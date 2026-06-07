Стратегическое расположение, доступ к ресурсам, престиж: ТОП-5 конфликтов из-за спорных территорий

Российская Федерация решила вернуть мир в XIX век — во времена, когда государственные границы не были устойчивыми и мощные империи с помощью военной силы устанавливали контроль над более слабыми странами. Своей агрессией против суверенной Украины Кремль открыл настоящий "ящик Пандоры" в международных отношениях, ведь мир полон конфликтов как явных, так и потенциальных, вокруг многочисленных спорных территорий. И снятие моратория на силовое решение межгосударственных конфликтов может вызвать настоящий геополитический взрыв и способствовать вспышке горячих конфликтов по всему миру.

Фокус проанализировал ТОП-5 горячих и не очень конфликтов из-за спорных территорий, покрывающих современную планету.

1. Курильские острова

Кто: Российская Федерация vs Япония

Фактический контроль: Российская Федерация

Начало конфликта: ХІХ век

Значение территории: выгодное расположение с точки зрения военного планирования. Доступ к природным ресурсам

Начинаем мы с Курильских островов. Этот конфликт уходит своими корнями еще в XIX век, когда Япония начинала "восход" своего Солнца, а "звездный час" Российской империи уже давно прошел зенит своей славы.

В 1855 году в разгар Крымской войны был заключен первый договор между Японией и Россией. Страну "восходящего Солнца" тогда силой выводили из изоляции более развитые технологически государства Западной Европы и Северной Америки. Российские дипломаты тоже попытались силой давить на Японию, но их флот сначала оказался в роли беглеца от более мощного британского, а потом вообще был разбит цунами, которое всколыхнуло Японию, поэтому переговорщики вместо демонстрации силы оказались в роли беженцев. Видимо, это повлияло на финальный текст договора, кстати, написанный на японском, китайском и нидерландском языках.

Из-за Курильских островов спорят Россия и Япония: Последний раз стороны пытались найти взаимопонимание в 2018 году Фото: Вікіпедія

После этого договора Россия и Япония дважды вступали в войны, которые меняли статус-кво. В ходе Второй мировой войны Советский Союз под предлогом военной необходимости оккупировал весь архипелаг. Оттуда были выселены японцы и заселены граждане СССР, вероятно силой депортированных украинцев.

В дальнейшем СССР не подписал мирный договор с Японией в 1951 году. Стороны пытались нормировать отношения между собой отдельной декларацией от 1956 года, по которой Кремль признавал несколько южных островов за Японией, однако в Москве отказались от выполнения своих обязательств, обвинив Токио в переходе в "американский лагерь" в 1960 году.

Последний раз стороны пытались найти взаимопонимание в 2018 году. Тогда идея была в признании японского суверенитета над частью островов, при сохранении российских интересов в экономическом и военном плане. Но после полномасштабного вторжения России в Украину Япония присоединилась к санкциям против России, введенных демократическими странами, поэтому сейчас переговоры заморожены.

2. Джамму и Кашмир; Ладакх

Кто: Индия vs Пакистан; Индия vs Китайская Народная Республика

Фактический контроль: Пакистан (часть исторической области Кашмир, которая международным сообществом признана территорией Индии); КНР (Ладакх)

Начало конфликта: середина XX века

Значение территории: стратегическое расположение. Престиж Индии как великой державы

С распадом Британской колониальной империи активизировались межэтнические конфликты на ее руинах. Каждая империя специально закладывает некие предохранители распада — конфликты на национальной, религиозной, культурной и других типах оснований. Во времена могущества имперский центр выступает арбитром, таким образом легитимизируя свою власть: "без империи регион утонет в крови многочисленных конфликтов. Империя нужна, чтобы сохранить мир и спасти человеческие жизни". Но когда империя погибает, то в метрополии всем уже безразлично сколько крови прольется в ее бывших колониях. Исключением не стала и британская Индия.

Сразу после ухода британцев здесь вспыхнули многочисленные конфликты. Наиболее известный из них в провинциях Джамму и Кашмир вообще стал межгосударственным. В ходе угасания управления британцев на этих территориях, было договорено, что в итоге должны образоваться два государства — Пакистан, который должен был стать государством мусульман, проживавших в регионе под британским управлением и собственно Индия, которая должна была бы вобрать в себя весь колорит культур и цивилизаций, функционировавших на субконтиненте в течение тысячелетий.

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Но раджа региона Джамму и Кашмир решил по-другому и договорился о присоединении к Индии. Это привело к серии войн в регионе между Индией и Пакистаном. В 1962 году вмешался Китай, который захватил себе часть Индии — регион Ладакх. Сама эта местность — это безлюдная пустыня, но ее расположение имеет стратегическое значение.

Колорита этому "военному треугольнику" спорных территорий добавляет тот факт, что все три участника конфликта: Индия, Китай и Пакистан — ядерные государства. Поэтому любая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям для региона и мира.

Дорога ведет к величественным горам в Ладакхе Фото: Pexels

Также эта ситуация позволяет проследить за интересной трансформацией. В середине XX века речь шла об очередном локальном конфликте между слаборазвитыми странами "третьего мира". А за последующие десятилетия все участники не просто получили ядерное оружие, а Индия и Китай стали ведущими мировыми державами. Крупнейшими по населению и ведущими по уровню ВВП экономиками мира. Поэтому таким образом тот же региональный конфликт приобрел глобальные масштабы.

