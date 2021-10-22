Експерт із Гарварда назвав п'ять факторів, необхідні людям для щастя

Дослідник вивів свою формулу, яка допомагає обійти відомий парадокс, коли прагнення до щастя робить людей нещасними.

Велика кількість досліджень за останні кілька десятиліть чітко вказує на культивування щастя, як самостійного явища, пише експерт у поведінковій психології з Гарвардського університету Тал Бен-Шахар для Science Focus.

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У цей же час, інші дослідження, такі як робота команди з Університету Денвера, показують, що зайві пошуки щастя можуть обернутися провалом. Наприклад, дослідження довело, що люди, які високо цінують щастя, з більшою ймовірністю будуть самотніми, що тісно пов'язано з пригніченим станом і навіть депресією.

Провідна авторка дослідження Айріс Маусса припустила, що сильна зосередженість на досягненні щастя призводить до того, що люди нехтують такими речами, як стосунки або турбота про себе. А це також могло б стати джерелом їхнього щастя.

"Розв'язання цього парадоксу полягає в тому, щоб цінувати (і домагатися) тих речей, які побічно ведуть до щастя", — пише Бен-Шахар.

Експерт із Гарварда назвав п'ять таких цілей, досягнення яких робить людей дійсно щасливими.

Фізичне благополуччя

[ + – ] Психологічний стан залежить від фізичного і навпаки Фото: Pinera

Психологічний і фізичний стани — це не два окремі поняття, а скоріше пов'язані та взаємозалежні. Щастя залежить не від розуму або тіла, а від того й іншого.

Щоб досягти щастя, ми повинні задовольнити потреби у фізичних вправах, корисній їжі та сні.

Духовне благополуччя

[ + – ] Усім людям необхідна мета і сенс життя Фото: Getty Images

Більшість людей асоціюють духовність з релігією, особливо вірою в Бога. Звичайно, духовність можна знайти в релігії, але також можна пройти цей шлях і без неї.

За словами експерта, духовне благополуччя полягає в набутті почуття мети і сенсу життя.

Інтелектуальне благополуччя

[ + – ] Допитливість, цікавість і відкритість ведуть до щастя Фото: variant.com.ua

Зв'язок між інтелектом і щастям досить неоднозначний, але існує сильний зв'язок із тим, як люди використовують свої інтелект і відчуття щастя. Бен-Шахар зазначає, що високий бал у школі або університеті не зробить дітей щасливими.

Йдеться скоріше про цікавість і відкритість, а також глибоку залученість у процес навчання. Усе це є будівельними блоками інтелектуального благополуччя і, як наслідок, цілісності особистості.

Соціальне благополуччя

[ + – ] Здорові стосунки — основа повноцінного життя

Бен-Шахар каже, що до щастя ведуть не гроші чи престиж, а кількість і якість часу, який ми проводимо з небайдужими нам людьми.

Здорові стосунки складають основу повноцінного життя. Але важливий не тільки зв'язок із друзями, сім'єю або колегами. Культивування здорових стосунків із самим собою також необхідне, якщо люди хочуть насолоджуватися такими ж здоровими стосунками з іншими.

Емоційне благополуччя

[ + – ] Відпочинок допоможе легше справлятися з неприємними емоціями Фото: Andrea Piacquadio: Pexels

Емоції також відіграють ключову роль у відчутті щастя загалом. Експерт підкреслює, що емоції є результатом наших вчинків і зі свого боку, формують наші думки.

Емоційне благополуччя залежить від здатності людей переживати як приємні емоції, так і вміння справлятися з хворобливими, такими як заздрість і печаль.

Тал Бен-Шахар вважає, що кожен із перелічених факторів веде до більш щасливого життя, а також допомагає обійти пастку парадоксу щастя. Люди можуть насолоджуватися особистісним зростанням (духовне благополуччя), регулярними тренуваннями (фізичне благополуччя), навчанням (інтелектуальне благополуччя), спілкуванням із друзями і близькими (соціальне благополуччя) і відпочинком (емоційне благополуччя).