Духовная власть и французская мощь: тысяча лет истории Рима, о которой вы не знали

Рим был столицей Италии задолго до того, как вошёл в её состав осенью 1870 года. Молодое итальянское королевство называло столицей Рим, пока его правительство располагалось сначала в Турине, а затем во Флоренции. Рим же стал итальянским только после того, как Франция проиграла Пруссии. "Вечный город" является столицей Италии всего чуть больше полутора столетия — и это лишь эпизод его почти трёхтысячелетней истории, большую часть которой жители города боролись за право им управлять.

В течение последней тысячи лет, прежде чем стать столицей современной Италии, Рим был столицей государства, которым управлял папа. Оно было создано и почти всё время своего существования удерживалось на французских штыках. Поэтому неудивительно, что само существование современной Италии в известном нам виде стало возможным лишь после военного поражения Франции. За это время папа дважды провозглашал императором мятежника с территории бывшей римской Галлии, а сам получал военную поддержку в борьбе против внутренних врагов. Фокус разбирался, как Рим прошел путь от первой в мире республики до абсолютной теократической монархии.

Античная классика

Считается, что Рим был основан около 753 года до нашей эры. Сначала он управлялся местными царями и ничем особенно не выделялся в мире того времени. Но около 500 года до н. э. жители Рима изгнали оттуда царя и стали управлять им самостоятельно. Забота о существовании и развитии родного города стала для римлян "общим делом" — Республикой. Города-государства с общественным самоуправлением уже существовали в Восточном Средиземноморье — это было порождением греческой цивилизации. Некоторые из них сотни лет успешно функционировали и на территории современной Украины. Однако именно римляне смогли найти необходимый баланс между военной дисциплиной и личными свободами граждан, чтобы не просто выжить в жестоких реалиях древнего мира, но и расширить власть Рима с небольшого региона в центре Апеннинского полуострова до значительной части территории Европы, африканского побережья Средиземного моря и Ближнего Востока.

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Сначала римляне покорили соседние города-государства и племена, населявшие Апеннины. Затем они победили регионального гегемона — Карфаген, а уже после этого просто постепенно подчиняли себе племена и государства, которые встречались им на пути.

Сначала республика расширялась в интересах большинства своих граждан. Воины получали землю на завоеванных территориях и рабов. Социально незащищенные слои населения получали социальное обеспечение. Военная добыча распределялась неравномерно, и со временем семьи военачальников значительно разбогатели. Богатство и военная власть, как и следовало ожидать, подтолкнули их к узурпации. Так в I веке до н. э. Римская республика пережила ряд диктатур, пока, в конце концов, не превратилась в империю.

Колизей — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима Фото: Pexels

В Риме титул царя (рекс) считался чем-то постыдным со времени уже упомянутого изгнания последнего монарха. А возвращение к царскому правлению — чем-то шокирующе недопустимым. Идея, существовавшая полтысячелетия, глубоко укоренилась в сознании людей. Поэтому попытка провозгласить себя царем стоила жизни даже самому Юлию Цезарю, о чём Фокус писал отдельно .

Парадокс заключается в том, что впоследствии именно его фамилия стала титулом для многих будущих поколений монархов: кайзер, царь, кесар, цезарь — все это варианты этой знаменитой фамилии на разных языках. На языках народов, которые считали политический строй Рима образцом для подражания. В самом же Риме военачальник-император обычно занимал все ключевые посты, но становиться полноценным рексом не решался. Сакрализовать свою власть решились лишь поздние правители Рима, и окончательно это было сделано с введением христианства, но это уже история о восточной части империи.

Что мы унаследовали от Древнего Рима

Помимо политического устройства, Рим запомнился своими достижениями в науке, технологиях, литературе и культуре. Римляне умели изготавливать чрезвычайно качественный для своего времени бетон. Это позволило им построить невероятную для того времени систему дорог (десятки тысяч километров); создать систему водоснабжения огромного города, население которого в период расцвета, возможно, достигало миллиона человек; поразить мир своей архитектурой. Некоторые дороги и виадуки используются и по сей день.

Римский мир — это невероятное место, отгороженное от дикого, варварского мира стенами, порой в прямом смысле этого слова. В Риме существовала высокоразвитая правовая система, функционировала пресса (специальные доски объявлений с ежедневными новостями стали прообразом современных СМИ), а также жили и творили выдающиеся художники и учёные того времени.

