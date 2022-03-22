Родиться в Финляндии – как выиграть джек-пот. Почему страна, где полгода зима, самая счастливая в мире

Пятый год подряд Финляндия возглавляет рейтинг World Happiness Report, а ее граждане признаются самыми счастливыми в мире. Главные принципы их удовлетворенности жизнью: социальная поддержка, гармония с природой, сауны и законы Янте.

Как подсчитать счастье: основные категории

Рейтинг счастья World Happiness Report основывается на всемирном опросе социологической службы Гэллапа. И учитывает множество факторов, которых разделены в три ключевые категории. Это:

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ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость (благотворительность) и коррупция Положительные эмоции — смех, удовольствие, интересные занятия

смех, удовольствие, интересные занятия Отрицательные эмоции — тревога, печаль, гнев

В 2022 году лучшие показатели у финнов. Более того, Финляндия возглавляет рейтинг уже пятый год подряд!

[ + – ] Мировой рейтинг счастья 2022. Финляндия — самая счастливая

В чем секрет счастья в стране, где полгода длится зима и ночь? Фокус изучил, что об этом пишут сами в финны в издании Helsinki Times и выбрал главное, что для счастья надо.

Безопасность и социальная защита. Финская формула счастья

В Финляндии давно существует поговорка: "Родиться в Финляндии — это как выиграть джек-пот". Никто точно не знает, кто первым произнес эту фразу. Некоторые говорят, что это был президент Урхо Кекконен в своей новогодней речи 1978 года.

Но почему нация, живущая в северном уголке мира, с холодным климатом и шестью месяцами зимы и темноты — вдруг самая счастливая в мире? Таким вопросом задается Helsinki Times и сама на него отвечает.

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Одним из важнейших показателей счастья в недавнем докладе о мировом счастье было то, насколько люди чувствовали себя в безопасности. Финляндия вышла в лидеры из-за низкого уровня преступности. Конечным результатом этого является общество, в котором люди чувствуют себя в безопасности и счастливее.

Финляндия также радикально перестроила свою систему образования несколько лет назад, и это также помогло людям чувствовать себя более довольными. Школьная система является одной из самых справедливых в Европе и дает одни из лучших результатов, открывая больше возможностей для молодежи. В Финляндии также создана универсальная система здравоохранения, которая играет важную роль в том, насколько счастливыми себя чувствуют ее граждане.

Даже самые бедные люди получают лучшее образование и медицинское обслуживание, и никто не должен быть бездомным. Все это, конечно, не может сделать людей счастливыми, но точно делает их расслабленными.

Единство с природой: сауны, каякинг и свобода

Также у финнов силен культ природы. Жители умеют активно использовать свое время. Дождь, снег или холодный ветер не помеха для выхода на пробежку или катание на велосипеде. Когда летом погода становится теплее, люди в Финляндии любят выходить на улицу и вести активный образ жизни. От саун на открытом воздухе до езды на велосипеде, каякинга, походов, кемпинга и многого другого — всегда есть чем заняться, когда у вас есть свободное время.

Сауны существовали и в других культурах, но именно в Финляндии они переплелись с национальной культурой. В былые дни они были самым практичным местом для мытья в долгие зимы, когда не было горячей воды. В Финляндии до сих пор можно найти людей, родившихся в сауне. Это было стерильное место, где была горячая вода.

[ + – ] В Финляндии 2 миллиона саун на 5,3 миллиона человек Фото: Pexels

В Финляндии насчитывается два миллиона саун при населении в 5,3 миллиона человек, сообщает сайт This is Finland. У крупных компаний и государственных учреждений есть собственные сауны. У президента есть официальная сауна, как и у премьер-министра. Их можно встретить и в городских квартирах, и в загородных коттеджах.

Базовый этикет в сауне довольно прост. Сначала вы снимаете с себя всю одежду — вы должны стараться не стесняться этого. Считается вежливым принять душ перед входом. В остальном правил немного. Оставайтесь в сауне, пока чувствуете себя комфортно, и возвращайтесь в сауну несколько раз, если хотите.

Выйдя из сауны, прыгните в озеро или поваляйтесь в снегу. И если останетесь живы – вы уже счастливы. А если серьезно – приобщились к природе, что часто невозможно в глобальных и богатых мегаполисах.

Фото: Pexels

Общество равных и "законы Янте"

Но, кроме развитой системы социальной поддержки и природы, есть в Скандинавских странах и особая культура поведения – "законы Янте". В Helsinki Times эту философию равных описывают следующим образом.

Финская культура также очень теплая и ориентирована на сотрудничество, а не на конкуренцию. Важным фактором, который отличает Финляндию от большинства западных стран, является равенство, которое открывает возможности для всех, независимо от их социально-экономического положения. В Финляндии очень большой средний класс и очень мало бедных. Богатые в Финляндии также традиционно стеснялись демонстрировать свое богатство. Самые богатые люди в Финляндии могут ездить на старом Volvo или чуть более дорогом Mercedes, но редко на Lamborghini.

Эта всеобщая скромность или равенство выведено в неоднозначных правилах, которые описал датско-норвежский писатель Аксель Сандемус в романе ( "Беглец пересекает свой след", 1933 год), действие которого происходит в вымышленном городе Янте, населенном в основном рабочими, для которых главной ценностью является социальное равенство. Оно обеспечивается сводом неписаных правил, любая попытка нарушить их наказывается общественным презрением.

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Не думай, что ты особенный. Не думай, что ты нам ровня. Не думай, что ты умнее нас. Не воображай, что ты лучше нас. Не думай, что ты знаешь больше нас. Не думай, что ты важнее нас. Не думай, что ты все умеешь. Тебе не следует смеяться над нами. Не думай, что кому-то есть до тебя дело. Не думай, что ты можешь нас поучать.

Несколько мрачные средневековые правила – подумаете вы? И отчасти это верно. Сегодня в современной Скандинавии их принято критиковать. Считается, что это убивает индивидуальность, а также не дает развиваться современному предпринимательству. Ибо не принято быть выскочкой. Тем не менее, как видим в примере о старом Volvo и дорогом Lamborghini – скромность все еще успешно культивируется в Финляндии.

И многие считают, что наблюдения Сандемуса о подавлении индивидуальности и личного успеха все еще актуальны сегодня и могут объяснить, почему многие люди чувствуют себя более счастливыми в комфортной жизни, а не в стремлении к чужому представлению об успехе.

[ + – ] Финляндия, расположенная в северном уголке мира, с холодным климатом и шестью месяцами зимы и темноты — самая счастливая в мире Фото: Pexels

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