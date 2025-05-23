Почему убили Евгения Коновальца: враг советских спецслужб и последний борец за Украину

23 мая Украина отмечает День Героев. Эта дата приурочена дню гибели одного из лидеров национально-освободительного движения украинского народа в XX веке Евгения Коновальца. Его дело продолжил Степан Бандера. Фокус собрал самую интересную информацию об одном из борцов за украинскую независимость.

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В 1933 году советское руководство решило уничтожить лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. Его организация слишком активно распространяла информацию о Голодоморе в Украине и даже организовала покушение на секретаря советского консульства во Львове в качестве мести за геноцид. Для советского руководства, которое активно налаживало контакты со странами запада, особенно с Германией и США, в которых в том году сменилась власть, компрометирование большевистского строя миллионами погибших от голодной смерти было крайне болезненным.

Евгений Коновалец — полковник Корпуса Сечевых стрельцов. Киев, 1918

Кроме того, Коновалец пытался организовать действенные ячейки сопротивления в СССР. И пытался сделать это не только на территории Советской Украины, но и в других местах компактного проживания украинцев, даже на Дальнем Востоке — так называемый Зеленый клин (историческое украинское название территории Приамурья — южной части Дальнего Востока площадью около 1 млн км²). Последнее, по мнению некоторых современников, и стало решающим фактором при принятии решения о ликвидации лидера украинских националистов.

Евгений Коновалец: от молодежного лидера до военного командира

Будущий революционер родился в учительской семье на Львовщине. Учился во Львовском университете на факультете права. Уже в 22 года вошел в руководящий орган самой популярной среди галицких украинцев политической силы Украинской национально-демократической партии (УНДП) как лидер студенческого движения. Когда началась Первая мировая война, Евгений Коновалец поддержал инициативу создания отдельных украинских вооруженных формирований в составе Австро-Венгерской армии (Украинские сечевые стрельцы — УСС), однако сам был мобилизован в краевую оборону — австрийская власть не очень охотно поддерживала эту инициативу, поэтому в ряды Сечевых стрельцов позволили вступить лишь 10% от желающих. Однако Евгений Коновалец вместе с УСС воевал против русских на горе Маковка (современная Львовская область), где попал в плен.

Евгений Коновалец с отцом, 1914-1915 годы

В 1917 году, когда в Российской империи произошла революция, Евгению Коновальцу удалось бежать из плена и добраться до Киева, где Центральную Раду возглавил его университетский преподаватель истории Михаил Грушевский. Будучи весомой фигурой в украинском общественно-политическом движении, Евгений Коновалец быстро разобрался в ситуации и сплотил других военнопленных западноукраинцев (то есть тех, кто проживал на территории Австро-Венгрии) в Галицко-Буковинский курень Сечевых стрельцов.

Это боевое подразделение стало одним из самых боеспособных подразделений армии УНР, а после переворота гетмана Павла Скоропадского весной 1918 года его подвергли реорганизации, однако Коновалец остался одним из важных лиц в армейской системе Украинского государства.

Пожертвовать Львовом ради Киева

Осенью 1918 года ситуация обострилась. Германия и Австро-Венгрия проигрывали войну и Гетман под давлением Антанты стал вести переговоры о федерации с Россией (Белым движением). Это вызвало недовольство среди активного общества. Не стоял в стороне и Евгений Коновалец, который фактически выдвинул гетману ультиматум, требуя прекратить любое движение в сторону бывшей империи. Гетман продолжал гнуть свою линию и против него вспыхнуло восстание, которое возглавила организация левых сил Директория.

Посещение Евгением Коновальцем штаба 11-й дивизии Сечевых стрельцов, Шепетовка, август-сентябрь 1919 года

Коновалец вместе с Сечевыми стрельцами поддержал директорию. В ноябре 1918 года именно Сечевые стрельцы разгромили подразделения сердюков (наемное верное лично гетману войско), что окончательно решило судьбу гетмана. Сыграв важнейшую роль в приходе к власти Директории, Евгений Коновалец получил предложение стать ее шестым членом, однако отказался и занял должность командира полка Сечевых стрельцов. Со временем он получил воинское звание, соответствующее его должности — полковник армии УНР.

В ходе последующих событий бурного 1919 года Евгений Коновалец продемонстрировал, что он принадлежит к тому типу командиров, который ценит жизнь своих бойцов и не будет жертвовать ими без крайней необходимости. Поэтому когда в декабре 1919 года руководство УНР решило отправить армию в Зимний поход — де-факто партизанский рейд без понятных перспектив на успех, то Коновалец дал своим подчиненным право выбрать, желают ли они участвовать в этой кампании. Большинство в конце концов согласились участвовать в походе, а сам командир попал в лагерь интернированных на Волыни. Это было место, где польское правительство, оккупировавшее территорию Западной Украины, удерживало воинов армии УНР, которая зимой 1919/1920 годов стала государством без территории.

