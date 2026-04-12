Измениться или погибнуть: почему с карты мира исчезла Византия

Взятие столицы великой империи положило конец истории целой цивилизации продолжительностью более тысячи лет. В апреле 1453-го началась многонедельная осада Константинополя, которая завершилась только в конце весны взятием города. Защищая свою столицу, с мечом в руках погиб последний император Византии Константин XI Палеолог. Властелин империи, которая определяла лицо Европы на протяжении тысячелетия и повлияла на формирование западной цивилизации. Фокус разбирался, как падение Восточной Римской империи в корне изменило западный мир.

В середине XV века Византия напоминала лишь бледную тень самой себя. Суверенитет империи ограничивался ее столицей Константинополем с окрестностями, а также отдельными незначительными территориями вдали от города. Она скорее была символом эпохи, чем реальной империей. Единственное, что в ней оставалось — православие, которое тоже приходило в упадок в мире, и в то время скорее можно было прогнозировать его быстрое падение, чем перспективы сохранения и даже восстановления в последующие более пяти веков.

С другой стороны на город наступали турки. Они давно уже контролировали оба берега Мраморного моря и Константинополь был им настоящим "бельмом в глазу" — анклавом среди их владений, который напоминал былую славу империи и заставлял их чувствовать себя чужаками на этой земле. Несмотря на впечатление, которое может сложиться сейчас с точки зрения исторической ретроспективы через несколько веков после этих событий, на самом деле судьба Константинополя не была предопределена заранее и город мог быть спасен даже в последний момент. Но случилось так как сложилось. И финальный результат — это следствие цепочки решений, которые принимались разными людьми на протяжении веков.

На протяжении первых веков Византия была органическим продолжением Римской империи

От далекой колонии до центра мира

История города уходит корнями в древний мир. Первые греческие поселения здесь сооружались еще в IX веке до нашей эры. Три века спустя их покорил Византий — полководец из Мегар, одного из самых развитых полисов Древней Греции. Он же основал здесь новый город и назвал его в свою честь. Позже город, как и всю Грецию, покорили римляне. В это время предки турок кочевали в степях современной Средней Азии.

Римская империя стала стержнем Европы. Первой мировой державой на континенте, которая, поглотив культурное наследие покоренной Греции, сформировала то, что сейчас мы называем европейской цивилизацией. Но, что важно, она кроме теоретических основ могла и силой оружия защитить свои наработки.

Северное Причерноморье и вся территория современной Украины постоянно страдали от набегов кочевых племен, которые в поисках пастбищ для своих бесчисленных стад скота путешествовали по большой Евразийской степи от Центральной Азии до собственно степей Восточноевропейской равнины. На юге же Черного моря все было закрыто могуществом Римской и Парфянской империи.

Монета, отчеканенная Константином I в честь основания Константинополя Фото: Вікіпедія

Возвышение Константинополя

Однако внутренний кризис привел к падению Римской цивилизации. Рим гнил иногда и в прямом смысле слова. Наконец в середине IV века оттуда сбежал сам император, который ненавидел то, во что превратился "Вечный город". Грек по происхождению, Константин перенес столицу на территорию своей большой родины, которая была своеобразным интеллектуальным заповедником империи. Византий своей планировкой напоминал ему Рим, поэтому сюда император и переехал, назвав город новым Римом, а уже после смерти великого императора потомки назвали его Городом Константина — Константинополем.

Византийская империя на 550 год (розовый цвет) Фото: Вікіпедія

Константин Великий не просто изменил столицу империи — он изменил ее облик. Константин вывел из подполья христиан, по сути образовав христианскую Церковь как целостную организационную структуру. Была сформирована христианская этика на основе религиозных учений народов эллинистического мира, где, в отличие от милитаристского Рима, больше ценились человеческие моральные добродетели, а не грубая физическая сила.

В конце концов западная часть империи таки окончательно прогнила и пришла в упадок, как зараженная гангреной часть тела, после "ампутации" которой Восточная империя продолжила успешно существовать.