3. Западная Сахара

Кто: Марокко vs Фрон ПОЛИСАРИО

Фактический контроль: Марокко

Начало конфликта: 1975 год

Значение территории: богатая ресурсами территория на побережье Атлантического океана

Когда в 1975 году Испания вышла из Западной Сахары, эту территорию решили разделить между собой Марокко и Мавритания без участия местного населения, которое решило бороться за право хозяйничать на собственной земле. Местные племена берберов образовали фронт ПОЛИСАРИО, который взялся вести войну на два фронта. Если с Мавританией дела пошли неплохо и уже через несколько лет удалось добиться от тамошнего правительства признания суверенитета народа Сахары над этой страной, то с Марокко дела пошли куда хуже.

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Правительственные войска отмежевались от ПОЛИСАРИО настоящей стеной, забрав себе богатые на ресурсы территории, а также береговую линию, которая позволяет претендовать на разработку Атлантического шельфа. Вместо этого ПОЛИСАРИО оказался в настоящей пустыне без каких-либо средств для развития и надежды на построение успешного государства. А мирные люди покинули эти территории, отправившись в соседний Алжир где в специальном лагере для беженцев вблизи города Тиндуф уже десятки лет проживают до двух сотен беженцев. Они поназывали отдельные анклавы этого лагеря в честь своих родных городов.

В последние годы Марокко добилось частично дипломатического признания своего суверенитета над оккупированными территориями, зато фронт ПОЛИСАРИО все больше скатывается к международной изоляции балансируя на грани признания его террористической организацией.

Сейчас вся деятельность сопротивления народа сахрави базируется на исключительной поддержке Алжира, который является геополитическим соперником Марокко. Но что будет, если обе страны помирятся и что в таком случае делать с лагерями беженцев в Тиндуфе, похоже что пока не понимает никто.

4. Южно-Китайское море

Кто: Китайская Народная Республика VS другие страны бассейна

Фактический контроль: КНР (расширяет свою свободную экономическую зону за счет международных вод и СЭЗ других стран бассейна)

Начало конфликта: начало XXI века

Значение территории: богатая природными ресурсами акватория и шельф морского дна. Стратегическое географическое положение

Борьба за неразведанные миллиарды баррелей сырой нефти и сотни миллиардов кубометров природного газа своими корнями уходит еще в 1970-е годы. Однако последние десятилетия за распределение стратегических вод Южнокитайского моря вмешалась новая сила, чье наименование и отражается в названии акватории — Китайская Народная Республика.

При этом действует Китай крайне оригинально и даже технологично. Обосновывая свое право на свободную экономическую зону в этой акватории КНР просто изменяет естественные размеры имеющихся в море островов или даже просто "строит" новые, таким образом перекраивая морские границы, фактически забирая у других приморских государств богатые ресурсами недра, проходящие по дну Южнокитайского моря.

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В 2016 году международный суд признал незаконными заявленные претензии КНР на морские территории. Официальный Пекин, хотя в свое время и признал юрисдикцию этого суда, однако решение выполнять не спешит, зато Поднебесная наращивает свою морскую инфраструктуру в регионе.

Остроты конфликту добавляет сотрудничество между Филиппинами, которые и страдают от действий КНР и США, которые являются давним союзником Манилы со времен Второй мировой войны. При этом кроме непосредственного доступа к ресурсам, стратегической задачей, которую ставит перед собой КНР является вытеснение из региона американского военного присутствия. Сейчас Пекин добивается обратного — перед давлением со стороны Китая Филиппины только усиливают сотрудничество с США, приглашая все больше их войск в регион, который в самом Вашингтоне признали приоритетным даже за счет ослабления присутствия в Европе.

5. Кипр

Кто: Республика Кипр vs Турецкая Республика Северного Кипра (признана только Турцией)

Фактический контроль: Турецкая Республика Северного Кипра

Начало конфликта: 1975 год

Значение территории: исторический ореол проживания различных общин острова

Когда в 1960 году греки-киприоты после пяти лет активной борьбы добились независимости от британского господства, которое длилось почти столетие, над островом замаячила перспектива нового противостояния. На этот раз уже между различными общинами Кипра. Дело в том, что за несколько веков владения этой территорией в восточной части Средиземного моря, Османская империя способствовала переселению на остров своего населения. Поэтому на момент провозглашения Кипром независимости, на острове проживала уже немалая турецкая община, которая требовала гарантии сохранения своих прав и своей этнокультурной идентичности.

Столица обоих Кипров, город Никосия остается единственной в мире разделенной столицей Фото: Pexels

Была разработана специальная конституция, которая должна была обеспечить сохранение статуса-кво между обеими общинами. Нечто похожее было установлено и в Ливане, расположенном неподалеку, только там было аж три разные ключевые общины.

Однако конституционная система сдержек и противовесов существенно прихрамывала и на острове не обходилось без локальных конфликтов между турками и греками.

Cитуация взорвалась в 1974 году, когда греки-киприоты объединились c материковой Грецией в стремлении объединить остров и Грецию силой. В ответ Турция ввела свои войска на остров, оккупировав около 37% его территории.

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Настоящая "изюминка" ситуации: Турция в то время уже не один десяток лет была членом НАТО. Зато Греция была военной диктатурой, которую возглавляла "хунта черных полковников". Поэтому получалось, что турки защищали демократию и конституционные права своих соплеменников от посягательств соседней военной диктатуры

На острове осуществили массовое перемещение сотен тысяч турок и греков из мест постоянного проживания на территорию подконтрольную соответственно туркам и грекам. Между ними была создана буферная зона, которая получила наименование "Зеленая линия" — по легенде ее начертил зеленым карандашом британский генерал Петер Янг. Ее ширина — несколько километров за более чем полвека превратилась в уникальный природный заповедник.

Кипр так и не объединился с Грецией, зато вступил в Европейский союз. Северная часть острова — подконтрольная Турции Турецкая Республика Северного Кипра — признана только Турцией. Длина Зеленой линии — около 180 километров. Столица обоих Кипров, город Никосия остается единственной в мире разделенной столицей.