Арабы, испанцы и открытие Америки: чего мы не знаем о Средневековье

Фокус исследовал особенности арабского правления в Испании и о чем этот опыт может рассказать уже в XXI веке.

Что мы знаем о Средневековье? Сразу на ум приходят высокие замки в готическом стиле, отважные рыцари, крестьяне-крепостные и, возможно, викинги. Это типичные стереотипы, касающиеся средневековой Европы. Но это лишь типаж сформированный массовой культурой и касается в основном континентальной Европы, земель бывшей империи Карла Великого, то есть современных Франции, Германии и расположенных между ними стран Бенилюкса. На территории современной Украины все было по-другому — здесь не было крепостных, зато были дружинники, степь и кочевники, правда, викинги таки были. С "той стороны" Европы Средневековье тоже выглядело совсем по-другому. Это была эра борьбы против племен, пришедших с той стороны моря. И это чем-то напоминает борьбу степняков и земледельцев в Украине.

Арабская цивилизация в Европе: действительно ли это был золотой век? Фото: Pexels

В начале нашей эры вестготы мигрировали с юга балтийского побережья на территорию современной Украины, а затем Румынии. Здесь они, вероятно, подчинили местные земледельческие племена, которые, впрочем, смогли организовать сопротивление поработителям. В конце концов кочевые племена гуннов отогнали вестготов дальше за Дунай на территорию Римской империи. Сначала вестготы просились в Рим как беженцы, а впоследствии не получив должной поддержки, организовали восстание и разгромив Римскую армию, стали шастать по империи, захватывая города по своему усмотрению. Так в 410 году они захватили сам Рим и пошли дальше, осев в V веке на Иберийском полуострове, который в то время был римской провинцией Испания. Там вестготы основали свое королевство со столицей в Толедо.

Толедо Толедо

С середины VII века с Аравийского полуострова начали свои масштабные завоевания тамошние племена арабов, которые к концу века покорили Северную Африку. Автохтонные жители Магриба, которых по римской традиции называли "берберы" (те же варвары, но с местным произношением — то есть речь идет о различных группах племен, которые находились вне империи и на низшем этапе социального развития) в течение десятилетий совершали грабительские нападения на королевство вестготов, которое как настоящее типичное средневековое королевство находилось в перманентном династическом кризисе.

Красивая легенда: все началось с мести

Уже позже на завершающей стадии периода средневековья возникла красивая легенда о мести некоего Юлиана. Никто точно не может сказать кем он был: еврейским торговцем, византийским наместником или местным вождем. По легенде он отправил на обучение в Толедо, столицу вестготского королевства свою дочь Флоринду. Новый самопровозглашенный правитель королевства Родерих ее изнасиловал, за что убитый горем отец решил отомстить любой ценой. Именно он предоставил арабо-берберскому войску лодки для переправы из Африки на Иберийский полуостров.

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Что может быть правдой в этой истории? О самом Юлиане вспоминают только во второй половине IX века. А о его дочери первые легенды уже датируются крайними этапами средневековья — когда, собственно и начали записываться все баллады и легенды о раннем периоде "темных веков". Юлиана в определенной степени можно сравнить с нашим легендарным Кием — вероятно он был, но первые верифицированные источники о нем датируются уже следующими веками.

Юлиан мог быть наместником разгромленной в 698 году Византии. После этого он чтобы выжить мог перейти на службу вестготского вождя Витицы. Тот доверил Юлиану единственную точку входа в королевство со стороны крайне нестабильной в то время Африки. Чтобы быть уверенным в новом подданном Витица мог потребовать его дочь в качестве заложницы — стандартная в то время практика. При этом к заложникам относились в соответствии с их статусом с гарантией их безопасности. Поэтому легенда о получении образования в Толедо вполне могла иметь место — глазами самой Флоринды это действительно могло напоминать поездку на обучение из провинциальной крепости, охранявшей переправу в какой ни будь племенной центр. А после смерти Витицы Родерих, который узурпировал власть в государстве, отказав в праве на трон детям бывшего вождя, мог пойти на произвол, таким образом обрекая на гибель свою страну. Все могло быть и по-другому: Юлиан мог испугаться арабов и постфактум выдумал версию об обесчещении своей дочери, чтобы оправдать свою измену.

Арабское завоевание Иберийского полуострова

Как бы там ни было, арабо-берберская армия (нет точных данных ни о ее численности, ни о соотношении между арабами и берберами) в апреле 711 года переправилась через пролив между Африкой и Европой, который впоследствии был назван в честь вероятного командира этого войска Тарика ибн Зияда (Гибралтар — это искаженное с арабского "гора Тарика").

