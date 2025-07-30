Националистическая Сечь в коммунистическом Китае: что на самом деле делали украинцы в Харбине и как строили Дальневосточную Сечь.

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Все мы знаем о существовании Запорожской Сечи. Эта казацкая крепость, расположенная за Днепровскими порогами, стала символом извечного стремления украинцев к свободе. После ее разрушения 250 лет назад многие запорожцы не смирились с потерей своей вольницы и основали еще несколько Сечей, самой известной из которых является Задунайская, которая просуществовала почти до середины XIX века.

Однако в истории Украины была еще одна Сечь. Она существенно отличается от остальных своим порядком и обстоятельствами, при которых создавалась, но больше всего ее выделяет местоположение — Маньчжурия, сейчас это — Китайская Народная республика.

Сто лет назад украинцы очень активно осваивали Дальний Восток Фото: Вахтанг Кипиани

В последний день июля 1931 года возле Печенежина на Львовщине на почтовый воз, который перевозил деньги фирмы "Пиляж", напали трое вооруженных людей. Они ранили фирмана, но испуганные лошади убежали вместе с телегой в город. Раненый фирман узнал среди нападавших бывшего гимназиста Николая Митлюка. Парень еще во время школьного обучения получил тюремный срок за избиение преподавателя, который был польским шовинистом. Поэтому то, что бывший гимназист стал членом наиболее враждебной к польской оккупационной власти организации, никого не удивило.

Николая Митлюка и нескольких других участников различных экспроприационных акций украинские националисты решили вывезти из страны, ведь в случае их ареста ребят ждала непременная казнь.

Молодые националисты отошли через Карпаты в Чехословакию, а затем в Германию и Италию. Однако их конечную точку прибытия не мог представить никто.

Украинцы в Маньчжурии и японский император

Когда в 1922 году большевикам удалось восстановить свою власть над Зеленым клином (украинский анклав на Дальнем Востоке России), самые активные украинцы были вынуждены спасать свои жизни эмиграцией. Их новым пристанищем стал центр Маньчжурии — город Харбин. Через несколько лет спустя лидер Украинской военной организации (УВО) — единственной силы, которая продолжала с оружием в руках бороться за украинскую государственность, Евгений Коновалец обратил внимание на этот дальневосточный центр и стал составлять планы, как можно его использовать в борьбе против советской власти.

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В начале 1930-х годов руководство ОУН (основой которой была УВО) наладило связи с Японией, которая как раз в то время оккупировала Маньчжурию и создала на ее территории свое марионеточное государство — Маньчжоу-Го. Условия складывались максимально благоприятно, и Евгений Коновалец просто не мог упустить возможности усилить украинское сопротивление на Дальнем Востоке. Здесь ему и пригодились беглецы от польского правосудия. Так Николай Митлюк вместе с другим националистом Михаилом Затинайко отправился транзитом через Нидерланды и Великобританию в Токио, где их встретили офицеры императорского генерального штаба.

Перед группой Митлюка была поставлена четкая задача — наладить подпольную работу ОУН в Маньчжурии. В одном только Харбине проживало около 20 тысяч украинцев. Еще где-то столько же жили в других городах Маньчжурии. Однако Маньчжоу-Го была лишь плацдармом. Основной целью ОУН было распространение своих идей среди около миллиона украинцев, которые продолжали жить на территории Дальнего Востока СССР.

Карта "Государственные колонии Украины". Фрагмент карты "Мировая карта с размещением Украинцев по миру" Георга Гасенко, изданной в Вене в 1920 году Фото: Вікіпедія

Дальневосточная Сечь: два смельчака, которые пытались перевернуть мир

Оба действовали под вымышленными именами, прикрываясь фальшивыми миссиями. Так, Митлюк получил легенду немецкого исследователя ученого-экономиста Богдана Луковенко. Получив должность секретаря Украинской национальной колонии (УНК), за менее чем полгода Митлюк вытеснил из этой организации, которая представляла местную украинскую диаспору, всех "малороссов" — так он называл сторонников сотрудничества с белыми эмигрантами (разгромленными большевиками сторонниками империи), а также лишил влияния представителей УНР, фактически бывших лидеров украинского движения на Зеленом Клину.