Императорское знамя времен правления Палеологов. Девиз: Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων. Царь царей и властелин над властелинами Фото: Вікіпедія

Собственно, "Византия" — это искусственный термин, придуманный историками Нового времени. В Средневековье это государство все знали как Римскую империю, которая осталась после падения ее западной части. Сами ее жители называли империю на греческий манер Ромейской, несмотря на распространенную версию видения Византии как долго угасающей (в течение целого тысячелетия) Римской империи, это не совсем корректно. Скорее история Византии — это совокупность циклов из подъемов и падений, что неудивительно, учитывая ее продолжительность. Хотя справедливости ради следует отметить, что классическое Римское государство просуществовало более стабильно примерно столько же времени.

В течение первых веков Византия действительно была органическим продолжением Римской империи. Ей даже удалось восстановить контроль над Италией и другими утраченными в Темные века провинциями Рима. Однако эту идиллию разрушили арабские завоевания VII века. Империя потеряла свои владения в Африке и почти все азиатские провинции. С севера наступали славяне, которые отобрали у нее Балканы. Потеряв грубую силу, в Константинополе перешли к силе мягкой.

Центр христианства

Константинополь стал центром распространения христианства, в том числе и среди своих врагов. Если среди варварских народов, населявших Западную Европу существовала память о Риме как центре цивилизации и христианства, в частности, то для славян источником новой религии, а вместе с ней и этики однозначно был Константинополь.

Наконец именно из города Константина новую религию получила и Русь-Украина. А вместе с ней этику и основы образа жизни, которые остаются актуальными на наших землях уже тысячу лет.

Церковь Святых Апостолов, 1150 г. Фото: Вікіпедія

За все эти века ни одна страна не могла быть законсервированной. Постепенно изменилась Византия, которая несмотря на верность традициям все же мало напоминала Рим. Быт ее населения сместился в сторону греческих обычаев. Зато на западе Европы смещение происходило в сторону местных варварских обычаев. Эти изменения отражались и на церковных обычаях, именно обычаях, а не религиозных догмах. Это, например, заключалось в архитектуре — в Европе, которая постоянно воевала, церкви напоминали цитадели, тогда как ромеи могли себе позволить пышность своих храмов, пользуясь всеми преимуществами мирного времени в глубине империи.

Религиозные же догмы удерживались силой имперской власти. Но в Х веке на западе возникла новая местная империя — Священная Римская империя (впоследствии историки добавили к этому наименованию уточнение "германской нации"). При таких обстоятельствах силы сбалансировались и произошел раскол единой христианской Церкви. Так Константинополь остался идеологическим и культурным центром только восточной части Европы. А на Западе восстанавливался древний Рим.

Новое время — новые реалии

В то время в Центральной Азии изменился климат. Кочевникам нужно было искать новые пастбища, а древний северный путь был надежно закрыт племенами кыпчаков (половцев), а дальше еще более могущественным государством Русью. Зато на юге на руинах бывшей Персии не было уже могущественного государства. Не поражала своей силой и Византия. Поэтому впервые за много веков для кочевников путь в южное Причерноморье оказался легче, чем в северное.

В то время, когда на севере половцы смогли лишь создать проблемы древней Руси, на юге тюрки-сельджуки нанесли несколько сокрушительных поражений византийцам и почти вытеснили их из Азии. В отчаянии император Алексей Комнин обратился за помощью к западноевропейским рыцарям. Тюрки захватили святые города, важные для всех христиан — от Никеи (Малая Азия) до Иерусалима. Но со стратегической точки зрения это был просчет.

По сути Алексей Комнин запустил на территорию Византии своих идеологических конкурентов. Несмотря на удачные первые крестовые походы, дальше дела пошли хуже. Против турок крестоносцы имели успехи, но дальше им пришлось противостоять арабам, которые имели более сильные позиции в регионе. Потерпев от них ряд поражений, западноевропейские крестоносцы направили свои усилия на... христиан восточного обряда — славян и Константинополь.

Штурм Константинополя крестоносцами (1204) Фото: Вікіпедія

Если Русь до прихода монголов еще была достаточно сильной, чтобы противостоять рыцарям, то Константинополь был впервые в своей уже почти двухтысячелетней истории бесславно взят и разграблен не дикарями-варварами, а именно крестоносцами. Действительно — внутривидовая борьба жесточайшая.