В то же время в этом же городе устраивались невероятно развратные оргии, а также кровавые и жестокие гладиаторские бои. Сейчас учёные считают, что они возникли из культа почитания умерших — своего рода замена человеческим жертвоприношениям. А в первые годы империи этот обычай перерос в нечто, похожее на шоу-бизнес. Гладиаторы редко доживали до двадцати пяти лет, но при жизни были настоящими звездами и кумирами для обездоленных слоев населения.

"Вечный город" является столицей Италии всего чуть больше полутора веков — и это лишь эпизод в его почти трехтысячелетней истории Фото: Pexels

Парадокс, но именно такой город со временем превратился в центр религии, проповедовавшей идею подставить вторую щеку, когда тебя ударили по первой. Христианство в Риме прошло не менее удивительный путь, чем само "вечное город". От гонений и спасения в городских катакомбах до официальной и единой религии империи. Сейчас именно римский вариант христианства является самым распространенным в мире.

Бурное Средневековье

Однако всему приходит конец. Западная часть Римской империи пала в конце V века. Однако Рим задолго до этого перестал быть столицей государства и дважды за столетие был разграблен варварами. Последующие века были настоящими политическими качелями: варварские завоевания сменялись периодами восстановления имперского правления (речь идет о Восточной Римской империи — Византии со столицей в Константинополе).

В самом городе разгорелась борьба между влиятельными и богатыми семьями (патрициями) и папой. Борьба за светскую власть в городе. Со временем к этим двум сторонам противостояния присоединился ещё и римский городской средний класс.

В VIII веке папе римскому удалось добиться независимости от Византии. Пипин Короткий — узурпатор, провозгласивший себя правителем франков, нуждался в легитимизации своей власти. Папа римский нуждался в силовой поддержке в борьбе против Византии и римской знати. Так они оба и договорились. Со временем, в 800 году, папа Лев III провозгласил сына Пипина, Карала, императором римлян. Была провозглашена новая империя, правителей которой короновал папа. Рим окончательно отделился от Византии. Но со временем влиять на папу стали пытаться уже западные императоры. В то же время борьбу не за Церковь, а за власть в Вечном городе с папой вели местные аристократы.

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Ситуация в Риме в IX–XII веках в упрощённом виде выглядела следующим образом: аристократы сражались не на жизнь, а на смерть, чтобы самим стать папой или, по крайней мере, продвинуть на престол своих родственников или лояльных людей. Заняв желанный трон, они уже противостояли воле могущественных императоров Священной Римской империи.

Интересно, что в борьбе с императорами папы всё-таки одержали победу и добились окончательного признания независимости Рима и зависимых от него территорий (Папского государства) в 1197 году.

Зато в самом Риме ситуация обострилась настолько, что враждующие семьи разделили его на несколько частей. Сами же аристократы так боялись друг друга, что большую часть времени проводили в неприступных крепостях, которые они возвели на руинах древнего Рима. Укрепления, построенные во времена поздней империи, все еще стояли, а внутри них большую часть пространства занимали пустыри, ведь небольшое средневековое население Рима расположилось вблизи Тибра. В то же время на руинах древних памятников возводились замки. Таким стал, например, Колизей. Некоторые бароны строили замки даже на месте усыпальниц римских вельмож и императоров.

В Риме дважды провозглашали республику — в середине XII и XIV веков. Во второй раз это сделал Кола ди Риенцо во время "Авиньонского плена" пап — периода, отмеченного чередой интриг, когда папы находились за пределами Рима во французском Авиньоне.

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Исследователи Рима отмечают небольшое количество культурных памятников, унаследованных Римом от этого периода. Этот период трудно назвать расцветом, и культура, как всегда, ярко это демонстрирует. Это было время строительства внутренних городских укреплений в условиях междоусобной борьбы всех против всех. Укрепления часто возводились на фундаменте памятников античности. Или даже из материалов, добытых после разрушения этих памятников.

Возрождение Рима

А вот XV–XVII века стали настоящим культурным Возрождением. В Риме был построен крупнейший христианский храм — Собор Святого Петра. Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Донато Браманте. Сикстинская капелла, многочисленные новые замки и церкви в стиле барокко — всё это принесла Риму новая эпоха.