Украинская демонстрация во Владивостоке Фото: Вікіпедія

С 1937 года все местное украинское движение стало подконтрольным ОУН, в структуре которой под руководством Ярослава Барановского был сформирован специальный отдел, курировавший дальневосточное направление.

Символом такого окончательного переподчинения украинской диаспоры в Маньчжурии националистам стало переименование молодежного крыла УНК в Дальневосточную Сечь в январе 1937 года. Этим актом новое руководство еще раз подчеркивало изменение цели деятельности местных украинских организаций с просветительских на боевые с четкой целью — возрождение украинского государства, хотя бы на Дальнем Востоке. Но сделал это уже новый руководитель организации — Михаил Милько, потому что Николай Митлюк погиб в сентябре 1936 года при попытке пересечь советскую границу.

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Интересно, что Михаил Затинайко, с которым Митлюк прибыл в Харбин, подозревал в убийстве своего друга и соратника уэнэровцев. Ведь именно их представитель Унитченко пересекал с Митлюком границу, но сам при этом вернулся невредимым.

На самом деле ситуация была несколько сложнее. Унитченко был беглецом из СССР, представился якобы членом антисоветского подполья, которое якобы действовало на территории Зеленого Клина еще со времен революции. А уже после окончания войны он вернулся в СССР. Поэтому сейчас, оценивая ситуацию в ретроспективе, можно считать, что это был засланный агент советских органов госбезопасности.

Уже через несколько десятилетий, исследуя историю украинского национального движения, мы можем наблюдать как советские органы госбезопасности неоднократно использовали этот прием заманивания ведущих деятелей украинского движения в вымышленные подпольщики на территории СССР. Тогда же о такой тактике, конечно, никто не догадывался.

Дальневосточная Сечь и японские планы

Для усиления деятельности в Харбин на этот раз из Неаполя выехала еще одна группа националистов во главе с Григорием Купеческим, который так же как и Митлюк был участником неудачного акта экспроприации, но в городе Городок. В Токио их встретили представители японского генштаба. После короткого курса обучения русскому языку и сведений о структуре и организации советской армии, а также географии советского дальнего востока группу Купецкого отправили в Мукден, где их встретило руководство Квантунской армии (армии Японии, которая находилась в Маньчжурии и готовилась к вторжению в советский союз).

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Японское руководство требовало от украинцев дезорганизации советской армии путем привлечения на свою сторону солдат и офицеров украинского происхождения. Основой для подготовки диверсионных групп, которые должны были бы этим заниматься, должна была стать Украинская Дальневосточная Сечь (УДС), которая проводила активную работу с украинской молодежью Маньчжурии. Зато украинцы в случае успеха Квантунской армии должны были создать на территории Зеленого Клина украинское государство под протекторатом японского императора.

Прибыв в Харбин, Григорий Купеческий возглавил УДС. Кроме культурно-просветительской работы были введены водительские курсы и обязательная военная подготовка каждое воскресенье для всех членов. УДС готовилась для выполнения сверхсложной миссии — переброска отдельными малыми группами в советский тыл и подготовка там восстания в момент вторжения японской армии в СССР.

1931 год. Император Японии Хирохито на военных маневрах Фото: Getty Images

Однако поражения императорской армии в боях на озере Хасан летом 1938 года и на реке Халкин-Гол через год сорвали план вторжения. Именно между этими событиями УДС удалось достичь пика своей популярности среди украинской молодежи, ведь тогда в Маньчжурию дошли слухи о провозглашении Карпатской Украины, что способствовало национальному подъему — украинцы поверили, что такое в принципе возможно. УДС обещали гражданство нового украинского государства всем своим членам.

Зато для японского правительства, которое решило искать мира с СССР, разрастание УДС было совсем не нужно. Перед Григорием Купеческим было поставлено требование отойти под управление российской диаспоры в Харбине (то самое белое движение). Такое развитие ситуации было недопустимо для украинских националистов, поэтому Дальневосточная Сечь перешла в подполье и сосредоточилась на просветительской работе.