Этот момент стал настоящим началом конца Византии, которая потеряла теперь свою основу мягкой силы — статус центра мирового православия. Хотя само государство удалось восстановить в середине XIII века, однако оно уже было бледной тенью себя прежней. Что и говорить, когда император Михаил Палеолог согласился подчиниться Риму на Лионском Соборе 1274 года. Его решение позже осудили и Унию отменили, но это лишь усугубило распри внутри и так маленького государства, которое лишь по старой памяти продолжало себя именовать "империей".

Именно в это время на руинах уничтоженного уже монголами государства сельджуков возник маленький, но амбициозный эмират под руководством правителя, который назывался Осман. Он установил такую деспотическую единоличную власть, что сами жители этого эмирата называли себя турками-османами, переняв себе наименование своего правителя.

По состоянию на начало XIV века территория Малой Азии была сплошными руинами древних империй — тюркской, монгольской, византийской и даже в цивилизационном плане арабской. Здесь возник конгломерат обычаев и традиций, которые сочетали в себе ислам как ведущую религию с элементами быта тюрков-кочевников и памяти о славном прошлом Византии. Последнее заключалось в желании владеть Константинополем.

Дар, которым уже некому было пользоваться

Турки-османы постепенно расширяли свои владения, довольно быстро воцарившись в Малой Азии. Их развитие тоже происходило не без кризисов. В начале XV века они потерпели сокрушительное поражение от Тимура Тамерлана, что приостановило экспансию турок на целых полвека — настоящий подарок с Небес для Византии.

Византийцы отражают нападение арабов с помощью "греческого огня" Фото: Вікіпедія

Однако в Константинополе этим не смогли воспользоваться. История Византии — это хрестоматийный пример того, что бывает, когда государство просто консервируется. В раннем Средневековье империя ромеев была оазисом научной мысли. Это была страна с развитой архитектурой, кодифицированным правом, четко выстроенным государственным аппаратом. Их "греческий огонь" веками нагонял ужас на всех, кто пытался нанести вред этому государству морским путем (киевские князья Игорь и Ярослав не дадут соврать).

Княгиня Ольга в Царьграде. Миниатюра из Радзивилловской летописи Фото: Вікіпедія

В эпоху классического Средневековья Византия удивила мир своей мягкой силой. Развитие и распространение православия оказалось не меньшим залогом безопасности, чем "греческий огонь". Но ромеи не смогли его развить, возможно просто до конца не поняв этого преимущества. И в то время, когда киевский князь Владимир Мономах громил половцев в степях Северного Причерноморья, ромейские императоры обратились за помощью в борьбе против похожих кочевников к западноевропейским рыцарям. Что в итоге обернулось для них катастрофой.

Теперь в XV веке Византия не имела уже развитой экономики (в морской торговле господствовали итальянские города-государства Генуя и Венеция); мало кого могла удивить своей правовой системой (в той же Италии города-государства сломя голову двигались к праву Нового Века), или тем более государственным аппаратом, который тонул в коррупции и кулуарных интригах. Из военного превосходства символически остались только высокие и крепкие стены Константинополя, построенные еще во времена расцвета империи.

Даже после решения Флорентийского собора в городе Константина не восприняли латинского обряда.

Все, что оставалось — это торжество православия, за которое в Константинополе отчаянно держались. Даже после решения Флорентийского собора в городе Константина не восприняли латинского обряда.

"Лучше турецкая чалма, чем папская тиара" — под таким лозунгом Византия встречала свой конец, который, правда, оказался вовсе не бесславным. Финальную славу на поле боя последние защитники империи таки получили.

Стены Константинополя Фото: Вікіпедія

Падение Константинополя: финальная битва

Турецкий султан Мехмед II засыпал и просыпался с мыслью о взятии Константинополя. Он приказал вылить самую большую на тот момент в мире пушку, чтобы разрушить неприступные стены столицы Византии. В итоге она оказалась крайне неэффективной, как и большинство творений гигантомании вождей в истории. А вот системный подход к развитию артиллерии дал свой результат. При этом к штурму привлекались итальянские инженеры — на Западе решили "разложить яйца в разные корзины".

Карта Константинополя (1422) Страница с изображением Константинополя в Нюрнбергской хронике Окончательная осада Константинополя, французская миниатюра XV в.

