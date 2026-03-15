От Иуды до Джеймса Бонда: шесть самых больших предателей в истории

15 марта – годовщина предательского убийства Юлия Цезаря, которое произошло в 44 году до н.э. Эта дата стала негласным “Днем против измены”, подчеркивая важность простого человеческого качества — верности своим близким и своему долгу. Фокус собрал список из шести самых больших предателей, чьи измена и вероломство изменили ход истории.

Иуда Искариот: предательство Иисуса

Иуда, один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа Фото: Wiki Commons

Один из 12 апостолов Иисуса Иуда Искариот печально известен тем, что предал мессию. Он раскрыл властям местонахождение Христа за 30 сребреников. Этот поступок оказал глубокое влияние на христианскую доктрину и иконографию, символизируя величайшее предательство.

Иуда привел вооруженную охрану в Гефсиманский сад, близ Иерусалима, куда Иисус отправился молиться с остальными 11 апостолами после Тайной вечери. Предатель указал на Иисуса с помощью поцелуя, обратившись к нему как к учителю.

В Евангелии от Матфея говорится, что Иуда руководствовался алчностью, когда предавал Иисуса. Но в Евангелии от Луки отмечается, что Иуду толкнул на предательства сам сатана. Это перекликается с текстом от Иоанна, в котором говорится, что Иуда взял хлеб на Тайной вечере и “в него вошел сатана”.

Убийца Цезаря: “И ты, Брут?”

Марк Брут был близким другом Цезаря Фото: Wiki Commons

Марк Брут стал самым известным убийцей Юлия Цезаря, чье предательство было увековечено в фразе “И ты, Брут?”.

У Брута и Цезаря была долгая история взаимоотношений: Цезарь состоял в связи с матерью Брута и, по многим свидетельствам, считал его сыном. Брут, впрочем, сражался против своего наставника в гражданских войнах, предшествовавших восхождению Цезаря к власти, но после победы Цезарь простил друга и принял его обратно в свои ряды.

Однако Брута соблазнили римские сенаторы: они опасались, что Цезарь станет тираном и задумали заговор против него. Заговорщиков возглавил Гай Кассий Лонгин, он и завербовал Брута, уговорив присоединиться к нему и другим сенаторам. 15 марта 44 года до н.э. стало днем убийства Цезаря: правитель получил 23 колотых удара, которые нанесли ему "друзья" — то ли 50, то ли 60 сенаторов.

Брут стремительно потерял доверие римского народа и прожил ненамного дольше, чем его бывший друг. Предатель покончил жизнь самоубийством после поражения в битве — всего два года спустя после убийства Цезаря.

Сидней Рейли: прототип Джеймса Бонда

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда Фото: United Artists

Считается, что прототипом для автора книг о Джеймсе Бонде Яна Флеминга стал британский шпион Сидней Рейли.

В отличие от Бонда, Рейли начинал как бизнесмен, который торговал оружием и сотрудничал со Скотланд-Ярдом. Во время Первой мировой войны он провел некоторое время в США, организуя сделки по продаже оружия России, а затем его завербовала британская разведка MI6.

В 1918 году MI6 отправила Сиднея Рейли в Россию — готовить свержение большевиков. Шпион успешно выполнил задачу, передавая своим кураторам огромное количество информации. Параллельно к нему обратились японцы, и Рейли начал передавать информацию о русских еще и им.

После покушения на Ленина правительство большевиков принялось искоренять иностранные шпионские сети. Рейли объявили в розыск, его лицо стало широко известно благодаря объявлениям в газетах и ​​на плакатах. Британский шпион бежал из Советской России и успешно добрался до Западной Европы. Тем временем в России заочно был проведен трибунал, и Сиднея Рейли приговорили к смертной казни — в том случае, если он когда-либо снова ступит на советскую территорию.

В 1924 году было перехвачено письмо, предположительно написанное лидерами Коммунистического интернационала, в котором британских коммунистов призывали к революции в стране. Это письмо просочилось в прессу незадолго до всеобщих выборов в Англии, что потенциально могло повлиять на их исход. Позже было высказано предположение, что письмо было написано Рейли или что он, по крайней мере, принимал активное участие в его перехвате и публикации.

