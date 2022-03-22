Народитись у Фінляндії – як виграти джекпот. Чому країна, де пів року зима, найщасливіша у світі
П'ятий рік поспіль Фінляндія очолює рейтинг World Happiness Report, а її громадяни визнаються найщасливішими у світі. Головні принципи їхньої задоволеності життям: соціальна підтримка, гармонія з природою, сауни та закони Янте.
Як підрахувати щастя: основні категорії
Рейтинг щастя World Happiness Report ґрунтується на всесвітньому опитуванні соціологічної служби Геллапа. І враховує безліч факторів, яких поділено на три ключові категорії. Це:
- Оцінка якості життя — ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість здорового життя, свобода, щедрість (благодійність) та корупція
- Позитивні емоції – сміх, задоволення, цікаві заняття
- Негативні емоції — тривога, смуток, гнів
У 2022 році найкращі показники у фінів. Більше того, Фінляндія очолює рейтинг п'ятий рік поспіль!
У чому секрет щастя в країні, де пів року триває зима та ніч? Фокус вивчив, що про це пишуть самі фіни у виданні Helsinki Times та вибрав головне, що для щастя треба.
Безпека та соціальний захист. Фінська формула щастя
У Фінляндії давно існує приказка: "Народитися у Фінляндії — це як виграти джекпот". Ніхто точно не знає, хто першим вимовив цю фразу. Дехто каже, що це був президент Урхо Кекконен у своїй новорічній промові 1978 року.
Але чому нація, що живе в північному куточку світу, з холодним кліматом та шістьма місяцями зими та темряви — раптом найщасливіша у світі? Таким питанням задається Helsinki Times, і сама на нього відповідає.
Одним з найважливіших показників щастя в нещодавній доповіді про світове щастя було те, наскільки люди відчували себе в безпеці. Фінляндія вийшла у лідери через низький рівень злочинності. Кінцевим результатом цього є суспільство, у якому люди почуваються в безпеці та щасливіше.
Фінляндія також радикально перебудувала свою систему освіти кілька років тому, і це також допомогло людям почуватися задоволенішими. Шкільна система є однією з найсправедливіших у Європі та дає одні з найкращих результатів, відкриваючи більше можливостей для молоді. У Фінляндії також створено універсальну систему охорони здоров'я, яка відіграє важливу роль у тому, наскільки щасливими почуваються її громадяни.
Навіть найбідніші люди здобувають кращу освіту та медичне обслуговування, і ніхто не повинен бути бездомним. Усе це, звичайно, не може зробити людей щасливими, але робить їх розслабленими.
Єдність з природою: сауни, каякінг та свобода
Також у фінів сильний культ природи. Жителі вміють активно використати свій час. Дощ, сніг або холодний вітер — не завада виходу на пробіжку або катанню на велосипеді. Коли влітку погода стає теплішою, люди у Фінляндії люблять виходити на вулицю та вести активний спосіб життя. Від саун на відкритому повітрі до їзди на велосипеді, каякінгу, походів, кемпінгу та багато іншого — завжди є чим зайнятися, коли у вас є вільний час.
Сауни існували і в інших культурах, але саме у Фінляндії вони переплелись з національною культурою. У минулі дні вони були найпрактичнішим місцем для миття в довгі зими, коли не було гарячої води. У Фінляндії досі можна знайти людей, котрі народилися в сауні. Це було стерильне місце, де була гаряча вода.
У Фінляндії налічується два мільйони саун при населенні в 5,3 мільйонів людей, повідомляє сайт This is Finland. Великі компанії та державні установи мають власні сауни. Президент має офіційну сауну, як і прем'єр-міністр. Їх можна побачити і в міських квартирах, і заміських котеджах.
Базовий етикет у сауні досить простий. Спочатку ви знімаєте із себе весь одяг — ви повинні намагатися цього не соромитися. Вважається ввічливим прийняти душ перед входом. В іншому правил небагато. Залишайтеся в сауні, поки почуваєтеся комфортно, і повертайтеся до сауни кілька разів, якщо хочете.
Вийшовши із сауни, стрибніть в озеро або поваляйтесь у снігу. І якщо залишитеся живими – ви вже щасливі. А якщо серйозно – долучитися до природи, що часто неможливо у глобальних та багатих мегаполісах.
Суспільство рівних та "закони Янте"
Але, крім розвиненої системи соціальної підтримки та природи, є у Скандинавських країнах і особлива культура поведінки – "закони Янте". У Helsinki Times цю філософію рівних описують так.
Фінська культура також дуже тепла та орієнтована на співпрацю, а не на конкуренцію. Важливим фактором, який відрізняє Фінляндію від більшості західних країн, є рівність, яка відкриває можливості для всіх, незалежно від їхнього соціально-економічного становища. У Фінляндії дуже великий середній клас та дуже мало бідних. Багаті у Фінляндії також традиційно соромилися демонструвати своє багатство. Найбагатші люди у Фінляндії можуть їздити на старому Volvo або трохи дорожчому Mercedes, але рідко на Lamborghini.
Ця загальна скромність чи рівність виведена в неоднозначних правилах, які описав датсько-норвезький письменник Аксель Сандемусе в романі ("Втікач перетинає свій слід", 1933 рік), дія якого відбувається у вигаданому місті Янте, населеному в основному робітниками, для яких головною цінністю є соціальна рівність. Вона забезпечується зведенням неписаних правил, будь-яка спроба порушити їх карається громадською зневагою.
10 правил Янте: як ужитися у фінському соціумі
- Не думай, що ти особливий.
- Не думай, що ти нам рівний.
- Не думай, що ти розумніший за нас.
- Не уявляй, що ти кращий за нас.
- Не думай, що ти знаєш більше за нас.
- Не думай, що ти важливіший за нас.
- Не думай, що ти все вмієш.
- Тобі не варто сміятися з нас.
- Не думай, що комусь до тебе є справа.
- Не думай, що ти можеш повчати нас.
Дещо похмурі середньовічні правила — подумаєте ви? І частково це правильно. Сьогодні у сучасній Скандинавії їх прийнято критикувати. Вважається, що це вбиває індивідуальність, а також не дає розвиватись сучасному підприємництву. Бо не прийнято бути вискочкою. Тим не менш, як бачимо в прикладі про старе Volvo і дороге Lamborghini — скромність усе ще успішно культивується у Фінляндії.
І багато хто вважає, що спостереження Сандемусе про придушення індивідуальності та особистого успіху все ще актуальні сьогодні і можуть пояснити, чому багато людей почуваються щасливішими в комфортному житті, а не в прагненні до чужого уявлення про успіх.
Що ще потрібно для щастя
- Експерт із Гарварду назвав п'ять факторів, необхідних людям для щастя. Це фізичний та духовний достаток, інтелектуальний достаток, соціальний та емоційний достаток.
- За даними британських учених, абсолютне щастя у людини настає у 23 роки та у 69 років. У юності є передчуття щасливого життя, але з віком рівень кайфу життя падає. До 70 років людина мудріє, розуміючи важливість простих радощів, які були в її житті і її самооцінка знову підвищується.
- Учені довели, що щастя – в грошах і назвали необхідний для цього дохід. Багаті люди, як правило, мають найкраще здоров'я, а це безпосередньо впливає на щастя. Також успішні у фінансовому плані люди, які витрачають свої гроші на "купівлю" вільного часу та вкладають кошти в досвід, а не просто в різні речі, підвищують свій рівень щастя.