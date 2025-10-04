Никогда не сдавайся: почему Англию уже 1000 лет никто не может завоевать

Осенью 1066 года норманны вторглись на территории англосаксонского королевства и, разгромив его армию, полностью покорили Англию. Событие, которое произошло почти тысячу лет назад, имеет прямое влияние на сегодняшний день. Ведь это последнее завоевание островного государства, которое за несколько веков выбралось на вершину мирового лидерства, не подчинилось ни Наполеону, ни Гитлеру и создало цивилизацию, которая до сих пор является генератором идей и источником образцового поведения для всего мира. Фокус разбирался, почему англосаксонский мир до сих пор остается актуальным.

Английский язык — номер один в международном общении. Он же — язык современных технологий и инноваций. США, которые являются государством англосаксонского мира, генерируют культуру, которая остается доминантной на глобальном уровне. В чем секрет успеха этой цивилизации и почему именно Англия из многих европейских стран добилась такого влияния?

Англия является генератором идей и источником образцового поведения для всего мира Англия является генератором идей и источником образцового поведения для всего мира Англия является генератором идей и источником образцового поведения для всего мира

Что дает стране суверенитет: пример Англии

Одним из факторов уникальности Англии является постоянство ее общественно-политической системы. Действующий ее уклад сформировался почти четыре столетия назад. Затем происходили определенные изменения, но они были скорее косметическими. Именно тогда произошла последняя большая война на территории этого государства — Английская революция и гражданская война середины XVII века как ее следствие. Например, в то же время было образовано украинское казацкое государство, но оно не смогло удержать свой суверенитет и до конца века, став ареной борьбы между могущественными империями — и, к сожалению, остается таковым до сих пор.

В Англии же тогда война была гражданской. А последнее крупное вторжение произошло еще в начале прошлого тысячелетия.

Первыми пришли римляне: как начался сериал "Британия"

В предыдущие эпохи судьба не была так добра к острову. Его завоевали римляне. Об этом напоминает и массовая культура (сериал "Британия", фильмы и книги об Адриановом вале, друидах и затерянном Девятом легионе), и карта: например, название города Бат буквально переводится как "купальня". Потому что там в свое время как раз и были римские термы.

Про римское завоевание Британии напоминает массовая культура Про римское завоевание Британии напоминает массовая культура Про римское завоевание Британии напоминает массовая культура

После краха Римской империи на остров Британию хлынули многочисленные племена с континента, которые покорили и почти полностью уничтожили местное население. Наиболее успешными племенами раннего Средневековья были англы и саксы, которые со временем объединились в одно королевство (Англия — это лишь одна из стран, находящихся на Британских островах). Тогда это было типичным явлением для этой части мира, и ничто не предвещало королевству и самому наименованию англосаксов той эксклюзивной роли, которую оно играет в истории сейчас.

А впоследствии государство англосаксов отбилось еще и от атак викингов, которые стали настоящим ужасом для Европы в IX-X веках.

Так кто же "взял" Британию — норманны или викинги?

Норманны (лат. — "северные люди") — это общее название народов Скандинавии, которые совершали морские набеги на страны Европы в эпоху раннего Средневековья. В Западной Европе их часто называют викингами, а в русских летописях — варягами.

Дать отпор викингам не смогли франки, которым пришлось отдать агрессорам из Скандинавии северную территорию своего королевства, сделав вождя норманнов Роллона герцогом территории на севере своего государства. Так в 911 году возникло герцогство Нормандия.

Руанский замок — укрепленная герцогская и королевская резиденция в городе Руан, столице герцогства Нормандия Фото: Getty Images

Поэтому на середину XI века в Западной Европе было несколько норманнских королевств, которые собственно расположились на автохтонных территориях — Норвегия и Дания. К этому времени они уже приняли христианство и таким образом влились в "общество" цивилизации, перестав быть агрессивными врагами. Но рудиментами их бурного прошлого остались очаги, образованные их предками викингами на землях от Исландии до Сицилии.

И крупнейшим таким образованием было герцогство Нормандия — та самая территория, которая прославилась высадкой англо-американского десанта летом 1944 года, а в память об этом событии в 2014 году образовалась "Нормандская четверка", которая пыталась решить проблему российской агрессии против Украины. Герцогство Нормандия номинально подчинялось французскому королю, но де-факто было самостоятельным государственным образованием.

