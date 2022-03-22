Народитись у Фінляндії – як виграти джекпот. Чому країна, де пів року зима, найщасливіша у світі

П'ятий рік поспіль Фінляндія очолює рейтинг World Happiness Report, а її громадяни визнаються найщасливішими у світі. Головні принципи їхньої задоволеності життям: соціальна підтримка, гармонія з природою, сауни та закони Янте.

Як підрахувати щастя: основні категорії

Рейтинг щастя World Happiness Report ґрунтується на всесвітньому опитуванні соціологічної служби Геллапа. І враховує безліч факторів, яких поділено на три ключові категорії. Це:

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Оцінка якості життя — ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість здорового життя, свобода, щедрість (благодійність) та корупція

ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість здорового життя, свобода, щедрість (благодійність) та корупція Позитивні емоції – сміх, задоволення, цікаві заняття

сміх, задоволення, цікаві заняття Негативні емоції — тривога, смуток, гнів

У 2022 році найкращі показники у фінів. Більше того, Фінляндія очолює рейтинг п'ятий рік поспіль!

[ + – ] Світовий рейтинг щастя 2022 року. Фінляндія — найщасливіша

У чому секрет щастя в країні, де пів року триває зима та ніч? Фокус вивчив, що про це пишуть самі фіни у виданні Helsinki Times та вибрав головне, що для щастя треба.

Безпека та соціальний захист. Фінська формула щастя

У Фінляндії давно існує приказка: "Народитися у Фінляндії — це як виграти джекпот". Ніхто точно не знає, хто першим вимовив цю фразу. Дехто каже, що це був президент Урхо Кекконен у своїй новорічній промові 1978 року.

Але чому нація, що живе в північному куточку світу, з холодним кліматом та шістьма місяцями зими та темряви — раптом найщасливіша у світі? Таким питанням задається Helsinki Times, і сама на нього відповідає.

Одним з найважливіших показників щастя в нещодавній доповіді про світове щастя було те, наскільки люди відчували себе в безпеці. Фінляндія вийшла у лідери через низький рівень злочинності. Кінцевим результатом цього є суспільство, у якому люди почуваються в безпеці та щасливіше.

Фінляндія також радикально перебудувала свою систему освіти кілька років тому, і це також допомогло людям почуватися задоволенішими. Шкільна система є однією з найсправедливіших у Європі та дає одні з найкращих результатів, відкриваючи більше можливостей для молоді. У Фінляндії також створено універсальну систему охорони здоров'я, яка відіграє важливу роль у тому, наскільки щасливими почуваються її громадяни.

Навіть найбідніші люди здобувають кращу освіту та медичне обслуговування, і ніхто не повинен бути бездомним. Усе це, звичайно, не може зробити людей щасливими, але робить їх розслабленими.

Єдність з природою: сауни, каякінг та свобода

Також у фінів сильний культ природи. Жителі вміють активно використати свій час. Дощ, сніг або холодний вітер — не завада виходу на пробіжку або катанню на велосипеді. Коли влітку погода стає теплішою, люди у Фінляндії люблять виходити на вулицю та вести активний спосіб життя. Від саун на відкритому повітрі до їзди на велосипеді, каякінгу, походів, кемпінгу та багато іншого — завжди є чим зайнятися, коли у вас є вільний час.

Сауни існували і в інших культурах, але саме у Фінляндії вони переплелись з національною культурою. У минулі дні вони були найпрактичнішим місцем для миття в довгі зими, коли не було гарячої води. У Фінляндії досі можна знайти людей, котрі народилися в сауні. Це було стерильне місце, де була гаряча вода.

[ + – ] У Фінляндії 2 мільйони саун на 5,3 мільйонів людей Фото: Pexels

У Фінляндії налічується два мільйони саун при населенні в 5,3 мільйонів людей, повідомляє сайт This is Finland. Великі компанії та державні установи мають власні сауни. Президент має офіційну сауну, як і прем'єр-міністр. Їх можна побачити і в міських квартирах, і заміських котеджах.

Базовий етикет у сауні досить простий. Спочатку ви знімаєте із себе весь одяг — ви повинні намагатися цього не соромитися. Вважається ввічливим прийняти душ перед входом. В іншому правил небагато. Залишайтеся в сауні, поки почуваєтеся комфортно, і повертайтеся до сауни кілька разів, якщо хочете.

Вийшовши із сауни, стрибніть в озеро або поваляйтесь у снігу. І якщо залишитеся живими – ви вже щасливі. А якщо серйозно – долучитися до природи, що часто неможливо у глобальних та багатих мегаполісах.

Фото: Pexels

Суспільство рівних та "закони Янте"

Але, крім розвиненої системи соціальної підтримки та природи, є у Скандинавських країнах і особлива культура поведінки – "закони Янте". У Helsinki Times цю філософію рівних описують так.

Фінська культура також дуже тепла та орієнтована на співпрацю, а не на конкуренцію. Важливим фактором, який відрізняє Фінляндію від більшості західних країн, є рівність, яка відкриває можливості для всіх, незалежно від їхнього соціально-економічного становища. У Фінляндії дуже великий середній клас та дуже мало бідних. Багаті у Фінляндії також традиційно соромилися демонструвати своє багатство. Найбагатші люди у Фінляндії можуть їздити на старому Volvo або трохи дорожчому Mercedes, але рідко на Lamborghini.

Ця загальна скромність чи рівність виведена в неоднозначних правилах, які описав датсько-норвезький письменник Аксель Сандемусе в романі ("Втікач перетинає свій слід", 1933 рік), дія якого відбувається у вигаданому місті Янте, населеному в основному робітниками, для яких головною цінністю є соціальна рівність. Вона забезпечується зведенням неписаних правил, будь-яка спроба порушити їх карається громадською зневагою.

10 правил Янте: як ужитися у фінському соціумі

Не думай, що ти особливий. Не думай, що ти нам рівний. Не думай, що ти розумніший за нас. Не уявляй, що ти кращий за нас. Не думай, що ти знаєш більше за нас. Не думай, що ти важливіший за нас. Не думай, що ти все вмієш. Тобі не варто сміятися з нас. Не думай, що комусь до тебе є справа. Не думай, що ти можеш повчати нас.

Дещо похмурі середньовічні правила — подумаєте ви? І частково це правильно. Сьогодні у сучасній Скандинавії їх прийнято критикувати. Вважається, що це вбиває індивідуальність, а також не дає розвиватись сучасному підприємництву. Бо не прийнято бути вискочкою. Тим не менш, як бачимо в прикладі про старе Volvo і дороге Lamborghini — скромність усе ще успішно культивується у Фінляндії.

І багато хто вважає, що спостереження Сандемусе про придушення індивідуальності та особистого успіху все ще актуальні сьогодні і можуть пояснити, чому багато людей почуваються щасливішими в комфортному житті, а не в прагненні до чужого уявлення про успіх.

[ + – ] Фінляндія, розташована в північному куточку світу, з холодним кліматом та шістьма місяцями зими і темряви — найщасливіша у світі Фото: Pexels

Що ще потрібно для щастя