От папы Урбана до Греты Тунберг: чему научили Европу крестовые походы

В определенном смысле крестовые походы — это культурные корни современной Европы. И трудно сейчас представить, что Священная война проходила когда-то не с Ближнего Востока в Западную Европу, а в обратном направлении. Фокус собрал самые интересные подробности неординарного исторического события, которое стало настоящей кузницей легенд и героев классического европейского Средневековья: каким был Первый крестовый поход и его последствия — вплоть до сегодняшнего дня.

Тысячи бедных и обездоленных людей получили цель в своей жизни — настоящий свет в конце тоннеля. Папа Римский подарил огонек надежды людям всей католической части Европы, веру в счастливое будущее. Для этого нужно немного — только найти необходимое военное снаряжение, сформировать логистический маршрут на тысячи километров (для людей, которые никогда не покидали своего села) и одолеть в бою непобедимую армию тюрков-сельджуков (людям, которые не имели военного опыта). Именно так выглядела задача осуществления Первого крестового похода без купюр и украшений.

Кто был никем, тот станет всем?

"Пусть воином станет тот, кто был здесь грабителем. Да станет богатым в Святой земле тот, кто жил здесь в прикровенной бедности..." — заявил папа римский Урбан II на Церковном соборе во французском городе Клермон в конце ноября 1095 года. Это было завершение тура понтифика, целью которого было достучаться до европейских рыцарей и других активных групп населения с целью организовать тех кто "готов проливать кровь своих братьев в кресте здесь" на поход с целью освобождения Иерусалима — места зарождения христианства, от власти представителей другой веры.

Так начался первый контакт современной Европы (многие государства-участники ведут непрерывную историю с тех времен до наших дней) с Ближним Востоком. На тот момент европейские рыцари уже воевали против арабов в Испании, теперь же европейцы попали в местность, которая уже несколько веков была родным домом для арабов.

Король Ричард Львиное Сердце на пути в Иерусалим Фото: Вікіпедія

От центра христианства до провинции Исламского государства

Во времена Иисуса Христа, то есть в I веке нашей эры Иерусалим и его окрестности были провинцией Римской империи. Эта территория оставалась в более или менее похожем статусе, и после признания христианства официальной религией Римской империи, и после распада последней. В то время как на Западе население империи знакомилось со всеми преимуществами периода "темного средневековья", Восточная часть империи еще долгое время сохраняла государственную целостность и политическую стабильность. Так Восток на время стал центром развития христианства и места, где жил Иисус, стали обрастать христианскими святынями разного типа и масштаба.

Однако в середине VII века эти земли завоевали арабы, которые тоже считали Палестину важной локацией для своей религии — Ислама. С тех пор ключевые земли христианства оказались под властью государств, где официально исповедовалась другая религия.

Однако в христианском мире за пределами Византии (так историки назвали Восточную Римскую империю), которая потеряла значительную часть своих территорий, этому событию не придали чрезвычайно важного значения.

В Западной Европе рыцари больше сосредоточились на освобождении от арабов Иберийского полуострова (Реконкиста), а не земель далекой Палестины. В Византии со временем тоже смирились с потерей своих провинций на Ближнем Востоке и через несколько веков уже забыли и думать об их возвращении.

Все изменило нашествие тюрков-сельджуков во второй половине XI века. Они разгромили Византию и значительное количество стран, образовавшихся на руинах некогда могущественного Арабского халифата. Таким образом государства сельджуков взяли под контроль Переднюю Азию и Ближний Восток. В Византии же разгорелась очередная гражданская война, победителем из которой вышел Алексей Комнин.

Новый император решил креативно подойти к делу защиты своего Отечества и по совместительству оплота Православной цивилизации. Он обратился за помощью к лидеру католического мира — папе римскому Урбану II.

Католики и православные: сотрудничеству быть?

