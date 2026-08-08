От неандертальцев до Гитлера: ТОП-10 войн, изменивших мир

История человечества позволяет нам понять, что мирное время — это, как правило, лишь короткий отрезок, небольшой перерыв перед новой войной, по итогам которой будут написаны новые "правила игры". Фокус составил ТОП-10 самых важных войн и сражений, которые меняли мир: порой до неузнаваемости.

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

"Доисторическим" историки традиционно называют период, о котором нет объективных исторических источников. Обычно это время до изобретения письменности, когда учёные могут реконструировать события лишь путём интерпретации других доступных им источников. Понятно, что трудно что-то точно сказать о том, каким был мир в то время, но корни войн как таковых уходят именно туда.

В ледниковый период на территории современной Украины проживали неандертальцы. Однако пришло время, и их сменили люди современного типа. Произошло ли это мирно? Трудно себе такое представить, но пока учёные не нашли массовых захоронений неандертальцев со следами насильственной смерти, однозначно говорить о войне между биологическими видами людей невозможно.

Неандертальцы у пещеры. Чарльз Найт, 1920 Фото: Вікіпедія

Несомненно, люди воевали уже в период мезолита — время после таяния ледника. Этот период наступил не одновременно на всей планете. Речь идет скорее об уровне развития человеческого общества. Некоторые племена до сих пор находятся на этом этапе развития. На территории современной Украины после отступления ледника существенно изменился климат, что привело к кризису тогдашнего человеческого хозяйства, основанного на охоте и собирательстве. Грубо говоря, люди, которые десятки тысяч лет охотились на мамонтов, теперь понятия не имели, как охотиться на зайцев.

Так более десяти тысяч лет назад люди впервые столкнулись с тем, что ресурсов хватит не всем, а тот, кому не хватит дичи, добычи или рыбы, тот умрёт. Вот такой простой закон природы заставил людей сражаться за каждый куст, обильно усыпанный ягодами, за каждое угодье, где было достаточно зайцев, и за каждую реку, где можно было поймать рыбу. Тогда, возможно, человечество впервые стояло перед выбором: совершенствоваться для более рационального использования ресурсов или отнять их у более слабой семьи. Тогда же, возможно, и впервые встал философский вопрос о мирном или военном использовании технических изобретений: лук и стрелы — это орудия охоты, которые помогут добыть больше пищи на одном участке, или оружие, которое позволит отнять больше участков у соседей?

ВОЙНЫ ДРЕВНЕГО МИРА

Шло время. Люди научились писать. Сохранившиеся письменные источники позволяют нам понять, каким был мир тысячу лет назад. Таким образом, мы понимаем, как его меняли те или иные войны.

Завоевания Александра Македонского

Период: 334–323 гг.

Результат: зарождение эллинистического мира

"Фокус" уже писал об этом более подробно. Македонский правитель Александр разрушил Персидскую империю — давнего врага греков. Он создал государство, которое простиралось от Инда до Балкан и от степей современного Казахстана до пустыни Древнего Египта. Совершенно разные цивилизации были объединены силой меча. Это породило совершенно новую культуру, которая впоследствии получила название "эллинизм".

Пунические войны

Период: 264–146 гг. до н. э.

Результат: расцвет Рима

Это целая серия войн, которую традиционно делят на три крупных этапа. Суть этих войн заключалась в борьбе молодой и амбициозной милитаризованной республики против давнего гегемона Западного Средиземноморья. Карфаген был самой богатой и могущественной страной региона на протяжении нескольких веков, однако сейчас о нём знают лишь некоторые школьные отличники и те, кто очень любит историю древнего мира. Зато все знают победителей этих войн — римлян.

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Закаленная в столь длительной серии войн молодая республика использовала накопленный военный потенциал для дальнейшей экспансии. Став гегемоном в Западном Средиземноморье, римляне двинулись на восток, захватывая местные эллинистические государства.

Милитаризм, нараставший в Риме, в конечном итоге привел к превращению республики в империю — сам титул "император" означал тогда "военачальник". Так зародился мир, который мы называем античной классикой — колыбель цивилизации Европы. А всё могло бы сложиться совсем иначе, если бы исход этих войн был другим. Войн, в которых судьбу победителя решили мелочи.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Великое переселение народов

Период: IV–VII века

Результат: разрушение античного мира

Всё началось на территории современной Украины. Около 370 года в степи Северного Причерноморья появились очередные кочевники — гунны. Они уничтожили государства и племенные союзы как кочевников, так и земледельцев, проживавших там, вынудив их просто бежать на запад и юг. То есть на земли Римской империи.

