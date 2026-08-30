Страна как яблочко: легенды, мифы и немного правды об основании Швейцарии

Фокус выяснял, что именно определило уникальность и успех Швейцарии, 735-летие которой отмечается в этом году. А также — сколько на самом деле лет современной Швейцарии.

Швейцария — уникальная европейская страна. Это конфедерация с четырьмя языками и 26 кантонами, которые гармонично взаимодействуют друг с другом. Страна, сохранившая нейтралитет в ходе двух мировых войн и демонстрирующая сейчас, пожалуй, самый высокий уровень жизни в мире. Все это, а также сыр, банки и часы – пожалуй, являются основными стереотипами, известными не только рядовому украинцу, но и европейцу об этой, если не экзотической, то очень своеобразной альпийской стране.

Идиллическое швейцарское шале, окруженное зелеными холмами и живописными горными пейзажами Фото: Pexels

Что Швейцарии исполнилось 600 лет, решили в 1891 году, чтобы, отметив этот знаменательный юбилей, дополнительно вселить чувство национальной гордости и единства в крайне разношерстное население государства, сформированного всего лишь несколько десятилетий назад — в ходе многочисленных революций в Европе бурного 1848 года.

XIX век — эпоха романтизма. Тогда, в период бурного развития истории и этнографии, общество чуть ли не ежедневно взволновалось постоянными сенсациями, вызванными новыми научными открытиями. Большинство из них не выдержали испытания временем, но эмоциональный резонанс никуда не делся. Тогда была мода искать исторические корни в далеком прошлом. Этим занималась украинская интеллектуальная элита, этим же занимались и их коллеги в Швейцарии. Разница в том, что швейцарцы, в отличие от украинцев, всё-таки создали свое государство, отбившись от Дома Габсбургов, которые тогда владели, в том числе, и горной частью современной Украины.

Различные версии зарождения Швейцарии

Когда на самом деле была образована Швейцария, споры продолжаются до сих пор. Самая оптимистичная и давняя версия — 1291 год. Классическое средневековье. На территории Украины в то время монгольская Золотая Орда сражалась против Галицко-Волынского княжества, в Испании продолжалась Реконкиста, а вот на территории Священной Римской империи города и деревни боролись за своё самоуправление против императора, клириков (церковных деятелей, которые часто выступали крупными землевладельцами) и феодалов. Если города — это в основном северная часть Италии, то деревни объединялись в конфедерации (нем. Eidgenossen) дальше на север, в Альпах. Одной из таких сельских конфедераций и стало объединение деревень из кантонов (регионов) Ури, Швица и Унтервальдена. Самым активным из них был Швиц. Его жителей в Европе называли швейцарцами. Со временем это название распространилось на всех участников конфедерации и, в конечном итоге, на саму страну.

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Конфедерация постоянно расширялась различными способами. В последующие века ее территория увеличилась в несколько раз. А жители Швейцарии завоевали в Европе репутацию отличных наемных солдат. В XVI веке она пережила религиозные войны, а в середине XVII века получила официальное признание суверенитета по итогам Тридцатилетней войны. Однако в самой Швейцарии о 1648 году вспоминают не слишком охотно. Возможно, потому что кантоны поссорились между собой, и следующие два столетия стали периодом стагнации и упадка. А уже в 1848 году была сформирована Швейцария современного типа.

Однако между этими двумя датами есть ещё одна, возможно, гораздо более важная для истории Швейцарии. В 1798 году страна подверглась иностранному вторжению. Однако оно, как ни удивительно, принесло не рабство и разрушение, а наоборот. Революционная французская армия позволила стране наконец провести реформы, которые веками тормозила ее консервативная элита. На территории современной Швейцарии была провозглашена Гельветическая республика в память о кельтских племенах гельветов, населявших эту территорию ещё до прихода римлян. Это был не единичный случай. В Альпах Наполеон действовал по тому же алгоритму, что и в других частях Европы. Возрождалась античная память. Народам предоставлялась возможность "возродить" античную свободу, создать собственные государства. А граждане этих государств получили права, соответствующие представлениям французских революционеров.

Всю эту идиллию нарушило военное поражение Наполеона. Европу захлестнула реакция. И только в 1848 году по континенту прокатилась волна революций, которая окончательно покончила со старым порядком. По крайней мере, на Западе Европы. Тогда и сформировалась Швейцария в современном виде.

Мифы и легенды на страницах истории

Европейская культура в то время была пронизана романтизмом. Это стиль в литературе и искусстве, который ставил в центр внимания человеческие эмоции. Лучшие из них: патриотизм, любовь к семье и родителям, верность друзьям и стремление к свободе. Все эти духовные порывы человека, лишенные какой-либо рациональной мысли, считались квинтэссенцией человеческого развития. Под них часто подстраивались и научные поиски, особенно в общественных науках.

Потрясающий вид на Люцерн с высоты птичьего полета: со швейцарским флагом и живописным озером Фото: Pexels

Тогда преобладала идея "золотого века" — времени, когда все было идеальным. И только потом империи все испортили. В случае со Швейцарией — это была вполне конкретная империя — Римская, которая покорила и изгнала свободное племя гельветов. А уже потом ее "идейная наследница" — Священная Римская империя — поработила свободное и гордое население альпийских лугов.

