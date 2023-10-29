Между Китаем и Пакистаном: Как Индия борется с сепаратизмом и хочет стать лидером Юга

Индия уверенно идет к своей цели — стать полюсом многополюсного мира. Страна намерена возглавить Глобальный Юг. Однако одна из крупнейших стран мира имеет очень много внутренних проблем, одна из которых — несколько регионов с большими рисками сепаратизма.

Related video

Кажется, в Индии есть все для достижения задуманного — большое количество населения (по некоторым подсчетам? Индия уже занимает первое место в мире по численности собственных граждан), значительная территория (площадь страны больше территории классической Западной Европы), ядерное оружие (с 1974 года) и мощная экономика (6 место в мире по размеру ВВП). Однако политический театр этого колоритного государства далеко не безоблачен. За свою новейшую историю, которая ведется со времени провозглашения независимости в 1947 году, Индия пережила несколько войн. И перспективы тоже не гарантируют стране мирного неба, несмотря на ее членство в ядерном клубе.

Фокус разбирался, что же угрожает Индии — самому амбициозному претенденту на мировое лидерство.

Кроме всем известного кастового деления индийского общества, в стране существует еще огромное количество этнических групп и вероисповеданий, которые, с провозглашением независимости страны, вошли (хотя и не все сразу) в территории, оказавшиеся под контролем основной силы национального движения индуистской части общества — Индийского национального конгресса. Однако не все согласились с таким положением вещей.

Аналитик по вопросам обороны и безопасности Икрам Сегал и доктор Беттина Роботкей (Университет Гумбольдта, Берлин) выделяют три основных сепаратистских региона в Индии — крайний северо-восток, Кашмир и территории, охваченные движением наскалитов (северо-западная часть страны). Наиболее активными стали сепаратистские движения на таких территориях:

Джамму и Кашмир; Пенджаб; Манипур; Нагаленд; Ассам; Мизорам; Трипура.

Ядерный треугольник вокруг спорных территорий

Самая известная проблема Индии — это конфликт вокруг Джамму и Кашмира, территории, на которые претендует Пакистан. Об этом знает весь мир, ведь речь идет о спорных территориях между двумя ядерными державами (если присмотреться внимательнее, то между тремя). И если первые войны между Индией и Пакистаном происходили по сценарию типичных постколониальных конфликтов, которые решал тогда еще всемогущий Совет безопасности ООН, куда входили ядерные державы, то в 1999 году ситуация уже разворачивалась по сценарию противостояния в рамках Холодной войны между США и СССР. И происходило это с использованием прокси-сил, что должно было обезопасить от прямого столкновения между ядерными державами, ведь тогда уже обе страны имели ядерный арсенал.

Пакистанские силы действовали под видом местных повстанцев, однако все же перестрелок между обеими армиями избежать не удалось. Индийские войска даже наносили авиационные удары по территории Пакистана, однако эскалации удалось избежать не в последнюю очередь с помощью международного сообщества, которое в то время фактически единолично возглавляли США.

Так в чем же суть конфликта? Дело в том, что после Второй мировой войны на месте Индии, бывшей британской колонии, было решено образовать два государства. Решение было вполне логичным, поскольку в британской Индии проживала значительная часть мусульманского населения, которое относилось к совершенно иной цивилизации, чем приверженцы индуизма.

Как уже упоминалось, такое разделение было довольно поверхностным. На практике даже по такому принципу не удалось провести адекватных границ между государствами. Махараджа Кашмира просто решил перейти к Индии, власти которой предложили ему более выгодные условия. Мнение мусульманского населения провинции, которое составляло 60%, было проигнорировано. Пакистан не признал этот переход. Так возник конфликт между двумя только что созданными государствами, который привел к нескольким кровопролитным войнам в течение второй половины XX века.

Уже после первой войны в провинции Кашмир была установлена линия разграничения на основе территорий, находившихся под реальным контролем сторон на момент заключения перемирия, состоявшегося фактически под диктатом великих держав, входивших в Совет безопасности ООН.

Пограничники Индии и Пакистана демонстрируют принципиальную позицию своих стран

В 1963 году Пакистан передал часть региона Китаю. Эта территория получила наименование Аксай-Чин. Также КНР претендует на территорию Ладакх (15% территории Кашмира и отдельный штат с 2019 года), где компактно проживает население, исповедующее буддизм. Следующие полвека Китай сохранял спокойствие, однако с приходом к власти Си Цзиньпина КНР активизировала отношения с Пакистаном. В инфраструктуру транспортного коридора через Пакистан было вложено $62 млрд. Параллельно обострились конфликты уже на индо-китайской линии разграничения.

