названным Мединой) и Меккой, которые до сих пор являются священными городами мусульман.

После смерти пророка Умму возглавляли выборные лидеры — халифы, которые объединили в своих руках светскую и религиозную власть. Первый из них, Абу Бакр, был тестем Мухаммеда. Ему удалось объединить под своей властью разрозненные племена и государства, населявшие полуостров. Часть из них находилась в той или иной степени зависимости от Эраншахра.

Его преемник Омар начал наступление на своих соседей, которые одновременно являлись мировыми гегемонами. В течение одного года поражения понесли Византия (битва на реке Ярмук) и государство Сасанидов (битва при Кадисии). Традиционный героический эпос представлял эти события как грандиозные сражения с сотнями тысяч участников, однако на самом деле эти сражения не были столь масштабными, как их описывали историки на протяжении почти полутора тысяч лет, но они действительно проложили путь для дальнейших завоеваний арабов.

Третий фактор: умение договариваться с покоренными народами

Арабы проявили незаурядный дипломатический талант и сумели переманить на свою сторону местные элиты, угнетаемые в могущественных империях. Современная исследовательница истории Ирана Парване Пуршариати считает, что арабам удалось договориться с потомками парфянской знати (государства, которое сами Сасаниды покорили в III веке). По версии исследовательницы, власть Сасанидов основывалась на определенном договоре со старыми элитами. Последние правители, воодушевленные победами над Византией, нарушили этот баланс, и парфяне наказали высокомерных правителей. Согласно этой версии, произошло не полное разрушение Эраншахра как государства и цивилизации, а лишь очередное с момента завоевания ещё более древней Персидской империи Ахеменидов (о чём Фокус писал отдельно) Александром Македонским, сменился руководящий фасад. И действительно, официальным языком остался персидский, а ислам на территории бывшего Эраншахра до сих пор имеет свои особенности.

Падение столицы — Ктесифона — не означало окончательного завоевания империи. В течение следующих четырнадцати лет арабы преследовали последнего правителя Эраншахра Йездигерда, который в конце концов погиб от рук обычного мельника на северо-востоке своих владений на территории современного Туркменистана. После этого ещё в течение нескольких десятилетий арабы подчиняли себе разрозненные племена и отдельные оазисы Центральной Азии.

Геополитика в стиле "шейх" показывает, что общего между Марокко и Туркменистаном Фото: Коллаж: Фокус

Семейные споры и первая арабская гражданская война

В самой империи за это время сменилось правление. Власть захватил Муавия — один из арабских полководцев и представитель рода Омейядов. Того самого, который владел Меккой и в свое время вынудил покинуть её самого пророка Мухаммеда. В ходе завоеваний Омейады взяли под контроль Сирию и Египет — одни из самых богатых провинций Византии. Власть над такими ресурсами существенно укрепила этот род, поэтому они восстали против последнего "праведного халифа", то есть родственника Мухаммеда Али. Он погиб во время разразившейся гражданской войны от рук своего бывшего соратника, перешедшего в ещё одно ответвление ислама — хариджитов. Сторонников Али сейчас называют шиитами, и оплотом шиитов как раз стала территория бывшего Эраншахра.

В то же время на землях бывшей Византии укрепилась династия Омейядов, которая окончательно захватила власть в новообразованной империи и перенесла её столицу в Дамаск, ставший теперь её родовым гнездом. Так избирательная теократическая государственная власть была заменена классической династической монархией.

Не завоеватели, а "освободители"

На территории, отвоеванной у Византии, новых правителей воспринимали чуть ли не как освободителей. На землях Сирии и Леванта были распространены различные версии христианства, которые империя объявила ересями. Арабы же относились к местным религиям толерантно. Некоторые исследователи даже считают, что ислам формировался под влиянием опальных в Византии течений христианства, поэтому для жителей Сирии и Египта правление мусульманских правителей вызывало меньше проблем, чем правление православных императоров Ромеев. Копты в Египте даже восставали против Византии во время войны с арабами. Для городских жителей стабилизация власти была хорошей новостью после десятилетий кровавых войн с Эраншахром, сопровождавшихся опустошениями и разграблениями многочисленных городов.

