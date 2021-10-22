Эксперт из Гарварда назвал пять факторов, необходимых людям для счастья

Исследователь вывел свою формулу, которая помогает обойти известный парадокс, когда стремление к счастью делает людей несчастными.

Большое количество исследований за последние несколько десятилетий ясно указывает на культивирования счастья, как самостоятельно явления, пишет эксперт в поведенческой психологии из Гарвардского университета Тал Бен-Шахар для Science Focus.

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В это же время, другие исследования, такие как работа команды из Университета Денвера, показывают, что излишние поиски счастья могут обернуться провалом. Например, исследование доказало, что люди, которые высоко ценят счастье, с большей вероятностью будут одинокими, что тесно связано с подавленным состоянием и даже депрессией.

Ведущий автор исследования Айрис Маусс предположила, что сильная сосредоточенность на достижении счастья приводит к тому, что люди пренебрегают такими вещами, как отношения или заботой о себе. А это также могло бы стать источником их счастья.

"Разрешение этого парадокса заключается в том, чтобы ценить (и добиваться) тех вещей, которые косвенно ведут к счастью", – пишет Бен-Шахар.

Эксперт из Гарварда назвал пять таких целей, достижение которых делает людей действительно счастливыми.

Физическое благополучие

[ + – ] Психологическое состояние зависит от физического и наоборот Фото: Фото из соцсетей

Психологическое и физическое состояния – это не два отдельных понятия, а скорее связанных и взаимозависимых. Счастье зависит не от ума или тела, а от того и другого.

Чтобы достичь счастья, мы должны удовлетворить потребности в физических упражнениях, полезной еде и сне.

Духовное благополучие

[ + – ] Всем людям необходима цель и смысл жизни Фото: Getty Images

Большинство людей ассоциируют духовность с религией, особенно верой в Бога. Конечно, духовность можно обрести в религии, но также можно пройти этот путь и без нее.

По словам эксперта, духовное благополучие заключается в обретении чувства цели и смысла жизни.

Интеллектуальное благополучие

[ + – ] Пытливость, любопытство и открытость ведут к счастью Фото: variant.com.ua

Связь между интеллектом и счастьем достаточно неоднозначна, но существует сильная связь с тем, как люди используют свои интеллект и ощущением счастья. Бен-Шахар отмечает, что высокий балл в школе или университете не сделает детей счастливыми.

Речь идет скорее о любопытстве и открытости, а также глубокой вовлеченности в процесс обучения. Все это является строительными блоками интеллектуального благополучия и, как следствие, целостности личности.

Социальное благополучие

[ + – ] Здоровые отношения - основа полноценной жизни

Бен-Шахар говорит, что к счастью ведут не деньги или престиж, а количество и качество времени, которое мы проводим с небезразличными нам людьми.

Здоровые отношения составляют основу полноценной жизни. Но важна не только связь с друзьями, семье или коллегами. Культивирование здоровых отношений с самим собой также необходимо, если люди хотят наслаждаться такими же здоровыми отношениями с другими.

Эмоциональное благополучие

[ + – ] Отдых поможет легче справляться с неприятными эмоциями Фото: Andrea Piacquadio: Pexels

Эмоции также играют ключевую роль в ощущении счастья в целом. Эксперт подчеркивает, что эмоции являются результатом наших поступков и в свою очередь, формируют наши мысли.

Эмоциональное благополучие зависит от способности людей переживать как приятные эмоции, так и умения справляться с болезненными, такими как зависть и печаль.

Тал Бен-Шахар считает, что каждый из перечисленных факторов ведет к более счастливой жизни, а также помогает обойти ловушку парадокса счастья. Люди могут наслаждаться личностным ростом (духовное благополучие), регулярными тренировками (физическое благополучие), обучением (интеллектуальное благополучие), общением с друзьями и близкими (социальное благополучие) и отдыхом (эмоциональное благополучие).