Салат, полководец и просто хороший человек: кем на самом деле был Юлий Цезарь

Мало кого из персонажей античной истории может вспомнить чуть ли не каждый прохожий в большинстве стран мира. Однако Юлия Цезаря знают почти все. Выдающийся полководец, который побеждал в многочисленных битвах от Передней Азии до островов Британии, первый император Рима и любовник легендарной правительницы Египта Клеопатры. Фокус разбирался, чем еще отличился убитый в марте 44 года до н. э. полководец и какое его творение до сих пор влияет на нашу жизнь.

Мажор, жрец и прокурор: когда старт карьеры не задался

Гай Юлий Цезарь родился около 100 г. до н.э. в Риме в семье патрициев, то есть римских дворян. Вероятно, финансовые дела его семьи оставляли желать лучшего, поскольку он рос в не самом благополучном районе Рима. Впрочем, Юлий получил хорошее образование. Слово "Цезарь" указывает, что кто-то в его родах родился от кесарева сечения, но точно не он сам, поскольку его мать еще прожила десятки лет после его рождения, а в Риме эту процедуру выполняли уже после смерти роженицы, чтобы спасти хотя бы новорожденного ребенка.

Сам Цезарь вел свою родословную от основателей Рима, в частности — легендарного Энея, который якобы прибыл на Апеннины из разрушенной Трои. Его же род, по легенде, был основан богиней Афродитой (в латинской версии — Венера). О наличии богов среди своих предков Цезарь любил рассказывать в кругу своих знакомых. Именно этот факт и породил впоследствии европейскую монархическую традицию. Монархи указывали на свою принадлежность к династии Цезарей (отсюда и слова царь, кесарь, кайзер), а самих римских императоров именовали титулом "божественный", но об этом — чуть позже.

Гай Юлий Цезарь. Андреа Ферруччи, музей искусства Метрополитен Фото: Вікіпедія

Историки же ведут реальную родословную Юлиев с V века до н.э., что тоже достаточно давно — с самого начала Римской республики. Сам Цезарь обязан старту своей карьеры родственным связям. Его тетя вышла замуж за полководца Гая Мария — первого из военных лидеров, который пытался узурпировать власть в Риме. Именно по его рекомендации юного Юлия Цезаря возвели в ранг жрецов верховного бога Рима Юпитера. Сам Цезарь потом тоже женился на дочери одного из знатных и влиятельных людей Рима.

Однако военный переворот и восхождение диктатора Суллы перевернул и жизнь Цезаря. Новый властитель Рима требовал от него развестись с женой, семья которой входила во враждебную партию, однако Цезарь отказался и был вынужден бежать из вечного города в лохмотьях бедняка.

Будущий полководец отправился в восточные провинции Римской республики, в Малую Азию, где собственно, и поступил на военную службу. Рим практически постоянно воевал, поэтому военная служба была хорошим трамплином для карьеры и одновременно средством от политических преследований. В возрасте 19 лет Цезарь уже получил высшую награду римского воина, спасая жизнь своему собрату во время штурма одного из городов. После смерти Суллы Цезарь вернулся в Рим и начал политическую карьеру, выступив обвинителем в суде против сторонников бывшего диктатора, но суд проиграл.

Первые шаги в пиаре

В общем Цезарь среди современников был известен как хороший оратор и политический интриган. Именно в таком статусе он провел свою жизнь в Риме в зрелом возрасте. Юлий Цезарь был автором многочисленных политических произведений, стихов и памфлетов, но до нас дошли тексты только его поздних трудов.

Для улучшений своих риторических способностей (что было крайне важно для политического деятеля античного Рима) Цезарь даже отправился к известному преподавателю риторики Аполлонию Молону, который учил самого Цицерона аж на остров Родос (Восточное Средиземноморье). По дороге попал в плен к пиратам. По легендам, Гай Юлий совсем не испугался похитителей и находясь в плену часто над ними смеялся и угрожал, но есть высокая вероятность, что эти рассказы — не более, чем удачный пиар самого Цезаря, который позже не гнушался превращать в политическое представление даже похороны ближайших родственников. Поэтому на этом фоне эпический рассказ о приключении с пиратами где-то далеко в восточных владениях империи вполне дополнял его образ смелого воина и полководца.

В конце Цезарь заплатил за себя выкуп, а затем вернулся в логово своих похитителей с карательной экспедицией и жестоко казнил всех пиратов, заодно покончив с этим явлением в регионе. В общем восточные экспедиции Цезаря до конца его жизни были окутаны ореолом мистификаций и героизма. Что придало его персоне шарма героя и непобедимого воина. Именно в одном из восточных походов, он якобы употребил одну из своих легендарных фраз Veni, vidi, vici — "Пришел, увидел, победил" — после молниеносной победы над врагом.