Варяги на Руси: были или нет, спорят до сих пор

Интересный факт, что у скандинавов произошло разделение по направлениям экспансии. Так, с нашими предками в отличие от Западной Европы больше контактировали предки современных шведов, которых на Руси называли варягами — те самые легендарные братья Рюрик, Трувор и Синеус. В целом варяги сыграли достаточно важную роль в становлении государственности Руси. Они занимали видное место в местной элите. Всех деталей как именно так произошло, что чужаки (кстати, с тех пор слово "варяг" на Руси" стал аналогом более распространенного сейчас "легионер", то есть нанятый для определенного дела чужак) мы до сих пор не знаем. А вот как норманны оказались среди английской элиты известно больше, о чем и пойдет рассказ ниже.

Варяжский рунический камень XI века в Украине, на черноморском острове Березань (Николаевская область) Фото: Вікіпедія

Швеция, в отличие от Норвегии и Дании, приняла христианство только в XIII веке, что обусловило определенные различия в развитии самой Скандинавии и Западной и Восточной Европы.

Власть еще не все: нет короля — нет и суверенитета

В то время в христианской Европе основным источником легитимности и суверенитета было Божье благословение, которое воплощалось в венчании на престол. То есть даже фактически независимое государство без коронованного Церковью короля не считалось суверенным. Через несколько веков спустя с этой дилеммой встретились казаки, восставшие против Речи Посполитой.

Во времена Средневековья с такими проблемами сталкивались многочисленные племена, населявшие современную Францию. Столетиями короли в Париже не имели реальной власти над своими вассалами, но пользовались номинальным авторитетом, чтобы сохранять формальный суверенитет над страной.

Для племен самым легким путем получить полный суверенитет было породниться с другими монархами или получить трон другого государства. У английского короля Эдуарда Исповедника, правившего Англией в течение 1042-1066 годов, не было сыновей — тут герцог Нормандии Вильгельм и понял, что это его шанс стать королем Англии! Ведь Эдуард был его дальним родственником.

Король Вильгельм I Завоеватель, первый нормандский король Англии. Масло на панели, неизвестный художник, ок. 1590-1610, Национальная портретная галерея, Лондон Фото: Getty Images

Война престолов с перерывом на сбор урожая

Однако на смертном одре Эдуард выбрал представителя местной англосаксонской знати Гарольда, который считался лучшим военачальником в Англии. Старый король понимал, что его преемнику придется силой оружия отстаивать свое право на трон, ведь кроме герцога Нормандии на титул короля Англии претендовал еще и король Норвегии, который нашел в своей родословной "зацепку" с предыдущим королем Англии.

Коронованный в январе 1066 года, Гарольд немедленно собрал армию в ожидании вторжения. Однако хитрый нормандский герцог Вильгельм не спешил лезть в лобовую атаку. Он решил дождаться сезона сбора урожая. Английская армия состояла из ополчения, поэтому Гарольд был вынужден распустить войско... чтобы мужчины смогли собрать урожай.

Также вежливый Вильгельм решил "пропустить перед собой" короля Норвегии, который вторгся в Англию с севера. Гарольд сумел собрать армию и разбить норвежское войско и убить на поле боя их короля. Но после этой победы ему пришлось сразу перегонять маршем армию на юг, ведь там уже высаживался нормандский десант.

Коронация Вильгельма I в Вестминстерском аббатстве на Рождество 1066 года Фото: Getty Images

В октябре 1066 года истощенная полевыми работами, битвой с норвежцами и экстремальным маршем армия англосаксов дала бой нормандцам. Даже при таких обстоятельствах начало битвы было за хозяевами, но смерть короля (Гарольда выстрелом в глаз убил нормандский лучник) и общая усталость все же сказалась. Англосаксонское войско было разгромлено, норманны захватили Англию. Почти.

Вильгельм берет Лондон и строит крепости

Однако разгром на поле боя не означал сразу контроля за всей страной Вильгельм с войском вошел в Лондон и был коронован на Рождество 1066 года. Однако в дальнейшем он еще пять лет боролся с активными восстаниями, которые бушевали по стране.

Завоевание Англии Вильгельмом было показательным и стало своеобразной "инструкцией" для будущих завоевателей. Новый король усеял Англию многочисленными замками, где держались нормандские осады. Как только где-то всплывали какие-либо действия с целью восстания — эти осады мгновенно все подавляли еще на корню.

