Сладкие мечты Кремля: как Россия правила Европой и есть ли у Путина шансы снова войти в клуб избранных

Многие уверены, что Путин мечтает вернуться к Ялтинской системе разделения мира. На самом деле на два века раньше был момент, когда несколько мощных держав держали мир в кулаке и указывали слабым, как жить — и хозяин Кремля хорошо знает эту историю. Фокус выяснил, почему Путин недавно вспоминал Бельгию и как разделил Европу Венский конгресс 1815 года.

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Мир, который мечтает вернуть Путин

Европа "законсервирована" правилами общественного устройства, которые навязали несколько самых могущественных государств, которые в свою очередь управляются узким закрытым кругом элит. Могущественные государства навязывают более слабым конституцию, этику общественных отношений, территориальное устройство и основы внешней политики, в соответствии со своим субъективным видением мира. Любые выступления против навязанных извне правил жестоко подавляются силой. И первый скрип в этих антиреволюционных экспедициях играет Россия.

Она заняла свое место среди сильнейших государств мира и очень гармонично устроилась в роли основного "смотрящего за порядком". А ее самодержавный лидер справедливо удостоился "почетного" звания "жандарм Европы".

Несколько мощных держав держали мир в кулаке и указывали слабым, как жить — Путин хорошо знает эту историю Фото: Getty Images

Приведенное выше — не сумасшедший сон кремлевского диктатора. Это объективная реальность, которая установилась в Европе 210 лет назад и продолжалась несколько десятилетий. Именно такое положение дел и бесконтрольное могущество России сейчас хочет вернуть Кремль.

Ялта, Потсдам, продолжение следует? Судьба всех решается за одним столом

Сейчас в публицистике распространен тезис, что Россия стремится вернуться к Ялтинско-Потсдамской системе обустройства мира. Этому способствует тот факт, что значительная часть европейцев (скажем, все, кому за 45 лет) застали эту систему в своей сознательной жизни.

Действительно, в период Холодной войны СССР (а как его часть — и Россия) достиг пиковых значений в определенных областях, таких как развитие технологий, или благосостояние большинства населения. Однако пик политического веса государства россиян все же пришелся на имперские времена. Речь идет о периодах после поражения наполеоновской Франции, когда Россия оказалась за столом, где решались судьбы целых народов. И такой стол действительно существовал в течение 1815-1848 годов в Европе.

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СССР после победы во Второй мировой войне получил полный контроль только за самыми слабыми во всех аспектах государствами Восточной Европы — и то Югославия умудрилась избежать судьбы советского сателлита. А вот после наполеоновских войн Российская империя получила право голоса в решении стратегических и не очень вопросов всей Европы, которая тогда была безусловным центром мира. Поэтому на начало 18 века Россия фактически стала одним из управителей судьбы всей планеты. И только американцы в 1823 году решились в своей доктрине Монро противостоять этому диктату могущественных европейских стран.

Участники Священного союза — император России Александр I, император Австрии Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III воображали себя рыцарями, спасающими буквально весь мир Фото: Вікіпедія

Вопросы границ, конституции, общественного строя и государственного устройства Нидерландов, нейтралитета Швеции и Швейцарии, устройства Испании и судьбы ее колоний, обустройства Франции, объединения Италии и Германии, политическая карта Балканского полуострова (который все еще принадлежал Османской империи), судьба поляков, финнов, других славянских народов и дунайских княжеств (украинцам тогда вообще запрещали называться отдельным народом)... Все это контролировали лишь несколько стран — члены так называемого Священного союза, а объектам (то есть странам или народам, о чьей судьбе шла речь) решения просто доносили до сведения.

Франция проиграла — победители устанавливают новые правила

Когда в марте 1814 года Франция капитулировала, страны победители — Россия Пруссия, Австрия и Великобритания — решили заключить мир не традиционно — просто переделить границы, а совсем по-новому — заключить новые "правила игры". Которые были довольно эфемерными.

С начала раннего средневековья Европа жила по единому правилу — нет никаких правил. Впоследствии таким себе арбитром пыталась стать католическая церковь, а первые попытки установить нечто похожее на правила международных отношений произошло по завершении Тридцатилетней войны (собственно, первой всеевропейской войны) в 1648 году. С тех пор прошло почти двести лет и очевидной стала потребность в обновлении, а точнее заполнении вакуума в международной правовой системе.

Участники Венского конгресса решали судьбу всей Европы, меняя границы и устанавливая новые правила Фото: Вікіпедія

Дело в том, что в средневековье государство по сути было неким родовым поместьем (или совокупностью родовых поместий), и вопросы отношений между ними представляли собой отношения между семьями, а впоследствии, когда все попереженились, то в середине семей. Однако только слепой мог не заметить, что эра просвещения изменила устройство общества и теперь появилась прослойка активных граждан (сейчас это бы назвали гражданским обществом, а тогда употребляли термин "нация"), которые претендовали на субъектность в международной политике, которая перестала быть сугубо семейным делом.

