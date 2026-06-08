Переворот в цирке: как русский генерал Павел Скоропадский стал украинским гетманом

Могла ли существовать в XX веке Гетманщина, которую возглавлял Павел Скоропадский?

В один апрельский день в Киевском конном цирке состоялся съезд украинских земледельцев-землевладельцев. Его участники решили, что Украину спасет гетман и провозгласили им потомка гетманов, управлявших Украинским казацким государством в XVII-XVIII веках. Возможно, при других обстоятельствах это мог бы быть смешной анекдот, или же, учитывая локацию, где все разворачивалось, вполне удачной цирковой постановкой. Но все это — реальные события 29 апреля 1918 года в условиях еще продолжающейся Первой мировой войны, большевистской угрозы и действующей оккупации украинских земель Центральными государствами. Фокус разбирался в противостоянии украинских интеллигентов и русского генерала, чтобы узнать, почему в начале XX века в Украине решили возродить устройство двухсотлетней давности.

История, которая сложилась в Киеве весной 1918 года, показательна во всем. Она продемонстрировала, как слепое подражание актуальным трендам может завести в тупик, но одновременно и всю опасность и абсурдность попыток возродить то, что уже давно умерло.

От упадка к возрождению

Украинское казацкое государство прекратило свое существование в конце XVIII века. До этого оно десятилетиями прозябало как тень прошлой славной истории, ведь после проигранной в 1709 году Полтавской битвы, казацкая государственность существовала лишь на бумаге. Российская империя просто подкупила казацкую элиту привилегиями и материальными ресурсами. Государство прекратило свое существование без боя, а казацкая старшина стала российским дворянством. Фокус посвятил этой эпопее целый цикл статей, где весь этот процесс подробно разложен по полочкам.

Такое разрушение государственности гораздо страшнее для народа, чем грубое завоевание. Ведь во втором случае остается элита, которая готова продолжить борьбу другими методами. Так произошло с поляками, которые несколько раз в течение XIX века поднимали восстания против своих поработителей. На территории современной Украины остались только массы безграмотных крестьян, которых подвергли крепостной зависимости в сверхжестокой форме. В лишь очень мелкая прослойка творческих и образованных людей, которые готовы были начать процесс восстановления нации с нуля. Речь шла буквально о считанных личностях в нескольких поколениях, которые смогли за столетие кропотливой работы сделать чудо. Уже в начале XX века идея суверенного украинского государства была не плодом воображения нескольких энтузиастов, а вполне оформленной теорией за которую уже были готовы сражаться и умирать тысячи. Но дальнейшие события продемонстрировали, какая пропасть существует между даже совершенно разработанной и обоснованной теорией и реальной практикой.

Когда в России весной 1917 года был свергнут режим диктатуры, который историки называют "третьеиюньской монархией" (была установлена после переворота 3 июня 1907 года), украинская интеллигенция, полная энтузиазма погрузилась воплощать свои идеи, которые полностью соответствовали тогдашним общеевропейским трендам в жизнь.

Творческие интеллектуалы против дезертиров и проходимцев

Идея в построении по-настоящему "народной" республики. Государство, где вся власть, контроль за ресурсами и наличие гражданских прав будут принадлежать всему обществу в целом, а не только его части, так называемой общественной элите.

В своих универсалах созданная украинской интеллигенцией Украинская Центральная Рада (УЦР) провозгласила землю собственностью всего народа, а управление заводами и фабриками передавалось его рабочим. Но здесь деятели Центральной Рады, которые без сомнения были незаурядными интеллектуально одаренными личностями столкнулись с большевиками, которые гораздо эффективнее доносили свои тезисы до широких масс рабочих и крестьян, а что особенно важно до солдат. Вместо сложных научно обоснованных теорий большевики общались с людьми короткими и всем понятными лозунгами, визуальным оформлением плакатов (что особенно важно в стране, где только каждый десятый умел читать и писать) и непосредственными речами на многочисленных митингах.

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Большевики поставили себе четкую цель — захватить власть в стране "всерьез и надолго" и не гнушались методами для ее реализации. Они не обременяли и так уставших солдат, возвращавшихся с фронтов Первой мировой войны сложными теоретическими конструкциями, они говорили им то, что те хотели услышать: мир уже сегодня (и неважно на каких условиях), всеобщее равенство (как бы оно ни выглядело), участие в управлении государством (что бы это ни означало) и самое важное — фраза, которая стала крылатой: "взять все и поделить".

