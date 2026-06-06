Подрались на вокзале и разрушили империю: как чешские легионеры спровоцировали гражданскую войну в России

Фокус исследовал восстание Чехословацкого корпуса, которое в начале лета 1918 года, вероятно, спровоцировало один из самых кровавых конфликтов в мировой истории — гражданскую войну в России.

Неудачно брошенная из вагона железка травмировала пассажира соседнего поезда. Это привело к столкновению, которое привело к масштабному восстанию и даже гражданской войне на руинах одной из крупнейших империй в мире. Военный корпус из малочисленной нации на несколько месяцев стал обладателем самой длинной магистрали в мире. О чем все эти события и при чем здесь Украина?

Мемориал павшим под Зборовом чехословацким легионерам, село Калиновка, Украина Фото: Вікіпедія

Первая мировая война — это было противостояние многонациональных империй. Поэтому каждый из участников конфликта стремился спровоцировать противостояние на национальной почве в стане своего соперника. В рядах вражеских армий создавались национальные подразделения из народов порабощенных противником. Трагедия украинского народа в том, что в этой войне украинцев привлекали к войне обе противоборствующие стороны, поэтому наши предки были вынуждены воевать друг против друга.

Чехи и словаки против австрийцев и венгров

А вот у чехов и словаков ситуация была проще. Они находились под гнетом одной империи, но их порабощение тянулось аж с периода Средневековья, что наложило существенный отпечаток на их идентичности. Тем не менее чехи и словаки четко понимали где их враг. При таких обстоятельствах поддержка противника Австро-Венгрии — России была логичным и естественным решением. Первое чехословацкое боевое подразделение для войны против Центральных держав было сформировано в Киеве осенью 1914 года. Именно столица современной Украины стала пристанищем для многочисленной чешской диаспоры, в том числе и экономически активной.

В 1916 году Антанта более серьезно отнеслась к делу возрождения чешской и словацкой наций. Был создан Чехословацкий совет, который возглавил будущий руководитель правительства независимой Чехословакии Томаш Масарик. Началась системная работа с пленными чехами и словаками, воевавшими в составе Австро-Венгерской армии.

Военнослужащие 7-й роты 1-го чехословацкого стрелкового полка в окопах под Зборовом, июль 1917 года Фото: Вікіпедія

Похожую работу в то время по ту сторону фронта проводили и украинские политические деятели, в частности Союз освобождения Украины, который возглавлял будущий идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов. СВУ добился выделения украинцев в отдельный лагерь для военнопленных, где с ними самими же украинцами и проводилась просветительско-агитационная работа. Однако, к сожалению, значительных успехов достичь не удалось.

Чехи, словаки и УНР

Зато на момент революции в России весной 1917 года в состав Чехословацкого корпуса входило уже несколько десятков тысяч воинов. Это вооруженное подразделение, которое базировалось в Киеве сыграло важную роль в подавлении большевистского восстания в городе осенью 1917 года. Корпус поддержал легитимную российскую власть, которую в то время на украинских землях олицетворяла Украинская Центральная рада. Подавление большевистского восстания создало предпосылки для провозглашения Украинской народной республики.

Однако в дальнейшем от Чехословацкого совета Корпуса поступил приказ больше не вмешиваться во "внутрироссийские" конфликты. Поэтому чехословаки не помогли УНР отстоять Киев против большевистского наступления зимой 1918 года. Для заключения соглашения о нейтралитете с большевиками в Украину прибыл лично Томаш Масарик. Киев на станции Круты пришлось защищать школьникам и военным курсантам.

Чехословацкий корпус, 1918 год Фото: Вікіпедія

В центр Европы через Тихий океан

После заключения Брестского мира между УНР и Центральными государствами Корпус чехословаков покинул территорию Украины. В Париже для него приготовили соответствующую роль в Первой мировой войне — погибать на полях бои Западного фронта за интересы Антанты, которая обещала чехам и словакам государственность.

Сначала небольшой отряд Корпуса был доставлен во Францию через Мурманск и Архангельск. Но из-за опасности такого маршрута (кораблям, которые перевозили этих воинов лишь чудом удалось избежать торпед немецкими субмаринами). Поэтому было решено перебросить Чехословацкий Корпус во Францию через Владивосток и Тихий океан. Для такой акции предполагалось привлечь 63 эшелона.

Казалось бы, все должны были быть довольны: чехословаки едут воевать за освобождение своей Родины, Антанта получает существенное подкрепление, а большевики лишаются реальной военной силы на территориях, на которые они претендуют.

Но против этого праздника жизни оказались немцы, которым было совершенно ни к чему появление подкрепления для их противников численностью около шестидесяти тысяч закаленных в боях войны чехословацких легионеров. В марте 1918 года большевики заключили со странами Четвертного союза сепаратный мир. Это произошло без согласования с союзниками по Антанте, поэтому у немцев резко освободились около сорока дивизий, которые они перебросили с Восточного фронта, который таким образом прекратил свое существование, на Западный. Во Франции же человеческие ресурсы были близки к исчерпанию. Париж оказался под угрозой.

Казалось, что победа Германии — это дело техническое, поэтому когда из Берлина в Кремль, который контролировали большевики, поступила просьба о задержке легиона, в лагере "красных" решили не игнорировать просьбу "будущих победителей" Мировой войны.

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Весной 1918 года шестьдесят тысяч вооруженных военных находились в 63 эшелонах, которые растянулись на железнодорожных линиях между Пензой и Владивостоком — линией, длиной около семи тысяч километров. В это время из Москвы местным ячейкам большевиков поступали телеграммы с приказом любым способом остановить движение Корпуса во Владивосток. В одной из них Лев Троцкий прямо приказывал разоружать и арестовывать чехословаков.