Это привело к разрушению западной части империи и полностью изменило национально-этническую карту Европы. Так, до прихода гуннов племя вандалов проживало, в частности, на территории современной Галичины, а уже через два века они оказались в Северной Африке, по пути туда захватив и полностью разграбив Рим.

Падение Римской империи полностью изменило культурную, геополитическую, этническую и вообще любую другую карту Европы. Мир после Великого переселения народов, безусловно, уже не был таким, как раньше; другой вопрос — что всё это происходило в течение длительного времени.

Арабские завоевания. Битва при Пуатье

Период: 632–732 гг.

Результат: Создание Арабского халифата. Зарождение европейского рыцарства.

За сто лет войн Ближний Восток и Европа приобрели классические средневековые черты. По состоянию на 631 год Египет и Сирия были оплотом христианства, Византия по-прежнему считалась мировой империей, а в Персии у власти находились Сасаниды, сдерживавшие византийскую экспансию на восток. Однако в следующем году всё изменилось. Уже в первые два года после смерти Пророка Мухаммеда арабы-мусульмане объединили под своей властью Аравийский полуостров. В последующие два десятилетия они поочерёдно разгромили войска двух местных гегемонов, которые веками боролись за господство в регионе: Византии и Персии. Теперь на Ближнем Востоке правили арабы. А к концу века впервые от Ферганской долины в Центральной Азии до берегов Атлантического океана на территории современного Марокко простиралось единое государство — Арабский халифат.

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В начале VIII века арабы проникли в Испанию и планировали продвигаться дальше по Европе. Однако в 732 году их разгромил в битве при Пуатье фактический правитель франков Карл Мартелл. Чтобы победить казавшихся тогда непобедимыми арабов, он провел военную реформу, создав профессиональную армию. Карл решил отделить тех, кто готов воевать, от остального населения. Воины должны были постоянно заниматься военной подготовкой, а все необходимое им должны были обеспечивать другие крестьяне, которые не были готовы взять в руки оружие. Такое разделение общества породило известный европейский феодализм, который был окончательно ликвидирован только в XX веке.

Монгольские завоевания

Период: XIII век

Результат: Интеграция Азии. Уничтожение Руси и Багдадского халифата.

В условном 1023 году Киев и Багдад были одними из крупнейших, богатейших и наиболее развитых городов мира. Однако в середине XIII века оба города были разрушены монголами. Это было не первое завоевание этих городов, однако после монгольского разграбления ни один из них не смог восстановить своё домонгольское величие.

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Многие другие города и государства в Азии вообще так и не смогли восстановить свою прежнюю мощь, а вот для Китая период монгольского завоевания стал лишь очередным этапом в истории, очередным завоеванием древней империи кочевниками.

Взятие Константинополя турками

Период: 1453 г.

Результат: крах Восточной цивилизации

Восточная Римская империя просуществовала почти на тысячу лет дольше, чем её западная часть. За это время её столица Константинополь превратилась в важный религиозный, социальный, экономический, культурный и образовательный центр, иными словами — в центр цивилизации. Однако всё проходит, и Константинополь пришёл в упадок и в конце концов был захвачен турками, которые называли его "Стамбул". Официально город был переименован только в XX веке. Некоторые историки считают падение Константинополя завершением эпохи Средневековья.

Историки считают падение Константинополя завершением эпохи Средневековья Фото: Вікіпедія

НОВОЕ ВРЕМЯ

Тридцатилетняя война

Период: 1618–1648 гг.

Результат: установление первых международных норм

Три десятилетия длилась война, в которой в той или иной степени приняли участие практически все европейские страны. Поэтому неудивительно, что мирный договор между ними установил условия, затрагивавшие всех в Европе. Это была война, в которой участвовали не только профессиональные военные — рыцари-феодалы, но и мобилизованные простые крестьяне. Это привело к переходу от рыцарско-феодальной системы к национальным государствам. Процесс, который затянулся ещё на более чем два столетия.

Наполеоновские войны

Период: 1799–1815 гг.

Результат: распространение идей Французской революции. Сохранение и закрепление дореволюционного порядка.

Почти два десятилетия революционная Франция пыталась изменить мир вокруг себя. Хотя всё закончилось поражением, тем не менее ничто уже не могло остановить "идею, время которой настало".