У папы, очевидно, был свой расчет — снарядив грандиозную военную кампанию, понтифик бесспорно усилил бы свое влияние в таком разрозненном и атомизированном западном мире. Также в случае успеха в Риме не исключали объединить недавно расколотую (в 1054 году произошла "великая схизма" — раскол до того единой христианской церкви на Православную и Католическую) Церковь уже под первенством Рима. Ведь на Ближнем Востоке находились исторические центры христианства — Иерусалим и Антиохия.

Поэтому не долго думая, Урбан II сначала разослал письма правителям Европы, а затем и лично отправился в тур по городам Франции с призывом присоединиться к походу. Собственно одной из таких остановок этого путешествия папы римского и стал Клермон, где глава католической церкви и провозгласил Крестовый поход в Палестину.

Поход бедняков

Пока почтенные рыцари собирались и тщательно планировали действия, в свой поход отправились самые бедные жители Европы. Обычный священник из Амьена Петр Отшельник обошел города и села Франции, Фландрии, Лотарингии, и Северной Германии с призывом немедленно отправляться в поход. Ему удалось собрать около сорока тысяч желающих рискнуть всем и отправиться в Святую землю с целью получить земные блага и вечную жизнь в Раю.

Нам всем знакома аналогия из сегодняшнего дня. Норвежская активистка Грета Тунберг тоже собирает людей с призывом идти на Ближний Восток с политическими целями. Отметим, что у современных зеленых и других экоактивистов мировоззрение часто диаметрально противоположно ценностям Католической Церкви. А вот методы за почти тысячу лет изменились мало. Однако если сейчас современные активисты отделались легким испугом, то последствия необдуманных решений в конце XI века были существенно хуже.

Активистка Грета Тунберг тоже собирает людей с призывом направляться на Ближний Восток с политическими целями Фото: Getty Images

Понятно, что к походу присоединились многие люди, которых трудно назвать добропорядочными "столпами общества". Поход был слабо спланирован (если вообще был спланирован). Не было продумано ни логистики, ни элементарного материального обеспечения. Поэтому такая довольно грандиозная армия по меркам того времени двигалась без четкого маршрута и грабила гражданское население (в основном иудеев), которое попадалось ей на пути. Наконец, когда это чудаковатое войско таки добралось до Константинополя, император Алексей поспешил его как можно скорее переправить на азиатский берег, чтобы уберечь от грабежей свою собственную страну.

Около двадцати тысяч крестоносцев было отправлено в Никею — древний центр христианства, который теперь стал столицей Конийского султаната — одного из государств, образованного тюрками-сельджуками. Однако местные опытные тюркские воины довольно легко расправились с неорганизованным крестьянским войском, которое разбавили лишь около двух сотен мелких немецких рыцарей, тоже решивших присоединиться к этому походу. При этом тюрки показали незаурядное владение технологиями, которые сейчас бы назвали информационно-психологическими операциями. Они распустили слухи якобы о падении Никеи, чтобы сразу выманить на азиатский берег остальных крестоносцев, которые таки осели в Константинополе. Трудно сейчас судить, поверили ли в Византии тюркам, или хотели избавиться от таких своеобразных "защитников" любой ценой, но император не возразил против отправки второй половины прибывших борцов за веру на верную гибель в Конийский султанат. Так трагически осенью 1096 года завершился "поход бедноты", который все же оказался лишь первым актом Крестового похода.

За дело берутся рыцари

Уже весной 1097 года в Константинополь прибыли организованные рыцарские отряды во главе с цветом тогдашнего европейского рыцарства среди которых Боэмунд Тарентский, Балдуин Бульонский, папский легат Адемар Монтейльский и сын Анны Ярославны Гуго Вермандуа. Этих рыцарей было в десять раз меньше, чем участников похода под предводительством Петра Отшельника, но это были опытные воины, закаленные в многочисленных боях, в основном между собой. Вместе с сопровождением, в которое входили оруженосцы, слуги и легко вооруженные воины эта армия крестоносцев насчитывала около трех десятков тысяч человек.