Местные жители вообще не сразу поняли что происходит, ведь курсирование кораблей туда сюда в той локации было привычным делом. А Родерих тогда был занят более важными делами — он воевал с детьми Витицы и верными им вельможами на севере полуострова, в Васконии — стране племени басков. Узнав о вторжении, Родерих прервал кампанию и бросился на встречу интервентам. Вестготы так и не смогли объединиться перед лицом арабской угрозы. Зато арабы, разгромив Родериха, продолжали получать подкрепления из Африки и уже в 712 году взяли бывшую столицу вестготов — город Толедо.

Исторический испанский герб в Толедо Фото: Pexels

В последующие годы мавры (так в Европе тогда называли арабов) захватили весь Иберийский полуостров и двинулись дальше на территорию современной Франции. Там их только в 721 году неподалеку Тулузы смог разгромить обладатель Аквитании Одо Великий. Это стало первым крупным поражением арабов за десятилетия их пребывания в Европе. Еще через более чем десятилетие в битве при Пуатье арабское войско разгромил фактический правитель племен франков майордом Нейстрии и Австразии Карл Мартел.

Современные интерпретации

Эти битвы долгое время в исторической науке считались переломным моментом, которые положили конец продвижению арабов в Европу и начали Реконкисту — освобождение Испании от арабского господства. Однако на самом деле все значительно сложнее. И значительную роль здесь играют формулировки, которыми часто пренебрегают в популярной исторической публицистике.

Альгамбра — бывшая резиденция эмиров династии Насридов, правителей Гранадского эмирата Фото: Pexels Альгамбра — бывшая резиденция эмиров династии Насридов, правителей Гранадского эмирата Фото: Pexels Альгамбра — бывшая резиденция эмиров династии Насридов, правителей Гранадского эмирата Фото: Pexels

Само понятие "Испания" — это наименование римской провинции, которая возникла еще до нашей эры. При распаде империи провинцию захватили племена вестготов. Королевство — это наименование уже времен модерна, а на практике это был союз агрессивных племен, которым так и не удалось построить настоящее эффективное государство на руинах римской провинции. При этом вестготы грубо подчинили местное население кельтов и иберийцев (откуда и наименование полуострова еще со времен Рима), которое сменило одного угнетателя на другого более дикого и жестокого. Поэтому местные и восприняли приход арабо-берберского войска не как вторжение оккупантов, а как смену одних завоевателей на других. При этом, более цивилизованного. Похожим образом за более чем три века до того правления вестготов избавились наши предки древние славяне. Для этого они объединились с гуннами, которые установили на этих землях настоящие "темные века".

Арабская цивилизация в Европе

Зато на Иберийском полуострове арабы установили что-то вроде высокой цивилизации "золотого века". Дело в том, что после эры жестоких завоеваний арабы на захваченных землях сформировали государства, которые вобрали лучшие традиции разрушенных предшественников — Римской и Персидской империй. К середине VIII века от Аральского моря и Индийского океана на востоке до Атлантического побережья современных Португалии и Марокко на западе простиралась империя Омейядов — арабский халифат со столицей в Дамаске. В 750 году в этом государстве произошел переворот — власть захватили Аббасиды, которые убили почти всех мужчин из рода Омейядов. Только один принц Абд ар-Рахман сумел бежать через всю Африку в провинцию Аль-Андалус (так арабы назвали завоеванный ими Иберийский полуостров), где провозгласил себя единственным законным правителем халифата. Такой себе средневековый Тайвань по-арабски.

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В 763 году Аббасиды отправили карательную экспедицию в Аль-Андалус, которая с треском провалилась. После этого Аббасидский халифат, столица которого переместилась в Багдад, больше никогда не пытался покорить Аль-Андалус силой. Зато в 929 году потомок Абд ар-Рахмана Первого, его же тезка Абд ар-Рахман III официально провозгласил себя халифом, то есть светским и духовным правителем всего мусульманского мира. Он так же как "император" в христианском мире должен был бы быть только одним, но жизнь как это часто бывает, оказалась разнообразнее. Созданное государство вошло в историю как Кордовский халифат и оно действительно боролось за цивилизационное первенство в мусульманском мире.

Х-XII века — это время окончательной деградации Восточной Римской империи. Именно тогда от нее цивилизационное первенство в христианском мире пыталось перехватить Киевское государство, которое тоже находилось на краю Европы. Центр континента тогда продолжал проживать в постварварском мире, где гораздо вероятнее можно было встретить цитадель, а не университет, а по дороге можно было скорее наткнуться на грабителей, чем на постоялый двор. А вот на Иберийском полуострове все было по-другому. Кордовский халифат стал одним из немногих в тогдашнем мире центров развития образования, культуры и науки.