В основном в начале большевикам удавалось привлекать в свои ряды мародеров и дезертиров, но это были люди, которые имели оружие и умели им пользоваться. Зато в Центральной Раде вообще вели дискуссии, имеет ли право государство формировать свою собственную армию. Насколько это соответствует этическим нормам "нового общества".

Поэтому когда возникла реальная угроза взятия Киева большевиками, его пошли защищать школьники и студенты, а представители Центральной Рады отбыли в Берестье (современного Бреста, Беларусь), чтобы заручиться поддержкой Центральных государств (в состав Четвертного союза входили Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя, но реально причастными к украинской политике были только первые два государства).У Центральной Рады были личные контакты с депутатами Австро-Венгерского парламента — тоже украинцами с другой стороны фронта. Но реально в этом союзе заправляли немцы.

Мир в обмен на ресурсы

В Берлине стремились получить доступ к украинским ресурсам, чтобы мобилизовать и снарядить многочисленную армию для того, чтобы в конце концов сломать ход войны в свою пользу — очередной проект генерального штаба, далеко не первый за четыре года кровавой войны. У Центральной Рады не было выхода, поэтому они согласились. Украинская народная республика по мирному договору, подписанному в Бресте в феврале 1918 года фактически становилась протекторатом Германии. В обмен за предоставленную защиту, УНР обязывалась предоставить Центральным государствам достаточно продовольствия для обеспечения продовольствием их армий.

Немцы довольно быстро выполнили свои обязательства. Уже в начале марта в том же Бересте (Брест-Литовск в большевистском варианте) был заключен мирный договор с большевиками, по которому они признавали УНР в границах, в которых ее провозгласила Украинская Центральная рада в ноябре 1917 года.

История, которая сложилась в Киеве весной 1918 года, показательна во всем

Теперь дело оставалось за УЦР — в следующие два места нужно было провести посевную кампанию, чтобы собрать урожай достаточный для внутреннего потребления и выполнения своих обязательств перед Центральными государствами. И вот теперь немецкие генералы заметили, что у Центральной рады нет никакой реальной власти над территориями, где они задекларировали свой суверенитет. Руководители УЦР издавали красивые декларации, писали качественные тексты для государствообразующих документов, но возможности заставить людей провести весенне-полевые работы, а тем более потом отобрать часть урожая для Центральных государств, не просматривалось.

Крестьяне-хозяева против современных трендов

В начале XX века имперская власть осуществила существенную реформу в сельском хозяйстве. Премьер-министр Петр Столыпин сформировал систему, которая позволила инициативным и трудолюбивым крестьянам получить землю для сельскохозяйственной обработки. Появилась целая прослойка крестьян среднего уровня достатка. Они по замыслу главы правительства должны были стать порой самодержавия, ведь именно царской власти они обязаны своим статусом, однако парадокс истории в том, что украинские крестьяне, получив наконец впервые за много веков свою землю в реальную собственность стали тем самым общественным сословием, которое сформировало украинский государствообразующий потенциал.

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Но ему, естественно были чужды идеи УЦР с общественной собственностью на землю. Люди, которые наконец в своей жизни почувствовали себя настоящими хозяевами на своей земле, не хотели прощаться с этим статусом всего через десятилетия своего хозяйствования. Они таки стали опорой самодержавия, но не российского, а собственного украинского, хотя определенный посыл к имперскому прошлому все же сохранился.

В тот день, когда УЦР наконец представила конституцию УНР (29 апреля 1918 года) в Киеве в помещении Киевского цирка состоялся Всеукраинский хлеборобский конгресс. Его участники заявили, что Украине нужна сильная рука, которая в соответствии с крайними на тот момент государствообразующими традициями, сможет навести порядок в стране.

Возвращение "золотого века"

В конце 1764 года русская императрица Екатерина II ликвидировала должность гетмана в Украинском казацком государстве. После этого следующие двадцать два года царская администрация ликвидировала остатки украинской государственности унифицируя местные законы и общественный строй в целом с имперским. Созданное Богданом Хмельницким в середине XVII века казацкое государство было передовым в своем времени, ведь в нем не было крепостного права, широко развитым был институт вольнонаемного труда и частной собственности на землю, что было редкостью для тогдашней Европы. К концу XVIII века имперская власть все это ликвидировала, введя большое помещичье землевладение и превратив большинство украинского населения в бесправных рабов. Интересно, что большинство помещиков, которые владели этой землей это были бывшие казацкие старшины. Они согласились с ликвидацией Казацкого государства в обмен на то, что российская власть превратит почти все украинское население в их персональных рабов (формально крепостных).