Аббатство Святой Троицы (Аббатство Сент-Трините) в Кане, Франция, основанное Вильгельмом Завоевателем для бенедиктинцев Фото: Getty Images

Новый король — новая элита

Следующий шаг — это замена англо-саксонской элиты на нормандскую. Постепенно король отбирал земли вокруг замков у местных лендлордов и передавал ее нормандским рыцарям, которых посвящал в знать.

Важную роль Вильгельм уделял собственной легитимности, которую в то время предоставляла Церковь. Постепенно он заменил всех ключевых епископов на нормандцев.

Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандии и король Англии, предоставил графу Алену Бретани земли графства Эдвин Фото: Getty Images

Гобелен из Байо: вышитое доказательство 70 метров длиной

В это время было изготовлено вышитое панно размером 0,5 на 68,38 метра (!) — так называемый "гобелен из Байо", в котором максимально подробно и одновременно красиво с "обоснована" справедливость претензий Вильгельма на английский трон.

Люди рассматривают гобелен из Байо, который рассказывает о завоевании Англии Вильгельмом Завоевателем в 1066 году Фото: Getty Images

Согласно этому историческому источнику трон после себя Вильгельму обещал Эдуард. А Гарольд еще когда был рыцарем и попал в неприятности на территории Франции обязан Вильгельму их решением. Из благодарности за помощь Гарольд якобы поклялся способствовать именно Вильгельму в его борьбе за английский трон. Поэтому, по гобелену Байо, Гарольд был узурпатором-кривоприсяжником, а Вильгельм — единственным легитимным претендентом на английский трон.

На волне успеха сериала "Игра престолов" был создан 90-метровый "гобелен из Байо", отражающий основные моменты сюжета На волне успеха сериала "Игра престолов" был создан 90-метровый "гобелен из Байо", отражающий основные моменты сюжета На волне успеха сериала "Игра престолов" был создан 90-метровый "гобелен из Байо", отражающий основные моменты сюжета

Можно ли верить именно нормандскому источнику, созданному именно в первые годы после нормандского завоевания Англии, вопрос риторический. Но фактом является то, что это завоевание стало успешным, но последним покорением Англии иностранными войсками.

Потеря идентичности: завоеватели меняют обычаи и язык

В последующие века нормандская знать вытеснила местных из управления королевством. Англосаксонцы стали в основном крестьянами. Феодалами и епископами — олицетворение народа и его идентичности в тот период были норманны.

Важно

В поисках свободы: Почему Нидерланды добились своего, а Богдан Хмельницкий — нет

Следы этого периода ярко отражены в английском языке, который вобрал в себя немало слов именно нормандского происхождения, сохранив также и немало аутентичных слов еще периода до завоевания. Так корова, пока она паслась в поле и за ней ухаживали англосаксонские крестьяне, была cow. А вот когда она попадала на стол к нормандскому феодалу, она становилась французским bœuf — что и осталось в английском языке как beef.

Возможно тогда в коллективной памяти англосаксов и отразилось принятие государства как завоевателя, посягающего на права свободных общин — ведь что-то похожее произошло с ними в XI-XIII веках.

Нормандское завоевание стало тем самым "идеальным примером" поглощения одного государства другим, который потом часто использовали как на практике, то есть в военно-политическом деле, так и в культуре. Враг, который убивает короля, отбирает у людей землю, строит свои форпосты по всей завоеванной территории и в конце крадет душу нации — забирает ее религию, язык и культуру.

Тысячелетие без внешних вторжений

Однако с другой стороны события, которые потом развивались — это пример того, как по-настоящему сильная нация может устоять: полноценной ассимиляции не произошло. Сама лексика этому утверждению, ведь слова "англичане" и "англосаксонцы" — это не анахронизмы, а вполне актуальные слова. Уже в XIII веке народ Англии получил первый в Европе представительный орган — парламент. А еще через четыре века парламент стал управлять этим государством. Англия, отмежевавшись на острове от всех перипетий континентальных войн, отбыв последнюю упомянутую в начале гражданскую войну, получила прекрасные условия для общественного и технологического развития и стала мастерской мира, а затем создала самую большую и мощную империю в истории человечества.

И сейчас страны лидеры от Канады и до Австралии — выходцы из Британской империи, самым успешным порождением которой, безусловно, являются США. Построила бы Англия такую мощную империю, если бы у нее не было столько времени непрерывного суверенитета?