Вот так вокруг относительно небольшой территории образовался враждебный треугольник: КНР – Индия – Пакистан. Каждая сторона считает имеющееся разделение временным и мечтает в конце концов установить "справедливые границы".

Следует отметить, что со времени первой войны в 1947 году геополитические обстоятельства неоднократно менялись. Пакистан перешел в американский лагерь, КНР сначала находилась под влиянием Москвы, а впоследствии перешла на сторону Вашингтона, Индия же сохраняла верность СССР. Эти изменения обстоятельств влияли на ситуацию вокруг региона. В определенный период противостояние между Индией и Пакистаном стало элементом Холодной войны — и наоборот Китай был вынужден искать примирения с союзником по социалистическому лагерю.

Однако неизменным на протяжении XX века было одно — ни одна из сторон не была полноценным субъектом международной политики. Даже после успешного ядерного испытания в 1974 году Индия оставалась большим, но все же объектом влияния СССР. Да, Индия не была марионеткой Москвы и даже пыталась играть в движение неприсоединения, однако на самостоятельные стратегические решения Нью-Дели способен не был. То же касалось и КНР и Пакистана. Даже вход в ядерный клуб (Китай — 1964 г., Пакистан — 1998 г.) не сделал их полноценными сверхдержавами. Во всем виновата экономическая слабость.

Важно

Индия и Пакистан, все против всех: почему в ХХІ веке важно быть выше по течению

Однако XXI век внес свои коррективы в геополитику. Экономический рост КНР в последние десятилетия сделал из нее реальную сверхдержаву и превратил в объективный центр влияния на планете. Наращивала темпы экономического роста и Индия — именно она сейчас является самым мощным претендентом на звание полюса в многополярном мире. Очевидно, что такой расклад сил не в пользу Пакистана, который в 2022 году еще и в прямом смысле слова затопило — страна стала жертвой небывалого наводнения и оказалась на грани банкротства. Вероятно, что именно наличие ядерного оружия у всех высот "треугольника" до сих пор предотвращало передел спорных территорий в пользу более сильных. Сколько же времени оно сможет быть сдерживающим фактором в регионе — вопрос, ответ на который не готов дать никто.

Индия уже нарушила статус-кво, отобрав автономные права у Кашмира в августе 2019 года. Штат был лишен дополнительной самостоятельности и разделен на три штата — Джаму, Кашмир и Ладакх. Федеральное правительство планирует миграционную программу для него, что в конечном итоге должно завершиться нивелированием мусульманского большинства в провинции. Пакистан осудил инициативу, однако сейчас позиция Исламабада — это голос жаждущего в пустыне, никто с ней не считается.

У всех стран ядерный арсенал значительно меньше, чем у гегемонов Холодной войны, однако на региональном уровне ядерного оружия достаточно, чтобы вызвать местный апокалипсис, который все же затронет весь мир.

Сможем ли мы увидеть перерастание Холодной войны в горячую в миниатюре, покажет время, а пока соперники используют все средства невоенной эскалации — от рукопашных боев пограничников до влияния на распределение водных ресурсов друг друга. Ясно одно — отступать не собирается никто.

Однако, кроме противостояния за Кашмир, у Индии есть еще несколько сугубо внутренних проблем. Правда, они вполне могут быть использованы внешними игроками при любом обострении внешнеполитической обстановки.

Аналитики выделяют три основных сепаратистских региона в Индии — крайний северо-восток, Кашмир и территории, охваченные движением наскалитов

"Борьба за чистоту" с индийским колоритом — мечта сикхов о Халистане

В штате Пенджаб проживает около 18 млн сикхов, что составляет 60% от его населения. С самого начала независимости Индии эта этнорелигиозная группа, ведущая свою историю с XV века, выступала если не за суверенное государство Халистан ("Земля чистых"), то как минимум за широкую автономию в составе Индии. Однако в Нью-Дели их не услышали. Тогда сикхи перешли к вооруженной борьбе.

Крупнейшей акцией стало восстание в 1984 году. Оно было жестоко подавлено правительственными войсками, которые разрушили Золотой храм сикхов, фактически являвшийся штаб-квартирой восстания. В отместку за это святотатство сикхский террорист-смертник убил тогдашнего премьер-министра Индии Индиру Ганди.

Золотой храм Амритсар, священное место для сикхов

Это был разгар Холодной войны, и индийские власти обвиняли США и в целом западный блок в поддержке сикхских и других сепаратистов. Подливало масла в огонь то, что самая большая сикхская диаспора находилась и продолжает находиться в Канаде (около 800 тыс. человек). Поэтому в условиях репрессий внутри Индии Канада стала центром как минимум информационного сопротивления сикхов. Туда в 1997 году прибыл новый лидер сикхского национального движения Хардип Сингх Ниджара (по некоторым данным он был избран лидером уже в Канаде). В последние годы он был основным рупором сикхского движения и лоббистом идей независимого Халистана в мире. Ниджара был убит летом 2023 года неподалеку от сикхского культурного центра, что вызвало дипломатический скандал между Канадой и Индией.