Канонические красно-белые арки мечети в Кордове — исторический признак города Фото: Pexels

Именно на Иберийский полуостров со всего арабского мира съезжались певцы, писатели, философы, теологи, архитекторы и другие интеллектуалы. Кордовский халифат обрастал городами, которые возводились лучшими арабскими архитекторами по ведущим в то время стандартам эстетики, санитарии и наконец удобства. Арабские культурные памятники до сих пор покрывают современную Испанию, а особенно ее юг — где власть арабов задержалась до конца средневековья.

Была ли вообще Реконкиста

Несмотря на то, что 721 год считают официальным началом реконкисты — это все же романтическое преувеличение, которое имеет мало общего с объективной реальностью. Как такой непрерывной войны, длившейся в течение восьми веков на самом деле не было. Это миф романтической эпохи XIX века, когда интеллектуалы были склонны романтизировать и идеализировать все, что было в далеком прошлом. А во времена националистической диктатуры генералиссимуса Франциско Франко он только усилился.

На самом деле имела место серия перманентных войн, которые сменялись довольно длительными периодами мира и сотрудничества. Так мавров с Иберийского полуострова пытался вытеснить первый Западный император средневековья Карл Великий. После его смерти европейцам было не до того и борьба интенсифицировалась в XI веке с распадом Кордовского халифата. Тогда, в частности, у арабов удалось отвоевать древнюю вестготскую столицу — город Толедо (1085 год — после более трехсотлетнего владения арабами).

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Интересный факт, который ярко характеризует всю реальную Реконкисту. Наиболее известный эпический герой этого периода Родриго Диас по прозвищу Сид воевал как против арабов, так и бок о бок с ними в зависимости от конъюнктуры, которая складывалась в конкретный исторический момент.

В целом Реконкисту можно охарактеризовать как игру в поддавки. Разрозненные рыцари воевали с не менее разрозненными арабскими эмиратами (так в средневековье арабские эмираты были на берегах Атлантического, а не Индийского океана). Самый интенсивный период Реконкисты пришелся как раз на время после распада Кордовского халифата в XI веке. До этого около трех веков на полуострове царила относительная стабильность, ведь никто не мог нарушить статус-кво.

Арабское наследие

Арабское господство в Испании, которое продолжалось до самого конца средневековья в 1492 году, стало уникальным и интересным явлением европейской и мировой цивилизации. Именно падение Гранады теперь высвободило силы и ресурсы на экспедицию в Индию, которая вызвала случайное открытие Америки. Не без привлечения научных знаний, которые оставили после себя арабы. То есть сама реконкиста, которая формально продолжалась почти все средневековье своим завершением и вызвала теоретический переход к Новому времени. Теперь пришло время Конкисты, но это уже совсем другая история.

Падение Гранады высвободило силы и ресурсы для экспедиции в Индию, которая привела к случайному открытию Америки Фото: Pexels

Наблюдая за событиями более пятисотлетней давности в ретроспективе мы можем увидеть некое развитие цивилизации в вакууме. Как она зародилась на совершенно новых землях, развилась и ушла. И насколько бесследно (на самом деле нет) может исчезнуть целая весомая цивилизация. Несмотря на системную работу и старания искоренить из культуры народа память об арабском господстве — в том числе и с этой целью в Испании была создана инквизиция. Все же выкорчевать с корнем очень развитую цивилизацию, которая существовала в течение восьми веков оказалось невозможным.

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С точки зрения теоретической науки все просто: арабы пришли на территорию современной Испании в 711 году и были изгнаны оттуда в 1492 году. Но на практике арабские государства просуществовали на территории полуострова значительно дольше, чем сейчас существует Испанское королевство, которое не имеет уже никакого реального отношения к раннесредневековому государству вестготов. И кто знает, что ждет Испанию в условиях геополитической турбулентности XXI века. Заявит ли, например, Марокко о своих правах на "исконные земли", когда Испания окажется вне зонтика безопасности ядерных держав? Не заявят ли уже имеющиеся на территории Испании арабы, что эти земли их по праву, ведь вестготов больше нет, а арабы владели этими землями дольше современного королевства? Это вопросы, ответы на которые даст только история.

Интересно сравнение исторического опыта обоих европейских фронтиров. Сколько общего есть в раннесредневековой истории Испании и Украины: легендарные фигуры, борьба с врагами, покорение и вытеснение завоевателей. Исследовав особенности арабского завоевания Испании, мы можем сравнить это с нашей историей (в основном "белые пятна") и дать немало ответов на вопросы, которые беспокоят нас относительно различных интерпретаций нашей ранней истории.