Украинская церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине (1930-е) Фото: Getty Images

В 1939 году представители УДС взяли под полный контроль УНК, однако это обернулось репрессиями со стороны японской администрации. Поэтому украинцы начали выезжать из подконтрольной японцам Маньчжоу-Го в контролируемый правительством Чан Кайши Шанхай. Уже после Второй мировой войны ОУН поддерживала дружеские отношения с китайским генералиссимусом, который был вытеснен поддерживаемым Кремлем китайскими коммунистами на Тайвань.

Последняя Сечь и украинцы на Тайване

Григория Купецкого, который остался в Харбине вместе со своей организацией, осенью 1940 года вообще арестовали. Напомним, что еще весной 1938 года в Роттердаме советской разведкой был убит руководитель ОУН Евгений Коновалец (тогдашняя украинская пресса считала, что окончательно это решение в Кремле было принято именно из-за деятельности УДС). Поэтому Григорий Купецкий — боевик без какого-либо политического опыта остался один на один с японцами, которые изменили свои приоритеты. Для нападения на Перл-Харбор им не нужны были украинцы.

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Однако после вступления США в войну — именно вовлечением мощнейшей промышленной державы мира обернулись японские авантюры на Тихом океане, империя восходящего солнца возобновила сотрудничество с УДС. Возле Харбина даже был открыт лагерь для беглецов из СССР, которые должны были пополнять ряды сечевиков.

В свою очередь УДС готовила агитационные листовки и отправила двух своих членов на курсы дикторов. Это была вторая попытка подготовки диверсионной миссии на территориях Зеленого Клина. Была возобновлена деятельность УНК, фактическое руководство которой осуществлял Купеческий.

Украинцам маньчжурское правительство выделило территорию неподалеку Харбина, где они получили полное самоуправление — так началась Сангрийская Сечь. Она стала последней из Сечей, образованных украинцами до момента, когда так стали называть боевые подразделения в составе современных Сил обороны Украины.

Сообщение в харбинской газете "Дальний Восток" о создании Карпатской Украины (1938 год) Фото: Вікіпедія

Деятельность Дальневосточной Сечи: итоги и выводы

К сожалению, в 1944 году повторилась ситуация 1938–1939 годов. Японцы сделали ставку на белую эмиграцию, что было неприемлемо для сечевиков. Поняв бесперспективность сотрудничества с Японией, которая проигрывала войну, сечевики стали перебираться в Шанхай, чтобы потом отбыть в Тайвань и другие будущие государства Западного блока. Те же украинцы, которые решили остаться в Харбине (в основном — представители бывших организаций, действовавших до прихода ОУН), были уничтожены советской оккупационной властью после взятия Харбина в августе 1945 года.

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Деятельность Дальневосточной Сечи, которая в разных формах существовала почти восемь лет — это яркий пример роли личностей в истории. Ее основание не было логическим следствием объективного хода истории. Наоборот, деятельность УГС постоянно происходила вопреки — ходу истории, здравой логики и желанию правительств самых могущественных государств мира. Дальневосточная Сечь — это живое доказательство того, что история не детерминирована (определена заранее), а часто зависит от случаев и воли отдельных людей.

Евгений Коновалец не мог упустить возможности усилить украинское сопротивление на Дальнем Востоке

Евгений Коновалец отправил на Дальний Восток всего восемь своих людей (и то последние три отправились после загадочной гибели Николая Митлюка), которые полностью перевернули тамошнее национальное движение, которое медленно двигалось к тому, чтобы стать филиалом российской имперской "белой" эмиграции. Эта невероятная пассионарная личность рассылала своих преданных воинов в разные точки мира, где только были украинцы — в надежде, что где-то да и удастся.

Сейчас мы знаем, что украинское государство удалось провозгласить уже после смерти мужественного лидера ОУН на Закарпатье (там действовала Карпатская Сечь, основу которой тоже составили члены ОУН). Однако при других обстоятельствах украинцы могли бы провозгласить государство и на Дальнем Востоке. Возможно, это произошло бы просто в случае, если бы Николай Митлюк не погиб от руки предателя.

Можно долго гадать, что было бы, если бы на месте молодых смельчаков оказались более опытные политики. Однако Карпатскую Украину опытный Августин Волошин не смог уберечь от вражеской оккупации. Зато деятельность Дальневосточной Сечи стала примером бескомпромиссной борьбы и умения отстаивать свою позицию в дискуссии с самой мощной и жестокой армией Азии.