Павел Скоропадский. Кандидатура на гетмана была достаточно колоритной и неоднозначной

Теперь украинские крестьяне, которые снова получили землю в свою собственность, хотели восстановить давние казацкие традиции и начать решили с возвращения к единоличной власти гетмана. Кандидатура на гетмана была достаточно колоритной и неоднозначной — это потомок "классических" гетманов конца XVII, начала XVIII веков. Но в то же время он был русским генералом, адъютантом последнего российского императора Николая II. Его звали Павел Скоропадский.

Он легко выиграл выборы гетмана, которые организовали на этом же конгрессе, и торжественно вступил в должность на Софиевской площади, получив благословение архиепископа.

Молебен на киевской Софийской площади после провозглашения Павла Скоропадского гетманом Украины, 1918 год Фото: Вікіпедія

Интересно, что немецкое командование, которое еще в прошлом году воевало против новоиспеченного гетмана, поддержало переворот и не защитило УЦР, которая сама же и привела немцев в Киев. На самом деле в этом бла логика: немцам нужно было украинское зерно, а кто же его мог реально (а не на словах) предоставить, как не реальные землевладельцы? Кроме того, немецкому генералитету, который сам состоял из вельмож и крупных землевладельцев совсем не нравилась левая повестка УЦР, а идея единоличной власти гетмана вполне соответствовала их менталитету. Поэтому захватить власть Павлу Скоропадскому было совсем не сложно.

Свет и тени нового гетмана

Новоиспеченный гетман распустил Центральную раду и переформатировал УНР в Украинское государство. Он сумел собрать для немцев необходимое продовольствие за что получил лояльность немецкой администрации.

Украинское государство выходило за пределы границ современной Украины на западе, севере и востоке (в частности, в него входил современный российский Белгород). Скоропадский договорился о вхождении в его состав Крыма и вел переговоры о присоединении Кубани.

Гетман проводил сплошную украинизацию образования и государственной службы. Культуру он фактически строил с нуля — в годы его правления как грибы после дождя росли различные украинские культурные учреждения. Были основаны украинские университеты в Киеве и Каменце, а также Всеукраинская академия наук во главе с Владимиром Вернадским.

А самое важное — он обеспечил устойчивый мир на украинских землях.

Гетман Павел Скоропадский осматривает серожупанников. 27.08.1918 Гетман Скоропадский перед своей резиденцией на Институтской улице, 40, где он проводил встречи с иностранными послами Делегация Кубанского краевого правительства на приеме у гетмана Скоропадского

С другой стороны, он отказался требовать автономии украинских земель в составе Австро-Венгрии, о чем была достигнута договоренность с властями УНР в Бересте. Государственный аппарат гетман формировал из вчерашних царских чиновников, которые еще несколько лет назад преследовали все украинское, а теперь "переобулись" и клялись, что "с детства были за Украину". Такое буквально заявлял сам Павел Скоропадский, который постоянно подчеркивал, что рос на украинских традициях в семье, которая постоянно гордилась своим давним казацким происхождением.

Однако оппоненты его ловили на неоднозначных заявлениях, которые гетман якобы делал в общении с лидерами русского движения. Время от времени появлялись "сливы" конфиденциальных переговоров гетмана, в которых он наоборот подчеркивал, что является настоящим россиянином, вспоминал свое служение императору и убеждал "коллег", что вся эта украинизация осуществляется лишь в угоду немцам, которые являются настоящими хозяевами положения.

Кому должна принадлежать земля

Особенно сложным был социальный вопрос. Ведь землю в результате Столыпинской реформы получила лишь незначительная часть крестьян, а подавляющее большинство едва сводило концы с концами. Очевидно, что гетман планировал законсервировать их положение.

Худшим было то, что немцы не позволили Скоропадскому сформировать собственное войско. А когда Центральные государства проиграли Первую мировую войну у гетмана осталось слишком мало времени, чтобы сформировать многочисленную и эффективную украинскую армию.