Однако старая элита всё же стремилась остановить ход истории, поэтому революционные усилия Франции завершились не только её поражением, но и Венским конгрессом, который закрепил существующее статус-кво, по сути, чётко регламентировав международные отношения.

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Лидером консерваторов была Россия, которая подавила революционные выступления у себя и делилась накопленным опытом с другими желающими. Однако установленный победителями порядок всё же был разрушен серией революций, которые в 1848 году вновь прокатились по всей Европе и начались именно во Франции. Но это уже совсем другая история.

Первая мировая война

Период: 1914–1918 гг.

Результат: миллионы жертв. Разрушение столетних империй.

Война за передел и без того разделённого мира завершилась крахом нескольких европейских империй. Однако все поняли, что жить как раньше больше нельзя. Жаль, что для этого потребовались миллионы жертв самой кровопролитной войны в мире того времени.

Результатом Первой мировой войны стало эффективное внедрение международного права, создание соответствующих межгосударственных институтов и провозглашение многочисленных прав людей, одним из важнейших из которых стало право наций на самоопределение.

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Трагические последствия этой великой войны привели к прорыву в признании прав женщин.В отсутствие мужчин прекрасная половина человечества была вынуждена взять управление своей жизнью в свои руки, в частности, занимаясь тем, что раньше считалось сугубо мужским делом: например, работой за верстаком, что, кстати, положило начало моде на короткие женские стрижки.

Однако многим нововведениям ещё предстояло пройти одно суровое испытание.

Первая мировая война завершилась крахом нескольких европейских империй

Вторая мировая война

Период: 1939–1945 гг.

Результат: Падение колониальных империй. Разделение мира на идеологические блоки.

Еще одним следствием Первой мировой войны стало определенное разочарование активной части общества в демократии. Ведь война разразилась после бурного периода демократизации многих европейских стран, поэтому в глазах немалого числа людей она выглядела как одно из последствий этого процесса. Поэтому межвоенный период — это время роста авторитаризма. Подавляющее большинство стран Европы того времени были автократиями. Технологические достижения того времени, в частности средства коммуникации, способствовали в некоторых странах перерастанию авторитарных режимов в тоталитарные, которые предполагали тотальный контроль государства над человеком. Таким стал национал-социалистический режим в Германии. Режим, стремившийся к реваншу, и большевизм сталинского образца в СССР.

Оказалось, что тоталитарный режим не может существовать самостоятельно без культа "внешнего врага", поэтому новая война была неизбежна, хотя исчерпывающему перечню причин Второй мировой войны можно посвятить не одну книгу.

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Результатом этой, на сегодняшний день самой кровопролитной войны в истории человечества, стало создание мира, в котором родилось большинство из нас. Мира, крах которого большинство из нас не заметило.

С одной стороны — это время, когда не было по-настоящему масштабных конфликтов. С другой — реально устойчивый мир существовал лишь в Европе, и то в его основе лежал страх глобального конфликта с применением ядерного оружия, что впервые произошло именно в ходе Второй мировой войны, а не реальные качественные изменения в человеческом сознании. Доказательством этого стал ряд конфликтов, вспыхнувших на руинах потерпевшего крах социалистического лагеря.

Стратегическим последствием Второй мировой войны за пределами Европы стал распад колониальных империй. Однако их руины, напротив, стали источником многочисленных войн, некоторые из которых, например на Ближнем Востоке, продолжаются до сих пор.

Вторая мировая война не стала "венцом войн". Она принесла мир лишь на территории Европы, да и то не прочный. Он сохранялся до тех пор, пока существовал страх перед войной, то есть пока были живы поколения, помнившие все ужасы Великой войны. В других частях мира, напротив, распад великих империй привёл к многочисленным и порой крайне кровопролитным войнам.

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Что дальше?

К сожалению, с тех пор как человечество начало объединяться в устойчивые группы, оно решало свои проблемы посредством конфликтов с другими устойчивыми группами. Чем крупнее группы удавалось кому-то сформировать, тем кровопролитнее были конфликты между ними — вплоть до тех пор, пока они не переросли в мировые войны, в ходе которых властным режимам удавалось мобилизовать для участия в боевых действиях просто фантастическое количество людей.

После столь кровопролитных конфликтов наступило долгожданное затишье, по крайней мере в тех регионах, которые больше всего пострадали от войны. Но реальных действенных механизмов сохранения устойчивого мира заложено не было — и большая война вернулась в Европу, как только местные жители забыли, как на самом деле выглядит война…