Поэтому продвижению Омейядов на запад Африки почти ничто не мешало, и к концу века они дошли до Атлантического побережья, используя уже известную им выигрышную тактику, на этот раз привлекая на свою сторону племена берберов, или, как они сами себя называли, амазигов. А уже в начале следующего века берберы под арабскими знаменами пересекли Гибралтар и покорили Иберийский полуостров.

Эпоха Аббасидов: от кровавого банкета до "золотого века"

Арабы так и не смогли захватить Константинополь, хотя и пытались несколько раз. Их последнее поражение в 718 году стало началом конца правления Омейядов. Из пустынь Средней Азии распространилось движение сторонников семьи пророка Мухаммеда. В 750 году Абуль-Аббас ас-Саффах разгромил армию халифа Марвана II и занял его место, основав новую правящую династию — Аббасидов.

Хотя они начали жестоко: сначала расправились со всеми (как впоследствии выяснилось, почти со всеми) мужчинами династии Омейядов, а затем — с семьёй имама Али, продемонстрировав, что их в первую очередь интересовал трон, а историческая справедливость была лишь предлогом.

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Однако, укрепившись у власти, Аббасиды сосредоточились не на новых завоеваниях, а на развитии уже завоеванных территорий. К моменту прихода к власти Абуль-Аббаса империя простиралась от Самарканда (современный Узбекистан) до Танжера (современное Марокко). Территории современных Узбекистана и Испании входили в состав одной гигантской империи.

К концу века западные части империи отпали — последний из Омейядов Абд ар-Рахман сумел выжить во время резни (на которую он просто не пришёл) и перебрался на Иберийский полуостров, где основал Кордовский эмират (в 929 году ставшего халифатом). Позже Омейяды захватили власть и над западноафриканскими провинциями Арабского халифата. Так впервые возникла ситуация, когда в мире существовало не одно мусульманское государство.

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В последующие века от империи Аббасидов отколовшись всё новые и новые территории, и к печально известному концу их правления в 1258 году они владели лишь частью Месопотамии. Тем не менее именно их правление считается "золотым веком" арабской истории и периодом расцвета ислама именно в арабской версии.

Страна, в которой производят всё на свете

Второй халиф династии Аббасидов Мансур построил новую столицу для своей империи — Багдад, который должен был стать "городом мудрости". Он проектировался по новейшему архитектурному плану: каждый вид ремесла должен был иметь свой квартал и свой рынок в нём, чтобы сразу же сбывать изготовленную продукцию. Багдад очень быстро развился и стал одним из крупнейших городов в мире — по оптимистическим подсчётам, его население в пиковый период могло составлять примерно миллион жителей из ориентировочно четырёх десятков миллионов, населявших гигантскую арабскую империю. На территории халифата изготавливали чуть ли не все продукты в мире, от бумаги до ковров. Мастерские по производству большинства этих изделий работали в самом Багдаде.

Город мудрости

Однако вершиной успеха должна была стать величественная Багдадская библиотека — "Дом мудрости (Байт аль-Хикма)", основанная в IX веке халифом аль-Мамуном. Она должна была вобрать в себя все знания, накопленные человечеством к тому времени. Своего рода средневековый "супер-датацентр". Это стало возможным благодаря освоению технологии производства бумаги, которая существенно удешевила книгопечатание. Эту технологию арабы получили от пленных китайцев в самом начале правления династии Аббасидов.

В Багдадской библиотеке собрали наследие античных европейских, китайских и индийских философов-учёных. И перевели их все на арабский язык. Ходили слухи, что за стопку переведённых страниц платили золотом в том же весе, поэтому в Багдаде собрались все, кто в принципе мог справиться с такой задачей. В "городе мудрости" действительно собрали знания из двух миров, которые раньше практически не пересекались. Парадокс, но большинство произведений Аристотеля, Платона и других интеллектуалов античной Греции попали в Европу именно из арабских переводов.