Считается, что масштабное восстание вспыхнуло из казалось бы случайного инцидента. В Челябинске один из эшелонов Чехословацкого корпуса стоял рядом с вагоном, по которому передвигались бывшие венгерские военнопленные. С венграми у словаков были крайне напряженные отношения, ведь в Будапеште считали славянские земли к западу от Карпатского хребта (в том числе и территории современного украинского Закарпатья) своими. При до сих пор невыясненных обстоятельствах из венгерского вагона в сторону воинов Чехословацкого корпуса полетела чугунная ножка от группировки. Один из солдат был тяжело ранен и даже впоследствии умер. Чехословаки решили линчевать виновного. За что большевистская власть Челябинска арестовала причастных солдат Корпуса. Руководство подразделения своих решило не оставлять, поэтому арестованных солдат отбили силой. Это привело к вооруженному противостоянию с местными большевиками. Поскольку боевого опыта у бывших фронтовиков из Чехии и Словакии было больше, то схватка завершилась взятием Челябинска под контроль Корпуса.

"Казарма" в вагоне-теплушке формирования Чехословацкого корпуса Фото: Вікіпедія

Чехословацкий корпус vs большевики

Так началось едва ли не самое странное восстание в истории. По сути иностранные легионеры, которые находились на территории уже нейтрального государства захватили его город. Захват Челябинска привел к столкновениям между большевиками и легионерами по всей линии следования эшелонов. И завершались они в основном победой чехословаков. Так большевики довольно своеобразно выполнили просьбу немцев — они задержали чехословаков на своей территории, по сути начав с ними настоящую войну.

Томаш Масарик обратился к бойцам Корпуса с призывом противостоять большевикам, которых объявили союзниками Германии. На Западный фронт в это время уже начали прибывать американские войска, поэтому Париж стал меньше нуждаться в военном подкреплении. В Антанте решили необходимым помочь антибольшевистским силам в России, таким образом проучить их за сепаратный мир.

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Вдоль Транссибирской магистрали, которую взяли под контроль чехословаки стали формироваться ячейки Белого движения — соперников "красных" большевиков. По мере успехов на Западном фронте Антанта все более охотно вступала в борьбу против большевиков на территории того, что осталось от Российской империи.

Роль чехословаков в дальнейшем ходе гражданской войны на руинах Российской империи трудно оценить однозначно. Их противостояние большевистским ячейкам вдоль Транссибирской магистрали однозначно дало толчок восстанию, которое переросло в гражданскую войну. При поддержке Корпуса Белое движение во главе с адмиралом Колчаком организационно оформилось и перешло в наступление.

Вступление чехословацких войск в Иркутск, 1918 год Фото: Вікіпедія

В то время Сибирь фактически и была цепочкой городов, расположенных на юге азиатской части России. Кто контролировал эти города, тот фактически взял под контроль цивилизованную часть Сибири. Гигантские территории к северу почти не были освоены.

Однако в дальнейшем Корпус вел себя сдержанно. После поражения в войне Центральных держав и распада Австро-Венгрии чехословаки больше хотели вернуться домой — увидеть собственными глазами освобожденную после многолетнего ига родину.

Чехословаки и гражданская война на руинах России

Кровавая война продолжалась на руинах России еще два года, к сожалению, задев и Украину. Тогда, летом 1918 года, казалось что власть большевиков обречена. Но им удалось выстоять, привлекая на свою сторону беднейшие слои населения, которых обездоленной России оказалось достаточно, чтобы помочь "красным" разбить своих врагов. Не помогла даже интервенция Антанты.

А чехословаки все менее активно принимали участие в боевых действиях, иногда даже препятствуя силам "белого движения". Несогласованность руководителей Антанты и отсутствие четкой стратегии и, главное видения развития конфликта обрекла всю идею антибольшевистского сопротивления на гибель. Апологеты коммунистической утопии утопили страну вместе со своими политическими оппонентами в крови "красного террора".

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Чехословацкий корпус таки добрался до Владивостока, откуда начал свое практически кругосветное путешествие на родину — только что образованную центральноевропейскую славянскую "витрину демократии", в состав которой вошли и территории современного украинского Закарпатья. Последние бойцы Корпуса добрались до Чехословакии в ноябре 1920 года.

Радость их проживания в свободном собственном государстве была недолгой — через неполные два десятилетия оно было расчленено и поглощено нацистской Германией и ее союзниками.

Какой вывод можно сделать из этой истории? Это то какую роль может сыграть организованная сила. Один корпус иностранцев, зажатый в бескрайних просторах огромной империи едва не изменил ход истории. Возможно если бы руководство Антанты действовало более решительно и смогло должным образом мотивировать Чехословацкий корпус, то ход гражданской войны был бы совсем другим.

Весной — летом 1918 года Чехословацкий корпус оказался втянутым в военные действия против Советской власти Фото: Вікіпедія

А для украинцев история с Чехословацким корпусом — пример и одновременно урок. Чехи и словаки смогли формировать действительно действенное боевое подразделение из своих разбросанных войной земляков. Украинцы на этом поприще были менее успешными, поэтому результат: в межвоенный период на карте Европы возникла суверенная Чехословакия. Украинцы же свое государство отстоять не смогли. В частности из-за того, что не смогли убедить Антанту в том, что такое государство было бы выгодным союзникам. Чехи и словаки смогли продемонстрировать свою ценность и поэтому их государство существовало. Но все в этом мире изменчиво, поэтому на карте мира государство чехов и словаков существовало до поры, до времени...