Жизнь без союзников

Потеряв поддержку союзников, Павел Скоропадский оказался лицом к лицу с союзом победителей — Антантой. Естественно там считали гетмана немецким прихвостнем, то есть их врагом, ведь именно он несколько месяцев назад накормил армию, которая шла штурмом на Париж. Поэтому позиция свежеиспеченных победителей мировой войны была безапелляционной: Украинское государство должно образовать федерацию с белыми силами России, то есть сторонниками восстановления дореволюционного порядка. Порядка, при котором Россия была частью Антанты, а украинцам отказывали в праве на существование.

Не видя возможности сопротивляться победителям, гетман выдает грамоту о федерации с Россией, то есть фактическое сгорание национальной революции. Этим он подписал смертный приговор своей политической карьере и Украинскому государству в том формате, в котором оно существовало с апреля. Левые силы, которые гетман преследовал сформировали директорию во главе с одним из руководителей УЦР Владимиром Винниченко, которая немедленно организовала восстание против гетмана. К ней присоединились сечевые стрельцы во главе с будущим основателем ОУН Евгением Коновальцем.

Это было подразделение, сформированное из фронтовиков — воинов Австро-Венгерской армии, которые в ходе Первой мировой войны попали в русский плен. Против них у лично верных гетману сердюков (де-факто военных наемников) шансов не было. Сечевые стрельцы разгромили сердюков, взяли Киев и привели к власти директорию в декабре 1918 года. Последняя провозгласила восстановление УНР. Украинское государство гетмана Павла Скоропадского не просуществовало и восьми месяцев.

Плакат времен УНР. Возможно, если бы гетман объединил силы директории, Украинской галицкой армии и других боевых единиц, которые находились в то время на территории Украины, он бы смог отразить нападение большевиков

Сейчас наследие последнего украинского гетмана оценивают по-разному. Никто точно не может указать каких именно взглядов он придерживался на самом деле. По сути гетман говорил каждому то, что тот хотел от него услышать: русским патриотам — что он русский генерал, который стремится возродить уничтоженную большевиками Российскую империю; украинским патриотам — что всегда стремился возродить Украинское казацкое государство. Немцам указывал, что он их преданный союзник, а представителям Антанты напоминал, что отчаянно воевал против немцев на фронтах Первой мировой войны.

Вероятно, его захлестнула идея личной власти. Мы что-то похожее видели в новейшей истории Украины, когда украинская большевистская верхушка хотела построить маленький Советский Союз под сине-желтыми флагами. Гетман же хотел построить маленькую Российскую империю — под теми же сине-желтыми флагами.

Однако была ли у него альтернатива? Кем заменить имперских чиновников? Месяцы правления УЦР показали, что будет если создать властный вакуум. Сопротивление изменениям? А правильно ли отбирать землю у их законных владельцев? Или эффективными управленцами промышленных предприятий стали бы их рабочие? Такие идеи были настоящим хайпом того периода. Но дальнейшее их внедрение на украинских землях привело к одной из крупнейших трагедий в истории человечества — целых трех голодоморов, которые пронеслись на украинских землях за следующие три десятилетия после свержения власти гетмана. Зато он сам умудрился рассчитаться с немцами, но не допустить голода в своем государстве.

Гетман Павел Скоропадский с Михаилом Ханенко и Василием Кочубеем

Мог ли русскоязычный генерал императорской армии построить настоящее Украинское государство? Мы этого уже никогда не узнаем. Но за несколько месяцев его правления для украинского дела было сделано больше, чем за все время Украинской национальной революции, по крайней мере на территории бывшей Российской империи.

Директория, которая свергла гетмана, так и не смогла противостоять большевикам самостоятельно, обрекая большую часть Украины на десятилетия террора, тоталитаризма и геноцида голодом. А западную часть Украины отдала полякам, сама оказавшись в затруднительном положении, не нашла сил сопротивляться обстоятельствам.

Возможно, если бы гетман объединил силы директории, Украинской галицкой армии и других боевых единиц, находившихся в то время на территории Украины, он бы смог отразить нападение большевиков — которых Павел Скоропадский точно искренне ненавидел, в этом сомнений нет ни у кого. Однако Антанта принудила его к федерации с Россией, чем расколола украинское общество. При этом в самих российских "белых" структурах никто ни о какой федерации и слышать не хотел: только полное присоединение Украины в статусе бесправных территорий.

Можно ли было противостоять всемогущей, казалось бы Антанте? По ту сторону Черного моря другой генерал армии страны, которая должна была прекратить свое существование доказал, что таки, можно. Но это уже совсем другая история.

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