Чем отличился Гай Юлий Цезарь на политическом поприще

Жизнь и деятельность Цезаря в течение 70-х и 60-х годов до н. э. — это своего рода хрестоматия Римской публичной политики времен поздней Республики — полностью прогнившей и коррумпированной. Цезарь использовал родственные связи, ситуативные союзы и откровенные подкупы избирателей, сенаторов, жрецов и других должностных лиц, чтобы усиливать свое политическое влияние.

Гай Юлий Цезарь родился около 100 г. до н.э. в Риме в семье патрициев. Фото: Pexels

Самой престижной с точки зрения политического влияния была должность консула — одна из двух высших должностей в мирное время. А самой выгодной с финансовой стороны — должность военного губернатора пограничных провинций. Они фактически отдавались на "кормление" своим руководителям, а с приграничных территорий можно было совершать нападения на варваров, где горизонты для военной добычи расширялись до безграничности.

Гай Юлий Цезарь одалживал денег у ростовщиков чтобы выиграть выборы на должность понтифика (таким образом войти в когорту сословия римских жрецов), а когда через несколько лет таки получил длительное время желанную для него должность руководителя провинции Дальняя Испания, то ростовщики не выпустили его из Рима из-за непогашенной задолженности. Залог за юного губернатора, но еще не полководца тогда пришлось вносить величайшему в то время военачальнику Рима Гнею Помпею великому, с которым Цезарь находился в Триумвирате.

На политической вершине: что такое триумвират

Триумвират — это тайный политический союз великого полководца, победителя восстания гладиаторов под предводительством Спартака Гнея Помпея, одного из богатейших людей Рима Марка Красса и самого Юлия Цезаря, который в этом союзе играл роль кого-то вроде связного между различными политическими партиями Республики. Марк Красс считал, что это он одолел Спартака, а Помпей украл у него славу. Поэтому они ожесточенно враждовали между собой. Цезарь сумел сделать невозможное — помирил этих двух злейших врагов. Сам он породнился с Помпеем, отдав за него замуж свою дочь Юлию, а также он женился на родственнице самого Помпея — Помпеей.

Галльская война и переход Рубикона

В 59 году до н.э. Цезарь стал консулом, а впоследствии отправился возглавлять провинцию дальняя Галлия, где снискал себе славу великого полководца, о котором мы все и знаем.

О его победе над галлами мы в основном узнаем из его собственного труда "Записки о Галльской войне". Конечно о чрезмерной объективности здесь речь не идет, но факт остается фактом — Цезарь таки завоевал Галлию. Он это делал в течение десятилетия, манипулируя разрозненными местными племенами и настраивая их друг против друга.

Но и непосредственно на поле боя он проявил себя как компетентный военачальник, который завоевал авторитет среди солдат. В частности своей физической выносливостью (ходил без шапки на морозе) и бесстрашием на поле боя.

Также Цезарь вторгся на британские острова. Но это был лишь грабительский поход. Римляне завоевали часть Британских островов уже через века.

Пока Цезарь воевал, в Риме дальше плелись интриги. Марк Красс погиб в далеком походе против Парфии. Дочь Цезаря умерла, поэтому его родственные связи с Помпеем оборвались (сам Цезарь развелся еще до похода на Галлию). Помпей, очевидно помня свой собственный политический рост, остерегался чрезмерного авторитета Цезаря и настраивал Сенат против него, в конце концов запретив ему с армией переходить реку Рубикон.

Цезарь понял, что дело идет к отторжению его в политическое небытие, несмотря на все его реальные заслуги на военном поприще — он существенно увеличил территорию империи, завоевав территории современной Франции и Бельгии, а также Цезарь первым перешел Рейн и Ла-Манш.

Теперь опытный уже полководец понял, что пришло время решительных действий. Он перешел маленькую реку Рубикон, разделив таким образом свою жизнь и жизнь своей Родины на "до и "после". Нарушение постановления сената развязало в Римской Республике гражданскую войну. Цезарь очень быстро захватил власть в Риме и получил высшее звание в военное время — диктатор Рима. Обычно эту должность никому нельзя было занимать дольше шести месяцев, однако Цезарь постоянно пролонгировал свое пребывание на ней, получив срок полномочий десять лет, однако сам он заявил, что намерен править Римом вечно.

Лавровый венок и дорога к смерти

Помпей бежал в Египет, где его убил местный Фараон Птолемей, который таким способом хотел продемонстрировать лояльность новому правителю Рима. Но взамен Цезарь обвинил того в убийстве римского полководца и под этим предлогом оккупировал Египет и поддержал в борьбе за власть сестру Птолемея Клеопатру. О страсти между великим полководцем и прекрасной царицей слухи и легенды не утихают до сих пор.

