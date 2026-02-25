Кто в мире самый счастливый: что показало исследование человеческих тревог

Одна из крупнейших в мире международных компаний, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях — Ipsos — в январе 2026 года провела интересный опрос. Специалисты компании спросили у респондентов, что их больше всего беспокоит в современном мире. Результаты ответов удивили всех. Фокус разбирался, чем сейчас больше всего озабочены жители планеты Земля.

В ходе исследования были опрошены респонденты из тридцати разных стран мира, в частности США, Индии, Бразилии, Израиля, Польши, Сингапура, Швеции, Франции, Чили, Южной Кореи и др. То есть в опросе приняли участие как крупнейшие страны мира, занимающие первые места в различных рейтингах, так и вполне посредственные "серые мыши".

Самые большие проблемы

Граждан "неблагополучных" стран к опросу не привлекли. Так что мы получаем срез тревожности более богатой и обеспеченной части населения планеты. Что вполне логично, ведь тревоги типичного жителя Сомали или Афганистана с одной стороны легко считываются, а с другой возникает огромный знак вопроса относительно искренности респондентов в условиях авторитарных стран или наоборот среди анархии преступных групп. А в странах с высоким развитием социальных институтов и относительно благополучных сомневаться в искренности респондентов не приходится.

ТОП-5 проблем, которые назвали жители этих стран — это:

Преступность Инфляция Социальное неравенство Безработица Коррупция

Важно отметить, что разница в оценках между первым и пятым местами в пределах пяти процентов, поэтому можно утверждать, что все эти факторы беспокоят жителей этих стран примерно в одинаковой степени.

Главные проблемы человечества по результатам опроса

Уровень развития не всегда добавляет оптимизма

Большинство граждан считают, что их страна движется в неправильном направлении и, в частности, экономика этих стран находится в плохом состоянии (59% против 41% в обоих случаях).

Здесь довольно интересна выборка по отдельным странам. Больше всего довольны ситуацией в экономике своей страны жители Азии — Индии, Сингапура и Малайзии (у всех три четверти населения положительно оценили экономическое состояние своей страны). Зато европейцы в основном недовольны ситуацией в экономике своих государств. Оптимизм наблюдается только в Польше и Ирландии и то с минимальным преимуществом (53% и 54% респондентов соответственно оценили экономическое положение в своем государстве как положительное).

Наиболее недовольными национальной экономикой оказались французы Фото: Коллаж: Фокус

Интересно, что наиболее недовольными национальной экономикой оказались французы — 90% респондентов заявили, что их не удовлетворяет положение дел в экономике их государства. Следующими идут японцы (83%). Недалеко отстали от них британцы (74% недовольных граждан).

Зато жители не самых богатых стран, таких как Чили, Мексика, Перу не столь критически настроены к богатству своей родины, а индонезийцы в целом, хотя и с минимальным преимуществом, но положительно оценили собственное экономическое положение. Из ведущих стран мира высокий процент удовлетворенных собственным экономическим развитием продемонстрировали только жители Нидерландов (63% довольных).

Чего общество ждет от будущего

Две трети опрошенных ожидают роста уровня инфляции, зато треть респондентов не верит, что их доход вырастет, а скорее ожидают ухудшения своего финансового положения. Столько же опрошенных заявляют, что не справляются со своими расходами и находятся в финансовых затруднениях.

Больше всего довольны уровнем своей жизни жители Швеции и Нидерландов (23% и 26% соответственно), а меньше всего таких в Польше (3%). Интересно, что недалеко от них убежали японцы (всего 4% считают свою жизнь комфортной в одной из самых богатых стран мира).

Больше всего считающих свое материальное положение крайне плохим оказалось в Аргентине, где соответствующий пункт выбрали аж четверть респондентов. Далее следует Турция, а замыкает тройку призеров этого сомнительного мини-рейтинга Бразилия. Меньше всего же недовольных в Индии, Сингапуре, Перу и Мексике (везде по 5%).

Как мы воспринимаем мир

Этот рейтинг представляет собой достаточно яркое отражение субъективности восприятия человеком своих проблем и анализа окружающей действительности. Жители таких богатых и экономически успешных стран как Франция, Япония, Великобритания считают экономическое состояние их государств плохим. На грани статистической погрешности находится та маленькая горстка японцев, которые довольны своим материальным состоянием. Пессимистично настроены к своему личному будущему и будущему собственного государства жители Германии, США и большинства стран Европы. Зато мексиканцы, индийцы, перуанцы в основном не считают себя критически бедными.

Стоит вспомнить, что опрос проводился в одних из самых богатых государств мира. Поэтому видеть такие цифры и такие пропорции на самом деле довольно странно. Если провести объективные исследования (насколько такое вообще возможно), то они бы безусловно продемонстрировали, что положение дел и уровень жизни в этих странах намного лучше, чем его видят сами жители выбранных государств.

Важно

Родиться в Финляндии – как выиграть джек-пот. Почему страна, где полгода зима, самая счастливая в мире

Трудно представить как бы на такую оценку своей жизни теми же японцами или французами отреагировали бы жители Мали, Непала или, скажем, Таджикистана. Да что уж говорить как на это реагировать нам, украинцам, живущим под ежедневными ракетными обстрелами и учащимся выживать без электроэнергии и отопления в суровую морозную зиму. Зато мы видим, что жители государств, чей уровень жизни мы по умолчанию всегда принимали за образец, считают, что экономика у них слабая, уровень жизни ужасный и вообще страна движется не туда. В то же время жители Таиланда, где уже несколько месяцев не снижается политическое напряжение, в целом довольны направлением, в котором движется их государство.

Большинство граждан считают, что их страна движется в неправильном направлении

Этот опрос — не просто срез общественного мнения в элитных государствах. Это о грани между объективным и субъективным. В нем не шла речь о таких абстрактных понятиях как счастье или эмоциональное восприятие. В нем людей спрашивали об объективных вещах, факторах, которые вполне реально определяют их жизнь ежедневно. Зато люди из самых богатых стран мира заявили, что не могут справиться со своим материальным положением. Таких нашлось аж треть в странах, которые являются образцом и примером для подражания в плане обустройства повседневной жизни для всего остального мира.

Зато большинство индийцев, где типичным явлением являются переполненные автобусы и поезда, среди которых промышляют разного рода преступники, считают свою жизнь вполне комфортной.

Читая такие опросы, стоит действительно задуматься: а что же, в конце концов определяет наши мотивы желания и поведение. И куда, в конце концов, движемся мы?