Несмотря на разграбление Рима немецкими войсками императора Карла Габсбурга и реформационные движения, пошатнувшие власть папы в Европе, Рим оставался центром католицизма. Тысячи паломников регулярно посещали город, привозя с собой огромное количество золота. Рим, находившийся вдали от классических торговых путей, стал едва ли не первым европейским туристическим центром.

Новое время — новые вызовы

Но Вечный город не устоял перед вызовами Нового времени. С конца XVIII века Европа жила идеями свободы и равенства. Консервативная теократическая монархия не могла полностью удовлетворить потребности римлян, даже когда действительно старалась. Папы XIX века пытались повысить благосостояние города, но, во-первых, у них это не очень получалось, а во-вторых, что бы ни делали папы, горожане всё равно хотели республики.

Рим. Базилика Святого Петра — знаковая достопримечательность в Ватикане Фото: Pexels

В 1849 году произошёл политический парадокс, который, впрочем, был вполне предсказуем: когда в Риме провозгласили республику, папа обратился за военной поддержкой к Франции, где у власти как раз находился Наполеон III, родственник того самого Наполеона Бонапарта. Прошло тысячу лет, а ситуация та же — папа просит Францию о силовой поддержке. В конце концов Париж прислал войска, которые разгромили республику в Риме. Парадокс заключается в том, что сама Франция тогда была республикой, а римские республиканцы ориентировались именно на революционную Францию. Хотя само понятие республики, тем не менее, возникло именно в Риме.

Жители Апеннин хотели объединиться в одно государство. Впервые со времён античности. Джузеппе Гарибальди, Камилло Кавур и король Виктор Эммануил смогли объединить почти все разношёрстные государства полуострова под властью Савойской династии. В стороне остался лишь… Рим. Папа не желал присоединяться к новому королевству. Он хотел возглавить Италию сам. Но против этого выступили даже подвластные ему провинции, веками входившие в состав Папского государства. Они присоединились к провозглашённому в 1861 году Итальянскому королевству.

Рим же остался отдельной территорией под защитой французских войск. Итальянское королевство провозгласило его столицей, а правительство, подчеркнуто временно, сначала разместилось в Турине, а впоследствии перебралось во Флоренцию. Рим пытались штурмовать, в том числе и под руководством легендарного Джузеппе Гарибальди, но французский гарнизон дал достойный отпор.

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Объединение Италии не было легким и предсказуемым делом. Этому противостояли могущественные силы в Европе, и формирование границ Италии в том виде, в каком они существуют сейчас, — это во многом плод счастливого случая, а не историческая неизбежность. Так, чтобы присоединить Венецию, пришлось дождаться поражения монархии Габсбургов от Пруссии в 1866 году. Четыре года спустя поражение Франции от той же Пруссии позволило Италии наконец присоединить свою собственную столицу. Осенью 1870 года в Рим вошли итальянские войска, а в следующем, 1871 году, Рим стал полноценной столицей королевства.

Фонтан Треви в Риме — архитектурный шедевр под солнечным небом Фото: Pexels

Границы Италии претерпели еще некоторые изменения в XX веке. Самым значительным из них стало уникальное в своем роде провозглашение на территории Рима государства Ватикан. Так Рим стал единственным в мире городом, в пределах которого существует отдельное суверенное государство. Это произошло по воле фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини в 1929 году. До этого, начиная с 1870 года, пять пап римских объявляли себя пленниками папского дворца. Таким образом они протестовали против лишения их светской власти над Римом. Создание самого маленького в мире государства снизило напряженность в отношениях между светским правительством Италии и Католической Церковью.

Сейчас "вечный город" является столицей одной из самых влиятельных и богатых стран мира. Италия входит в "Большую семерку" и является одной из самых развитых экономик Еврозоны. Рим же стал известным туристическим центром. Ежегодно его посещают миллионы людей. У разных туристов разные цели. Кто-то совершает паломничество в Ватикан, кого-то интересуют художественные памятники эпохи Ренессанса, а кого-то привлекает атмосфера древней столицы могущественной империи античности. Но далеко не все они знают, какую разнообразную, порой яркую, а порой откровенно трагическую историю пережило это "вечное город".

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