Арабская каллиграфия с художественными принадлежностями — воплощение традиционного мастерства и художественного самовыражения Фото: Pexels

Получив такую основу, арабская наука расцвела во всей красе. Выдающийся арабский математик и астроном Мухаммед Аль-Хорезми заложил основы алгебры (араб. "аль-джабр" — объединение частей). Цифры, которые сейчас весь мир использует для вычислений, попали в Европу именно от арабов (сами же они заимствовали их у индийцев). Медицинские учебники в Европе до XVII века основывались на трудах ар-Рази и Ибн Сины. В 829 году в Багдаде была основана обсерватория, где основы астрономических знаний заложили аль-Фаргани и Джафар Абу Машар. В арабском халифате развивались навигация и логистика. Географические знания были основополагающими для страны, находившейся на перекрестке торговых путей. Ибн Баттута провел тридцать лет своей жизни в путешествиях. Этот выдающийся путешественник XIV века преодолел более ста тысяч километров, путешествуя от территории современного Казахстана до Китая и от Мали до Испании, посетив, в частности, и Крым. Свой опыт, полученный в этих путешествиях, он зафиксировал в труде "Дар созерцателям о чудесах городов и чудесах путешествий". Своего рода средневековый арабский Геродот.

Банковская система и средневековый SWIFT

Но главным интеграционным фактором стала уникальная банковская система. Она опиралась, в частности, на еврейские семьи, чья сеть простиралась от крайних границ халифата до крайних границ. Значительные размеры государства создавали риски для торговцев. Чтобы в период пикового территориального расширения добраться от восточных границ на территории современного Туркменистана или Узбекистана до западных границ на атлантическом побережье современного Марокко, нужно было преодолеть тысячи километров, многочисленные пустыни, леса и горы. Везти тонны золота таким путём было непросто. Решением стали специальные чеки (араб. "сак" — слово, от которого и происходит современное название документа) и переводные векселя. Условный житель Танжера мог выписать чек, который действительно принимали в Самарканде.

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Арабский халифат в VII–X веках — это своего рода возрождение эллинизма "в чистом виде". Если Александр создал империю между Восточным Средиземноморьем и Индом (кстати, тоже уничтожив Персию, но Ахеменидов, а не Сасанидов), то арабы пошли дальше — до Атлантики и вглубь кипчакских степей. В отличие от монголов, которые спустя полтысячелетия просто появились из ниоткуда и исчезли в никуда, уничтожив, в частности, Багдадский халифат Аббасидов, они оставили после себя немалое цивилизационное наследие.

Арабский халифат — это огромная империя, в которой в свое время существовали единый письменный язык, валюта и законы. А главное — единая идеология в виде государственной религии: ислама. Ещё в начале VII века в Ферганской долине и королевстве Вестготов могли и не знать о существовании арабов, а ислама вообще ещё не было. А спустя сто лет исламская умма стала основой общества в этих регионах.

Футуристическая архитектурная скульптура с арабскими мотивами в городском ландшафте Дубая Фото: Pexels

Арабы своими завоеваниями создали одну из самых знаковых империй своего времени, влияние которой ощущается до сих пор. Если у Европы был Рим, дух которого до сих пор не исчез в тумане истории, то в истории Западной Азии и Северной Африки такую же роль сыграл Арабский халифат, многие достижения которого продолжают оставаться актуальными и в наши дни.

Всё это не могло исчезнуть бесследно и не исчезло. Когда внук Чингисхана Хулагу в 1258 году взял Багдад и подверг последнего халифа растаптыванию лошадьми, традиция халифата переместилась в Египет, а оттуда, в начале XVI века, — в Стамбул. Окончательно халифат был упразднен только в 1924 году.