В Альпах, как и в любом другом регионе, существовал свой героический эпос, в котором простые жители сельской местности противостояли иностранным (хотя зачастую и собственным) узурпаторам. Интересно, что в данном случае таким тираном-завоевателем выступил Дом Габсбургов, который у большинства других европейцев, в частности украинцев, ассоциируется с просвещением, культурным возрождением и различными видами свобод. Здесь швейцарцы демонстрируют свою смелость и способность идти вразрез с общими тенденциями.

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Еще со времен Средневековья существовала прекрасная легенда о Вильгельме Телле — местном крестьянине, искусном лучнике (впоследствии ставшем арбалетчиком), который восстал против алчного герцога Габсбурга. Своего рода швейцарский Уильям Уоллес. Если для современных европейцев шотландский национальный герой (который, кстати, жил и творил в то же время) стал известен благодаря блокбастеру Мела Гибсона, то Вильгельма Телля прославила пьеса Фридриха Шиллера. И так для подавляющего большинства людей историей стало то, что они увидели на сцене театра или на телеэкране, а не то, что происходило на самом деле. Так миф становится реальностью для многих.

Согласно легенде, искусный лучник Вильгельм Телль восстал против алчного герцога Габсбурга Фото: Вікіпедія

В середине XIX века миф о Вильгельме Телле, который в западных Альпах знал чуть ли не каждый ребенок, стал частью местной национальной идеи. В то время Иван Франко написал о своем герое с гор, который боролся против своих и чужих угнетателей. Однако Захар Беркут не стал столь мемным персонажем.

Эйфория проходит — остаются факты

В 1891 году часть швейцарских интеллектуалов решила изменить датировку. Традиционно считалось, что Вильгельм Телль начал свое восстание в 1307 году. Но 1291 год идеально вписывался в реалии того времени — никто не хотел ждать еще шестнадцать лет до "600-летия Швейцарии", поэтому день зарождения государственности "перенесли" в XIII век. Однако с этим переносом согласились не все — и поэтому на некоторых памятниках по-прежнему указана классическая дата: 1307 год.

Сейчас, спустя уже почти полтора века, эти шестнадцать лет не играют принципиальной роли и скорее остаются курьезом. Вопрос заключается в другом: можно ли считать средневековую полулегендарную Конфедерацию реальной предшественницей современной Швейцарии?

Замок Аарбург в Швейцарии: отголосок Средневековья Фото: Pexels

По сути, речь идет об отрезвлении от романтической эйфории, охватившей интеллектуалов, а вслед за ними и целые народы Европы XIX века. Тогда древние легенды словно ожили и перешли из устных преданий на страницы исторических альманахов и романов — а впоследствии ученые пытались соотнести их с реальными историческими событиями. Но теперь, когда головы остыли, все поняли, что легенды — это всего лишь легенды, а реальность, как всегда, гораздо сложнее.

Если Украину и Галицко-Волынское княжество разделяют века безгосударственности, то в Швейцарии, кажется, все проще. Создание маленькой конфедерации, которая затем триста лет развивалась, обрела независимость, немного пришла в упадок и была завоевана французами, а затем была поставлена в рамки победителями Наполеона, чтобы возродиться, как феникс, в патриотическом порыве "Весны народов".

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Все это прекрасно вписывается в линейную конструкцию истории. Ее суть в том, что история развивается по своей логике, и все предыдущие события преследовали в качестве конечной цели именно современное положение дел. Своего рода сказочка с "свадьбой в конце". В данном случае — национальным возрождением. Мораль такова: как бы империи ни старались поглотить покоренные народы — они всё равно пробудятся, создадут своё государство, и справедливость будет восстановлена.

Однако на самом деле все, как всегда, сложнее. И даже если предположить, что Вильгельм Телль действительно существовал (в чём историки всё больше сомневаются), то, пожалуй, несложно догадаться, что, разжигая восстание против жестокого и алчного тирана, он вряд ли представлял себе именно нейтральную родину сыров, часов и банков. Маловероятно, что Телль представлял себе современную страну наемников, когда подстрекал людей к разрушению замков надменных вельмож.

Скорее всего, он просто хотел восстановить справедливость здесь и сейчас. Справедливость — такой, какой Вильгельм себе представлял в мире, в котором жил. И когда понимаешь, как все это могло происходить на самом деле, всё становится логичным и укладывается на свои места. Становится очевидной разница между фактической реальностью и той историей, которая возникла из-под пера мечтательных романтиков XIX века, первыми взявшихся за ее исследование. Историей, какой мы её знаем последние два столетия.

Колокольня с видом на живописный швейцарский пейзаж Фото: Pexels

Для Украины эти интерпретации истории Швейцарии — отличный повод для размышлений. Возможность со стороны взглянуть на историю. Увидеть, как сначала смешиваются реальные факты, легенды и мифы — и как затем скрупулезные ученые их разделяют и снова расставляют по своим местам. Ответ на вопрос: "Сколько лет Швейцарии?" можно дать, только разобравшись в том, что нам интереснее услышать: острую, немного рационализированную и прозаическую правду — или прекрасную, увлекательную и увенчанную яркими эмоциями романтическую сказку об искусном лучнике, который осмелился пустить стрелу в яблоко на голове собственного сына.