Почему поляки "вписались" за Наполеона

Наиболее ярко эти изменения демонстрировал пример поляков. В этой стране издавна монархами были иностранные правители, однако польские шляхтичи идентифицировали себя отдельным народом. И когда могущественные монархи решили ликвидировать их государство, они с этим не смирились и стали помогать Наполеону в его войне против России. В разной степени такие тенденции наблюдались в разных регионах Европы. Поэтому просто переделить территории, совершенно игнорируя мнение их жителей теперь выглядело проблематичным. Это первая весомая причина созыва конгресса. Была потребность объяснить людям почему устанавливаются именно такие правила. И аргумент "такова воля монарха" уже не выглядел достаточным.

Сотни дипломатов собираются в Вене. Слушаем всех, а делаем по-своему

Интересный факт, что из четырех государств победителей три (Австрия, Россия и Пруссия) были абсолютными монархиями. Это означало, что слово монарха было законом. Правда, сами монархи считали себя "просветленными", то есть, принимая решения, они учитывали мнения интеллектуалов, пытаясь найти наиболее разумный вариант, а не просто демонстрировать свою волю.

"Конгресс перессорился еще до того, как был разрезан торт". Карикатура на Венский конгресс, 1815 год Фото: Getty Images

Наиболее близкой к такому положению вещей была Австрия, которая и взялась организовать конгресс, куда пригласили не только победителей, но и представителей всех государств Европы — всего несколько сотен дипломатов. Столица Австрии Вена, которая тогда считалась одним из центров светской жизни Европы, теперь совместила этот статус с необходимостью проведения рутинной дипломатической работы.

Европе напоминают о праве сильного, а Франция бунтует

Первые дипломаты начали прибывать в Вену уже осенью 1814 года. И здесь оказалось, что самые могущественные государства не намерены делиться властью со всеми. Они готовы "услышать" мнение всех, а затем довести свое решение до других государств Европы. Фактически, приведенный выше способ внутреннего управления теперь был перенесен на международные отношения.

Понятно, что слабые государства пытались оспорить такой формат дипломатии. Бунт слабых против сильных возглавила Франция. Ее пригласили на конференцию, потому что считалось, что Наполеон — представитель революции и поэтому правящая династия Франции Бурбоны — такие же пострадавшие, как и другие монархии, на которые напал Наполеон.

Талейран прибегает к хитрости

Отметим, что представлял новую Францию министр иностранных дел времен Наполеона Шарль Морис де Талейран, жизнь которого была воплощением пословицы "вовремя предать — это предвидеть".

Автор карикатуры 1815 года изобразил Талейрана с шестью разными головами, так как он служил шести разным режимам. Фото: Вікіпедія

Талейран, как настоящий дипломат, сумел посеять зерна конфликтов между победителями. Таким, например, стал вопрос распределения отобранных Наполеоном у победителей земель. Как их возвращать обратно: восстановить старые границы или переделить заново? Наиболее остро встал вопрос раздела Польши и Саксонии. Эти споры задержали начало работы конгресса почти на полгода.

Все это время гостей развлекали балами-маскарадами, музыкальными концертами с участием ведущих композиторов того времени (например, Людвига ван Бетховена) и прочим светским весельем.

Европа ищет баланс сил и восстанавливает границы. Довольны все, но никто — полностью

Наконец основная четверка смогла найти общий язык и Венский конгресс перешел к работе. И здесь самовластные властители континентальных государств вполне продемонстрировали свои принципы управления. Техническим оформлением положений конгресса занимался австрийский канцлер Клемент Меттерних, чьим именем была названа система, просуществовавшая несколько десятилетий. Ее суть заключалась в следующем: в Европе должен существовать баланс сил, чтобы ни одна из стран не могла достичь доминирования в любой части континента, поскольку это может спровоцировать ее на желание захватить еще больше влияния и территорий.

Национальные границы в пределах Европы, установленные Венским конгрессом Фото: Вікіпедія

Государства должны были законсервировать свой строй. Во Францию и Испанию вернулись Бурбоны, зато Франции вернули ее границы 1792 года (то есть оставили ранние революционные достижения).

В Италии большинство своих территорий вернула себе Австрия. Также ей возвращалась Галичина.

Как решения Виденского конгресса повлияли на Украину

Это решение, о возвращении Галичины в состав Австрии, которое шло в перечне других достижений монархии Габсбургов, вероятно сыграло ключевую роль в дальнейшей истории Украины. Скорее всего, наше национальное возрождение выглядело бы совсем по-другому, если бы эта часть Украины оказалась бы под властью российского самодержавия, хотя, возможно бы центр национального возрождения сместился бы за Карпаты или на Буковину.

Интересный факт: Галичину называли "украинским Пьемонтом" — по аналогии с итальянским регионом, который стал двигателем государственного объединения Италии. Но этот регион существенно укрепился, фактически сформировался в соответствующем виде именно итальянскими решениями того же конгресса.