На северо-востоке Индии есть семь штатов, которые соединены со страной узким перешейком. Кроме этнической и культурной пестроты, они еще и не почувствовали экономического роста, который охватил Индию в этом веке. Во время, когда Индия в целом и большинство ее штатов переживают экономический подъем и рост уровня жизни населения, на северо-востоке ситуация диаметрально противоположная. Это формирует прекрасную почву для инкубации сепаратистских настроений.

Нацисты из Нагаленда

Народ нага провозгласил свою государственность на день раньше, чем это сделал Индийский национальный конгресс — 14 августа 1947 года. Однако в силу географических, экономических и политических обстоятельств Нагаленд все же был вынужден войти в состав Индии как отдельный штат. Интересно, что основа идентичности народа нага — это баптизм американского образца, который распространили среди местных племен американские миссионеры в XIX в. А осознание национального единства нага принесло участие в Первой мировой войне, на фронтах которой в составе британской армии воевало около 2 тысяч представителей этого народа. До того на территории будущего Нагаленда доминировал трайбализм.

С 1955 года народ нага продвигает идею широкой автономии в составе Индии и объединения в составе одного штата всех земель, на которых исторически проживал народ нага. И здесь нагианцы входят в спор уже не столько с федеральным правительством, как с другими индийскими штатами — Манипуром, Аруначал-Прадешем и Ассамом. Интересно, что ведущей силой борьбы народа нага является национал-социалистическая партия, то есть нацисты.

Важно

БРИКС, Тюркский мир, Глобальный юг. Какие новые страны и союзы стремятся поделить планету

Вот такой он — индийский сепаратизм. Пока вся борьба происходит на уровне деклараций, однако не исключено, что в случае обострения социально-экономических противоречий в стране ситуация может радикализироваться.

Розовые мечты о государственности Манипура

Штат Манипур вошел в состав Индии в 1949 г., то есть два года это было независимое государство, которое ведет свою историю с XII века (государство Канглипак). В 2019 году в Лондоне было провозглашено диаспорное правительство "независимого Манипура". Заявляется, что оно намерено бороться за признание и вхождение в состав ООН. Конечно, все это розовые мечты его эмигрантов. Гораздо важнее, что происходит в самом штате. А в нем за свои национальные и культурные права ведут борьбу, кроме упоминавшегося выше народа нага, племена пангал, куки и мейтеи. В Манипуре, как и в других штатах региона, сложилась негативная социально-экономическая динамика на протяжении последних лет. Поэтому желающим дестабилизировать ситуацию в Индии есть где разгуляться.

Мизорам: история успеха борьбы индийских христиан в борьбе с индийскими христианами

Территория современного Мизорама была присоединена в состав британской Индии лишь в конце XIX века. Власть британцев опиралась на лояльность местных вождей, которые, со своей стороны, легитимизировали свою власть, получив поддержку могущественного союзника в виде имперской администрации. Интересно, что эту "идиллию" нарушили христианские миссионеры, которые своими образовательными программами сформировали новую общественную прослойку образованных — мизо. Именно деятельность этой группы привела к тому, что после голода 1959 года в тогда еще штате Ассам на следующий год вспыхнуло восстание, которое было подавлено правительственными войсками, однако сепаратистские идеи продолжали существовать.

1 марта 1966 года была провозглашена независимость Мизорама, федеральное правительство ответило силой. Однако уже в 1970-х годах был проведен ряд социальных и культурных реформ. Штат получил широкую автономию, и это парализовало повстанческое движение. Окончательно конец сепаратизму был положен подписанным меморандумом между правительством и остатками повстанческих групп в 1986 году. Собственно через год ареол действия мизо и был выделен в отдельный штат Мизорам.

Миграционные качели штата Ассам

В штате Ассам, где проживает значительное количество мусульманского населения, сепаратизм был спровоцирован национально-освободительной войной в Бангладеш в 1972 году, которая была достаточно кровавой, что обусловило массовую иммиграцию бангладешцев в этот штат. Таким образом в нем увеличился удельный вес мусульман, которые негативно относились к федеральному индуистскому правительству, и ухудшилась экономическая ситуация. В 1979 году был создан Объединенный фронт освобождения Ассама, который провозглашал идею создания независимого государства Ассам путем вооруженной борьбы. В 1990 году федеральное правительство признало его террористической организацией. Через шесть лет была образована организация Объединенные мусульманские тигры освобождения Ассама (MULTA), которые выступали за создание отдельного штата, а в перспективе и независимого государства для мусульман региона.