Симон Петлюра и Евгений Коновалец на присяге сечевиков. Староконстантинов, 1919 год

Весной Евгений Коновалец, как и большинство западноукраинцев, разочаровался в планах Петлюры, который расплатился их малой Родиной с поляками за помощь последних в войне против большевиков. Дважды Коновалец вместо того, чтобы помочь родному Львову, оставался со своим подразделением в Киеве. Впервые это произошло перед упомянутой выше битвой под Мотовиловкой в ноябре 1918 года. Тогда полк опытных бойцов действительно мог повлиять на ход войны с поляками (тогда на обломках Австро-Венгрии украинцы боролись с поляками за свою государственность), однако Коновалец выбрал помочь УНР и в конце концов Львов пал.

Во второй раз целая Украинская Галицкая армия (УГА — вооруженные силы ЗУНР) смирилась с оккупацией ЗУНР Польшей, воины помирились со вчерашними врагами и отправились спасать Киев от большевиков, чтобы в результате без боя сдать его Белой гвардии, которая воевала под российским триколором.

В третий раз полковник не стал рисковать своей жизнью и жизнью ближайших соратников и отправился в Прагу, чтобы там с ветеранами УГА и УНР создать свою подпольную Украинскую военную организацию (УВО), которая бы боролась против всех врагов Украины не подбирая методов. Ему в то время было всего двадцать девять лет.

Последние борцы за свободу Украины

Уже как лидер УВО Евгений Коновалец наблюдал за крахом УНР, Директории и идей Петлюры бороться с поляками против большевиков. В марте 1921 года Польша подписала сепаратное соглашение с большевиками о разделе Украины. Вишенкой было то, что за основу был взят проект самого атамана УНР, только на той территории где должна была быть УНР расположилась УССР (контролируемое большевиками фейковое украинское государство).

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Еще через два года от украинцев отказалась и Антанта, признав оккупацию Польшей ЗУНР законной. Великобритания (тогда самая большая и самая могущественная держава в мире) в 1919 году заявила о праве украинцев на самоопределение, однако через четыре года "признала реалии, сложившиеся на земле". Поэтому Евгений Коновалец со своей УВО остался единственной действенной силой, которая все еще выступала за возрождение государственности украинцев. И она стала действовать.

Под поляками стала в прямом смысле гореть земля на территории аннексированной Галичины. Бойцы УВО развернули настоящую партизанскую войну против оккупационной администрации.

Самые радикальные из радикалов

В 1926 году Дмитрий Донцов, с которым они познакомились еще до войны, при организационной поддержке Евгения Коновальца написал книгу "Национализм", в которой обосновал необходимость борьбы за создание украинского государства даже ценой собственной жизни. Она стала идеологическим базисом украинского националистического движения.

Эта книга ознаменовала желание Коновальца объединить все разрозненные украинские организации в один кулак для эффективной и скоординированной борьбы. Он это сделал, организовав конгресс украинских националистов в Вене зимой 1929 года. УВО, доказавшая на практике свою эффективность стала основой нового образования, которое решили так и назвать — Организация украинских националистов (ОУН). Естественно, что возглавил новую организацию сам Евгений Коновалец, который на этот момент стал признанным лидером и авторитетом в националистической среде.

Интересный факт — на конгресс был приглашен и представитель мейнстримного Украинского национально-демократического объединения, которое пыталось найти взаимопонимание с поляками. Коновалец не намеревался строить полностью отделенное от широких народных масс замкнутое в своем кругу объединение фанатиков. Он хотел сформировать передовой отряд смельчаков, которые готовы были воплотить в жизнь то, о чем другие могли только мечтать.

Первый Конгресс Украинских Националистов в Вене, 1929 год

ОУН, в отличие от УВО (основу которого составили ветераны Первой мировой и освободительной борьбы), вобрала в свои ряды молодое поколение. Это были "дети войны", иногда — дети ее ветеранов. У них был совсем другой подход к делу — еще более радикальный, чем в УВО. Многие из тех, кто вступил в ОУН, сделали это под влиянием произведения Донцова "Национализм" и его производных. А там отрицались всяческие компромиссы. "Получишь украинское государство или погибнешь в борьбе за него" — лозунг, который стал жизненным ориентиром членов организации. И молодые оуновцы действительно стали погибать при выполнении задач, которые должны были ослабить оккупационные администрации и, соответственно приблизить идею свободы Украины.