Битва при Монжизаре между силами Иерусалимского королевства и армией айюбидов во главе с Салах ад-Дином Фото: Вікіпедія

Император с радостью переправил на азиатский берег и рыцарей, пообещав им помощь с обеспечением и логистикой. Рыцарское войско после месячной осады таки взяло Никею и двинулось дальше вглубь Малой Азии. Чем дальше они продвигались вглубь континента, тем меньше ощущалась поддержка императора. Тем больше рыцари начали ссориться между собой.

Это были люди, которые раньше воевали между собой за мрачные североевропейские замки с горсткой не всегда самой плодородной земли. Теперь же когда им подчинялись богатые Ближневосточные города, невозможно было устоять от желания забрать побольше себе. Вожделение в конце концов победило желание освободить христианские святыни и войско крестоносцев начало сыпаться.

После взятия Эдессы Балдуин Бульонский вместе с братьями решили остаться в этом богатом армянском городе и основать здесь графство, которое стало первым государством крестоносцев на Ближнем Востоке.

Поход непосредственно в Палестину оказался сложным не столько с военной точки зрения, сколько с точки зрения логистики и климатических условий, которые были крайне непривычными для прибывших из прохладной и влажной Европы крестоносцев. Осада Антиохии затянулась на месяцы. Тысячи воинов погибли от эпидемии тифа, среди них даже моральный лидер похода Адемар Монтейльский

Но крестоносцы таки смогли взять Иерусалим летом 1099 года. После взятия города крестоносцы жестоко расправились с мирным населением — в основном мусульманами и иудеями. Ученые измеряют количество жертв десятками тысяч.

Так закончился Первый крестовый поход. Его прямым результатом стало выполнение основной цели. Впервые за несколько веков Иерусалим — город, откуда ведет свои корни христианство оказался в христианском государстве — Иерусалимском королевстве.

Первый крестовый поход открыл эру крестовых походов в Палестину, которых затем состоялось еще семь. Фото: Вікіпедія

Первый крестовый поход открыл эру крестовых походов в Палестину, которых потом состоялось еще семь. Едва ли не каждый последующий поход казался хуже предыдущего. Так Иерусалим не пробыл христианским и столетия, а последняя крепость крестоносцев была уничтожена уже в начале XIV века.

Интересно, что в истории Европы были более успешные крестовые походы — против славян, проживавших на территории Балтийского моря. Именно с ними боролись русские князья Александр Невский (из которого теперь в России "лепят" первого борца с "западными ценностями") и Даниил Галицкий, которого папа римский в конце концов сделал королем — такая вот она средневековая изменчивость. Впрочем, папе так и не удалось организовать крестовые походы против Золотой орды, которые бы возглавили Галицко-Волынские князья. Неудачными получились и походы против турок, организованные в XV веке.

Чему научили Европу крестовые походы

Но почему такое значительное внимание приковано именно к этим классическим походам на Святую Землю? Все дело в их культурном значении. Это впервые вся Западная Европа была объединена одной идеей, произошло зарождение общего западноевропейского эпоса.

С одной стороны крестовые походы стали зародышем общеевропейского единства. С другой — они создали условия для качественных торговых, социальных и культурных контактов между Европой и Востоком. Ведь в промежутках между самими походами государства крестоносцев активно торговали и вообще всячески контактировали с государствами, которые их окружали.

Европа переняла значительный опыт из более развитой на тот момент Азии — от гигиенических процедур до научных знаний; от искусства до медицины. Этот опыт в конце концов и изменил Европу до неузнаваемости, и после классических восьми походов на Ближний Восток Европа в социокультурном плане значительно больше уже была похожа на современный континент, чем на ту Европу, которая была до них.

По сути крестовые походы — это культурные корни современной Европы. И в конце концов трудно сейчас представить, что Священная война проходила когда-то не с Ближнего Востока в Западную Европу, а в обратном направлении.