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России дарят Польшу, а Швейцарии — конституцию

России в качестве компенсации за Галичину отдали большую часть Польши, которая формально стала унией с правом на самоуправление — российский император становился царем польского царства. Краков, который до наполеоновских войн принадлежал Австрии, объявлялся свободным городом. Также отдельные решения формировали баланс сил в Германии. Некоторые земли передавались Пруссии, чтобы она могла противостоять Франции, которая в перспективе должна была восстановиться в роли великой державы, некоторые же Австрии, а некоторые регионы усиливали свою независимость. Швейцарии, например написали конституцию, по которой ее провинции лишь номинально оставались частью единого государства.

Нидерланды из республики становятся королевством

Нидерланды решили сделать королевством, предоставив формально титул правителю, чья семья и так правила этим государством последние два века. Однако теперь она стала династией. Нидерланды стали первой великой республикой в Европе еще в конце XVI века, а также внедрили свободный рынок и передовое на то время право, которое обеспечивало относительно равные возможности для разных слоев населения. Очевидно, что абсолютистские государства опасались, чтобы Нидерланды не стали новым источником потрясений в Европе на смену Франции, где революционные идеи вышли из-под контроля. Они решили, что монархизация этого государства должна погасить свободолюбивый дух. А в дополнение еще и добавили южные провинции, которые были силой отделены от Нидерландов во время революции XVI-XVII веков.

Тогда это выглядело как Север, вырвавшийся из лап абсолютной монархии Габсбургов, оставив в феодальных лапах Юг. Теперь же этот Север, где все эти двести лет консервировались феодальные пережитки, должен был привязать все королевство к системе Меттерниха.

В чем был интерес Великобритании

А где же здесь интерес демократической Британии, которая тоже была страной-победительницей и конституционной монархией одновременно? На самом деле Великобритания начала XIX века была олигархией, а не демократией. Власть в стране узурпировали финансово-промышленные группы, которых интересовала свободная торговля. Чего и достигли на Венском конгрессе, приняв правила свободного судоходства как на море, так и на международных реках.

Для человеческого глаза была также провозглашена декларация против работорговли, но к ней скептически отнеслись сразу во время самого провозглашения. В Австрии и России еще несколько десятилетий действовало крепостное право.

Поэтому добившись своего в торговле, Великобритания спокойно смотрела на триумф консервативных идей в Европе. По сути, это уменьшало конкуренцию для Лондона и не мешало ему спокойно дрейфовать к званию "мастерской мира" в которой "никогда не заходит солнце".

Жандарм Европы — идеальная роль для России

Российский император Александр І не мог спокойно жить, не застраховавшись от возможных революций в Европе, которые могли бы разрушить систему Меттерниха. Поэтому осенью того же года инициировал создание Священного союза, в который отказалась входить Великобритания, зато вошла Франция, что ускорило ее возвращение в клуб великих держав. Священный союз должен был стать некой жандармерией Европы — и первым жандармом выступал именно российский император.

Российский император Александр I стал первым жандармом Европы Фото: Вікіпедія

В дальнейшем Священный союз неоднократно подавлял различные антимонархические восстания, которые вспыхивали в Европе. Австрийские войска подавили восстание в Неаполе в 1820 году. Через три года члены коалиции решили отправить французские войска подавить революцию в Испании и вернуть на трон "законного монарха".

Бельгия как символ раскола между Востоком и Западом

В 1830 году Российская империя должна была направить войска в Бельгию, которая решила отделиться от Нидерландов, однако в самой России вспыхнуло польское восстание. Революция вспыхнула также и во Франции. Это показало слабое место Священного союза, которым воспользуются революционеры в 1848 году, когда под давлением прогрессивных сил система Меттерниха все же потерпит крах.

Российская империя и здесь продемонстрирует свою роль жандарма и поможет Австрии подавить венгерское восстание, но большинство стран все же добьются демократических сдвигов и процессы станут необратимыми в Италии, Германии, Франции и других европейских государствах. На этом роль России как ведущей державы Европы завершится. Дороги Российской империи, которая станет оплотом консерватизма с западными демократиями окончательно разойдутся после крымской войны (1853-1856 годы), где бывшие члены Священного союза продемонстрируют империи как отсталость в общественном развитии переходит в технологическую отсталость, что в конечном итоге выливается в военные поражения.

Так что же так нравится Путину?

Система, построенная по инициативе России, смогла просуществовать со скрипом тридцать три года. Все же в Европе было слишком много амбициозных и образованных людей, не желавших склонять голову перед сувереном, чтобы их в дальнейшем игнорировать. Таким ярчайшим случаем стала Бельгия. Эта страна, которую сейчас Путин тоже привел в пример, как искусственно созданную благодаря России, как раз стала тем перепутьем между путем Запада и Востока, на которые разделилась Европа — и это расхождение действует до сих пор.

Западные страны отступили перед беспрецедентным гражданским восстанием, которое всколыхнуло Бельгию. Зато в аналогичной ситуации (восстание поляков, которое происходило параллельно) в своей зоне влияния Россия продемонстрировала, что готова идти до конца, даже если придется утопить в крови всю страну.

Так были заложены корни разногласий, которые привели к разделу Европы через чуть больше века уже на зоны влияния. Потому что в дальнейшем сидеть за столом государства со столь разным подходом к управлению обществом уже не могли.