Коновалец и Бандера

Особенно всколыхнула организацию новость о казни Василия Биласа и Дмитрия Данилишина (в результате очередного акта экспроприации ОУН польскими властями были арестованы и казнены два молодых члена организации). Опытное ветеранское крыло ОУН, которое вышло еще из УВО, стремилось к более взвешенным действиям. Евгения Коновальца считали человеком, который может с кем угодно договориться. Его ближайшие соратники предпочитали двигаться в фарватере влиятельных сил в тогдашней Европе, а не отчаянно напирать на рожон, в борьбе против более сильных государственных структур, просто доверившись судьбе. Зато члены западноукраинской ячейки ОУН (то есть части организации, которая находилась непосредственно в эпицентре борьбы) называли их "кофейниками", имея в виду, что большинство из них проживают в безопасности в эмиграции и в основном сосредоточены на размышлениях над жизнью за чашкой кофе в западноевропейских кафе. Зато именно на местах происходит настоящая борьба. Типичный конфликт между воинами с передовой и "тыловыми крысами". Такие проблемы под силу решить только очень опытному и авторитетному человеку. И Коновалец смог это сделать. Его кофейником назвать не решался даже Степан Бандера, который в это время возглавил самую радикальную боевую ячейку ОУН.

Евгений Коновалец — лидер национально-освободительного движения украинского народа в XX веке

Все же на уступки молодым пойти пришлось. В годы Голодомора ОУН развязала настоящую охоту на советских дипломатов и других представителей за рубежом, особенно в Польше. В ответ на польскую политику "пацификации" (умиротворение украинцев, которое сопровождалось внесудебными расправами осенью 1930 года) оуновцы убили целого министра внутренних дел Польши.

Эта дерзкая акция с одной стороны показала силу и смелость ОУН, однако одновременно нанесла организации болезненный удар. Галицкая ячейка была разгромлена, а у самого Коновальца начались проблемы с проживанием в Европе. Не каждая страна была готова принять лидера организации, которая убивает министров. Он был вынужден покинуть Женеву и постоянно менять место жительства, что затрудняло его безопасность. В это время советские спецслужбы уже вели на него охоту.

Знакомство со смертью

В 1935 году Евгений Коновалец познакомился с уроженцем Мелитополя (земляком Дмитрия Донцова) Павлом Грищенко, который заверил полковника, что в подсоветской Украине действует мощный центр подполья, который готов выполнять приказы провода ОУН для достижения общей цели. Евгений Коновалец в это время как раз работал над проектом организации ячеек сопротивления советской власти среди украинцев, проживавших в СССР. Рассматривался даже вариант с организацией восстания на Дальнем Востоке.

Первая полоса газеты "Свобода" с сообщением об убийстве Евгения Коновальца

Однако на самом деле за Грищенко себя выдавал агент советской разведки Павел Судоплатов. Его задачей было втереться в доверие к лидеру ОУН. В один майский день Судоплатов встретился с Евгением Коновальцем в Роттердамской кофейне. Презентовав полковнику пачку его любимого шоколада, он отлучился, ссылаясь на проблемы на судне. Было договорено продолжить встречу вечером, однако Судоплатов не собирался на нее приходить, ведь в пачке из-под шоколада была спрятана бомба с часовым механизмом, которая взорвалась в руках Коновальца по дороге домой, ранив нескольких случайных прохожих.

Незаменимые люди есть

После гибели Евгения Коновальца ОУН возглавил полковник Андрей Мельник, который уже не имел того авторитета, что его предшественник. Для Организации потеря ее основателя и первого руководителя стала непоправимой. Политическая активность и эффективность ОУН пошла на спад, а Галицкая ячейка наоборот еще больше радикализировалась. Раскол между обоими поколениями националистического движения в конце концов стал настолько глубоким, что организация в феврале 1940 года окончательно распалась.

Последователи Степана Бандеры образовали ОУН Революционную (ее еще называют Бандеровской) и в конце концов смогли провозгласить восстановление украинского государства в июне 1941 года, но это уже совсем другая история.

Могила Евгения Коновальца на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме

Жизненный путь Евгения Коновальца — это пример того, какую роль иногда в истории играет определенная личность. Ведь его фигура и его инициативы не были следствием естественного исторического процесса. После поражения национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов только ОУН смогла организовать настоящее (действенное, а не декларативное) сопротивление государствам, которые разделили между собой украинские земли. Именно ее деятельность сформировала новое поколение борцов за свободу Украины, которые со временем образовали Украинскую повстанческую армию.