Клеопатра и Цезарь. Художник Жан-Леон Жером, 1866 год. Фото: Вікіпедія

Окончательно разбив род Помпеев после победы над сыном своего бывшего союзника, а затем врага, Цезарь добавил к своему имени титул полководца-победителя и после этого на публике его постоянно представляли император Гай Юлий Цезарь.

Он стал все чаще надевать лавровый венок, а однажды на религиозном празднике Цезарь появился в красных сапогах — символ Римских царей (титул в оригинале — Rex), которые правили страной до республиканских времен за пять веков до жизни Цезаря.

С момента установления Республики в Риме самым тяжким преступлением было посягательство любого деятеля на царский статус. Но поведение Цезаря не оставляло ни у кого сомнений относительно его намерений. Поэтому против него состоялся заговор с участием шести десятков сенаторов, которые убили самоуверенного диктатора императора прямо на заседании сената, нанеся ему 23 удара ножом (из которых только один оказался смертельным).

Юлий Цезарь превзошел многих исторических лиц: именно его имя стало титулом титулом Фото: Pexels

Поэтому императором Цезарь в современном понимании этого слова так и не стал. Но произошло наоборот — он своей харизмой придал не самому высокому титулу времен Республики то значение, которое оно имеет сейчас, то есть высшая светская должность на планете. Сами последующие римские правители называли себя Цезарями. Родственник Цезаря Октавиан, который под именем Август (то есть божественный) считается первым императором Римской империи просто занял все возможные государственные должности, но царем себя тоже объявить не решился, а вместо этого больше всего гордился фактом своей родственной связи с Цезарем. Так он заложил традицию апелляции правителей именно к связи с этим легендарным великим полководцем. Так впоследствии возникли титулы "царь" (в Московии), "кайзер" в Германской империи Средневековья и в империи Габсбургов (украинцы, населявшие это пестрое государство величали своего верховного правителя искаженным словом "цесарь" вместо более правильного — "кесарь").

Поэтому Юлий Цезарь превзошел многих исторических лиц, дойдя до такого уровня признания, когда не титул делал его статус, а наоборот именно его имя стало титулом, а сам он поднял престиж титула, который носил до невиданных высот. Перефразируя известный мем современности, можно утверждать, что Цезарь был настолько крутым, что не он стал императором, а император стал Цезарем. И таки так и было, а еще он изменил время, искусственно собственной волей увеличив срок своих полномочий почти на полгода, способом, которым больше ни один из правителей не пользовался.

Дело в том, что Юлий Цезарь непосредственно повлиял на наше настоящее. Он создал календарь от которого украинцы отказались только два года назад. Собрав различных ученых астрономов из восточных провинций империи, Цезарь поручил им разработать максимально качественный календарь, который позволит с максимальной точностью воспроизвести реальный астрономический год. Учитывая тогдашние технологические возможности, ученым действительно удалось создать довольно точный календарь, названный в честь самого автора идеи Юлианским.

Новый календарь должен был вступить в силу с началом 45 года до н.э. Для устранения всех неточностей и установления надлежащего переходного периода Цезарь приказал продлить продолжительность 46 года до н.э. до 455 дней, то есть добавить еще сто дней к году, году в который Цезарь был диктатором. Римские чиновники манипулировали временем, чтобы продолжить свои полномочия и до Цезаря, но добавить к году аж сто дней себе раньше не позволял никто. Таким образом Гай Юлий Цезарь создал самый длинный в мире год.

О нем ходили легенды, что он умел делать несколько вещей одновременно, однако на самом деле Цезарь просто скучал на гладиаторских боях и поэтому выполнял бюрократическую работу во время их просмотров, но когда его об этом спросили, он заявил, что мог бы легко делать и еще одно дело.

Так почему же о Цезаре знают гораздо лучше, чем о других, возможно даже более успешных полководцах? Гая Юлия можно считать настоящим мастером пиара и маркетинга, возможно даже первым в своем роде. Он действительно отличался незаурядными талантами, но очевидно, что в плане умения подачи себя он действительно перегонял многих. Он уме рассказал о своих подвигах в такой манере, как этого никто не делал ни до него, ни после, поэтому быстро Цезарь стал человеком-легендой, а публика всегда любила хорошие сказки больше, чем даже самый увлекательный реальный рассказ.

Салат "Цезарь" назван в честь своего изобретателя итальянского повара Цезаря Кардни Фото: Pexels

А вот салат "Цезарь" таки никакого отношения к римскому полководцу не имеет, а назван в честь своего изобретателя итальянского повара Цезаря Кардни, который имел итальянский ресторан в Мексике уже в XX веке.