Мехмед II сумел собрать более ста тысяч воинов (по некоторым данным до 250 тысяч) и сотни кораблей, чтобы штурмовать величественный город со всех возможных сторон. Зато Папа и итальянские государства прислали несколько тысяч солдат. Крестовый поход не удался. В очередной раз турки неоднократно предлагали императору Константину XI сдать город в обмен на его личную эвакуацию с семьей и даже гарантии для жителей Константинополя. Он все отклонил. Последний император Византии хотел погибнуть в бою, приобщившись к славе своих великих предков, а не стать очередным никчемным императором последних лет империи.

Перед финальным штурмом вечером 28 мая 1453 года император с войском причастились на последней, как потом оказалось, литургии в Софийском соборе в статусе центра мирового православия. На следующий день турецкие войска провели сразу три штурма византийской столицы, просто смяв все потуги защитников количеством. Император Константин погиб с мечом в руках. Султану Мехмеду привезли его голову.

Единственное прижизненное изображение императора Константина XI Фото: Вікіпедія Памятник Константину Палеологу напротив кафедрального собора в Афинах Фото: Вікіпедія

Разные источники по-разному описывают, как себя вели турки и городе. Греки ожидаемо акцентируют на разбое и грабежах, которые совершили турки, захватив византийскую столицу. Турецкие источники отмечают благородство султана Мехмеда, прозванного за эту победу Фатихом (завоевателем). Он, по словам турок, под страхом смерти запретил любые разбои и грабежи. А также гарантировал неприкосновенность патриарху и сохранил православные святыни.

Султан Мехмед II приказал вылить самую большую в мире пушку, чтобы разрушить неприступные стены столицы Византии Фото: Вікіпедія

Собор Святой Софии был переоборудован в мечеть Айя София, при этом древние росписи были сохранены. Патриарх остался нетронутым и Константинополь до сих пор остается центром православия, но уже без прежнего реального влияния. Падение Константинополя изменило мир настолько, что некоторые ученые даже считают именно это событие концом эпохи Средневековья.

Оно символизировало крах Восточной цивилизации как таковой. Цивилизации, которая просуществовала тысячу лет и стала логическим продолжением эллинистического мира (еще тысяча лет), который в свою очередь был продолжением культуры классической Греции (еще несколько веков).

Из Константинополя в основном в Италию переехали многочисленные ученые, философы, деятели культуры и искусства. Которые в прямом смысле перевезли на Запад все культурное наследие Востока. Европейские мыслители подробно познакомились с наследием Платона, Аристотеля и других древних ученых и философов. Такой информационный взрыв о жизни древней античной цивилизации Европы создал желание все это воссоздать заново, что усилило Европейское Возрождение и привело к росту популярности естественных наук, которые в свою очередь заложили фундамент технологического развития Западной цивилизации в будущем.

Собор Святой Софии был переоборудован в мечеть Айя София, при этом древние росписи были сохранены Фото: Getty Images

Турки перекрыли традиционные торговые пути между Европой и Азией, разрушив экономическую основу Венеции и Генуи, которые до последнего хотели "усидеть на двух стульях". Интересно, что именно генуэзцы откровенно помогали туркам во время штурма и именно они и больше пострадали. Через два десятилетия Османская империя аннексировала все их фактории в Крыму, окончательно прикрыв эту ветку Великого шелкового пути, обрекая таким образом, Генуэзскую республику на упадок.

Перекрытие сухопутного пути в Азию дало толчок для поисков новых маршрутов для торговли с этой частью мира. Это переместило экономические центры Европы из центра континента ближе к Атлантике и обусловило Великие географические открытия. Так зародилась эпоха океанических государств, в которой мы живем до сих пор.

История Византии — это поучительная история о том, что всему свое время. И каким бы идеальным и эффективным ни был бы ваш жизненный уклад, он все равно со временем станет неактуальным. И когда встанет вопрос "измениться или погибнуть", важно выбрать правильный ответ.

Кстати, вопреки распространенному стереотипу, турки не переименовали город после завоевания. Его наименование изменили на Стамбул только в 1929 году. А до того, то есть весь период Османской империи, он имел свое древнее название, на турецкий манер — Констание.