В 2012 году в результате проведения силовой операции федеральным правительством тысячи мусульман эмигрировали из Ассама в обратную сторону — в Пакистан. Это снова изменило этнокультурную структуру региона и ослабило позиции сепаратистов.

Рассыпанные зерна сепаратизма в Трипуре

На протяжении 22 лет (1989-2011 гг.) борьбу за независимость вели повстанцы в штате Трипура, однако, так и не получив поддержки со стороны местного населения проиграли борьбу федеральному правительству. Все дело в том, что в этом штате борьбу вела не одна мощная сила, пусть она организационно и состояла бы из разных групп, а десятки маленьких группировок, которые ставили себе за цель иногда кардинально противоречащие друг другу цели.

Хотя восстание по аналогии с Мизорамом спровоцировала война в Бангладеш и иммиграция оттуда, однако часть повстанцев выступила против мигрантов, а часть была самими бангладешцами, которые до сих пор готовятся на учебных базах в этой стране. Сейчас сепаратистское движение в штате — это террористическая деятельность малых групп, которые совершают покушения на индуистов-госслужащих и представителей органов безопасности.

Наксалитское движение — возможно ли всеобщее равенство в кастовом обществе?

В Западной Бенгалии под влиянием культурной революции в КНР набрало силу и популярность наксалистское движение — индийская разновидность маоизма. В 1967 после убийства местным землевладельцем маоистских активистов (это произошло в местности Наксалбари, откуда и название движения) в Западной Бенгалии вспыхнуло восстание. После его силового подавления идеи наскалистов распространились на другие штаты северо-западной Индии. Федеральное правительство разработало целую стратегию силового подавления наскалистского движения.

Сейчас движение наксалистов в основном сосредоточено в горных районах Дандакараньи и прилегающих территориях штатов Мадхья-Прадеш, Джаркханд, Чхаттисгарх, Одиша, Махараштра. В его составе действуют около шести тысяч бойцов, которые декларируют борьбу за социальную справедливость и против неравенства, которое обуславливает кастовая система.

Интересно, что в самой Бенгалии, где наксалистское движение зародилось, силовые действия минимализированы, а все потому, что в этом штате были проведены социально-экономические реформы, в частности земельная, что выбило почву из-под ног наксалистов. По сути, проблемы, против которых выступали их сторонники, были решены.

В поисках древней прародины — дравидийский (тамильский сепаратизм)

Есть свой очаг сепаратизма и на юге Индии. В штате Тамилнад проживает дравидийское этносообщество. Старший научный сотрудник Исламабадского аналитического центра Project for Pakistan in 21st Century Ахмед Курайши называет их "настоящими индийцами". Дравидийцы действительно исповедуют идею, что они являются потомками коренных индийцев, которые были вытеснены арийскими племенами, пришедшими на субконтинент несколько тысяч лет назад из Средней Азии.

Дравидийцы с самого начала независимости Индии выражали недовольство Индийскому национальному конгрессу по поводу его чрезмерно уважительного отношения к институту брахманизма. Ведь по мнению дравидийцев, брахманы (высшая варна в социальной системе, принесенной на субконтинент ариями более трех тысяч лет назад) являются символом порабощения коренного индийского народа.

Дравидийские интеллектуалы предлагали возродить легендарное государство Дравид Наду и включить в него штаты Андхра Прадеш, Керала и Карнатака и даже соседнюю Шри Ланку.

В 1968 году Дравидийская федерация прогресса предприняла попытки отделения штата от Индии. В 1987 году премьер-министр Индии Раджив Ганди решил вмешаться в гражданскую войну на Шри Ланке, где участвовали сторонники дравидийского движения. Замысел был понятен — уничтожить сепаратистов в их логове, действуя по принципу "враг моего врага — мой друг". Однако оказалось, что этот принцип действует в обе стороны. Понеся тяжелые потери, индийцы еще и получили нового врага — Тигров освобождения Тамил Илама, которые в конце концов убили Раджива Ганди. Индийские дравидийцы-тамилы продолжают свою борьбу в подполье.

Индия уверенно идет к своей цели — стать "полюсом" "многополюсного мира" и возглавить Глобальный юг

Остается констатировать — положение Индии если и не обречено, то точно не безоблачное. Стране, несмотря на ее бурный экономический рост, есть чего остерегаться. Ведь такой широкий набор сепаратистских движений сопровождает страну в относительно спокойной международной обстановке, а что будет если ситуация обострится, ставки вырастут и борьба будет вестись уже не за удовлетворение амбиций, а за экзистенциальное выживание наций? Каких масштабов тогда смогут достичь национальные движения в Индии в условиях мощного стимулирования извне?

Важно