В 1925 году Рейли вернулся в Россию, чтобы встретиться с членами новой антикоммунистической организации. Рейли и не подозревал, что его самого вот-вот обманут, поскольку его контакт на самом деле был советским шпионом. Как оказалось, антикоммунистическая организация была ловушкой, созданной для разоблачения иностранных шпионов.

Рейли был застрелен 5 ноября 1925 года в русском лесу. Хотя… по всей Европе ходили слухи, что секретный агент британской разведки все же сумел выжить.

Эфиальт из Трахина: помог армии Ксеркса

Карта Фермопильского сражения Фото: US Military Academy

Грек Эфиальт навсегда вошел в истории за предательство своего народа во время Фермопильского сражения (480 г. до н. э.). Он оказал невероятную услугу персидскому царю Ксерксу, которая помогла тому выиграть сражение.

Дело в том, что во время Фермопильской битвы греки, которых вел спартанский царь Леонид, оказались в тупике возле узкого перевала.

Эфиальт отправился к персам и предложил показать им путь, известный только местным жителям, который позволит обойти греческие позиции и совершить атаку с фланга. Это позволило персам выиграть битву и пройти Фермопилы, а имя Эфиальта стало синонимом слова «предатель» по всей Греции.

Видкун Квислинг: президент-марионетка

Видкун Квислинг и Адольф Гитлер Фото: NTB

Один из самых известных предателей времен Второй мировой войны, Видкун Квислинг, когда-то был министром-президентом Норвегии. Ранее, в 1933 году, он пытался создать норвежскую национал-социалистическую партию, где должен был стать лидером. Однако партия потеряла популярность, особенно после того, как стали очевидны действия немецкой нацистской партии, разделявшей схожие ценности.

В апреле 1940 года Германия вторглась в Норвегию, и Квислинг выступил в СМИ, объявив о перевороте против норвежского руководства и создании импровизированного временного правительства, надеясь заручиться поддержкой нацистов. Его попытка провалилась, и пять дней спустя нацисты установили новый режим с немецким лидером.

Однако Йозеф Тербовен, новый лидер правительства, назначил Квислинга на пост министра-президента, надеясь заручиться поддержкой норвежского населения. Квислинг сохранил этот пост, тесно сотрудничая с Гитлером до окончания войны, когда был арестован. Он был признан виновным и приговорен к смертной казни, вскоре расстрелян.

Стелла Гольдшлаг: предательница немецких евреев

Стелла Гольдшлаг предала сотни евреев Фото: National Archives US

Стелла Гольдшлаг выросла в Берлине и была привлекательной светловолосой студенткой из еврейской семьи. Когда началась Вторая мировая война, Гольдшлаг была молодой девушкой, чью семью и друзей нацисты увезли в концлагеря.

В 1941 году Гольдшлаг вышла замуж за музыканта еврейского происхождения Манфреда Кюблера и работала на заводе во время войны. Стеллу не забрали во время облавы нацистов на заводе только потому, что офицеры не верили, что у еврейки могут быть светлые волосы. Ее мужу повезло меньше: его увезли в Освенцим, и больше о нем никто не слышал.

Несколько позже родителей Стеллы также увезли в лагерь смерти. Но Гольдшлаг нацисты предложили стать “ловцом”, который должен был выдавать евреев нацистским войскам. Взамен нацисты пообещали, что родители Стеллы не будут депортированы в Освенцим.

Несмотря на обещания, родителей Гольдшлаг все же депортировали в Освенцим, но Стелла продолжила работать на нацистов. Девушка получила защиту от собственной депортации, а также 200 марок за каждого пойманного еврея в дополнение к зарплате.

На счету Стеллы были сотни и даже тысячи евреев, убитых на месте или переправленных в концлагеря.

После завершения войны Стелла оказалась в советской тюрьме, а после была осуждена западногерманским судом в 1972 году. Она провела остаток жизни в изоляции, страдая от плохого здоровья. В 1984 году она попыталась покончить жизнь самоубийством, а затем совершила вторую попытку в 1994 году.