Жадность, нерешительность, политическая инертность: почему России удалось уничтожить украинское казачество

В ноябре 1764 года российская императрица Екатерина II ликвидировала должность гетмана в Украинском казацком государстве. Однако кроме Гетманщины украинские казаки образовали еще несколько государственных образований с разной степенью суверенитета и организационным уровнем. Фокус рассказывает о вековом противостоянии свободолюбия и тоталитаризма.

Казацкое государство продолжало существовать даже без своего предводителя, хотя саму должность гетмана имперская власть еще до указа Екатерины уже дважды ликвидировала в течение XVIII века. Но казацкий строй продолжал функционировать вопреки всем обстоятельствам, а гетманская власть постоянно восстанавливалась. Также продолжала существовать Киевская Православная церковь, которая в общественной жизни на тот момент играла весомую роль, а на человеческую повседневность влияла не меньше, чем военно-политическая власть гетмана. Поэтому 1764 год не стал концом существования казачества как такового.

Слободская Украина

Еще в 1638 году запорожские казаки после разгрома их восстания против Речи Посполитой перешли московскую границу и получили разрешение от местного царя на освоение степных земель, находившихся на московском пограничье со стороны Крымского ханства. Это были территории современных Сумской и Харьковской областей, а также сопредельных территорий современной Российской Федерации.

Відео дня

Фактически московская власть решила повторить историю самой Запорожской Сечи в миниатюре. Еще с середины XVI века там проживали разного рода "уходники" — люди, искавшие счастья на свободных, но опасных землях как можно дальше от царской власти и крепостного права, которое приобретало все более жестокие формы.

Важно

Суджа наша: когда и почему "степная Сечь" отошла России

Теперь к ним присоединились организованные казаки, которые принесли сюда свою общественную структуру. Здесь было основано четыре казацких полка, где действовали казацкие вольности. Полки функционировали отдельно друг от друга и лишь формально подчинялись царской власти в лице Белгородского воеводы. В конце XVII века был основан пятый — Изюмский полк, в который вошли земли современной Луганщины.

Основной задачей местных казаков было просто жить на этих землях, таким образом прикрывая собой приграничье. Эти полки никогда не входили в состав Гетманщины, хотя Богдан Хмельницкий поднимал вопрос их юрисдикции перед московским царем.

История слободских полков — это рассказ о свободе без чрезмерных страстей. Они не испытали всего величия казацкой славы Войска Запорожского, но и трагедия периода "Руины" их тоже обошла стороной. Отменены они были тоже без особого драматизма имперской властью в следующем году после отмены Гетманства на Левобережье. Полковая старшина, которая стала за более чем полтора века наследственного управления настоящей местной аристократией была зачислена в российское дворянство, а судьба обычных казаков была схожей с судьбой казаков Левобережья и Запорожской Сечи, о чем речь пойдет ниже.

Запорожская Сечь

Запорожцы во главе с Костем Гордиенко основали Сечь неподалеку от Олешек на землях, подвластных Крымскому хану. Лютый враг империи Кость Гордиенко не допускал даже мысли о возвращении обратно под власть царя Петра, который так жестоко обошелся с его собратьями. Однако шли годы; позиции самого Гордиенко на Сечи где была очень высокая "текучесть кадров" ослабевали. В самой империи несколько раз сменилась власть. На Левобережье восстановили гетманство, а жизнь под властью Крымского хана была не самой сладкой.

Когда в 1733 году хан хотел привлечь казаков для похода на Кавказ, то запорожцы подняли вопрос возвращения в Российскую империю, которую они искренне считали "родным православным государством". В следующем году переход осуществился. Императрица Анна предоставила им грамоту, а сами казаки заключили с российскими представителями Лубенское соглашение.

Герб Войска Запорожского Фото: Вікіпедія

Новая Сечь была построена в месте, где река Подпольная впадает в Днепр, формируя таким образом своеобразный полуостров, что затрудняет штурм крепости. Земли запорожцев протянулись от Побужья до Приазовья. Всего на землях Войска Запорожского проживало до ста тысяч человек, при том, что самих запорожцев насчитывалось 10-12 тысяч.

Запорожцы привлекались империей к двум русско-турецким войнам и обороне границ от тех же татарских орд. Это было очень удобное войско — относительно дешевое в содержании, при этом обеспечивало высокий уровень организации и боеспособности.

Но победа в русско-турецкой войне 1768-774 годов сыграла злую шутку с запорожцами. Они осуществили весомый вклад в победу, однако после отодвижения границ дальше на запад и юг (Крымское ханство, в частности, было оккупировано российскими войсками) Запорожская Сечь стала просто неактуальной для российских чиновников. Запорожцы теперь занимали земли вглубь от границ, которые можно поделить между помещиками или заселить колонистами из лояльных стран.

Так летом 1775 года было решено ликвидировать Запорожскую Сечь. При этом заключенное в 1734 году соглашение было признано юридически ничтожным. Запорожцев обвинили в тяжелой вине перед империей — "измену" 1709 года, которую как оказалось после сорока лет выгодного империи сотрудничества "откупить невозможно".

Запорожская старшина была заключена в тюрьму. Особенно жестоко наказали кошевого атамана Петра Калнышевского, который до конца века был заключен в маленькой келье Соловецкого монастыря. Интересный факт — уже в XXI веке он был канонизирован как Украинской, так и Русской Православными церквями.

Сами же Запорожцы разбрелись по всему миру от территории современной Сербии (Банатская Сечь) до Кубани — новое пограничье империи. Самой известной стала Задунайская Сечь, которая в 1828 году повторила судьбу Алешковской, перейдя на сторону Российской империи во время очередной войны с Османской империей. Задунайские казаки пополнили ряды Кубанского казачества, а это уже совсем другая история.

Левобережная Гетманщина

Даже после такой наглой отмены гетманской власти Екатерина II не решалась окончательно ликвидировать казацкий строй. Гетманство ее предшественники уже отменяли. Она даже не стала изобретать велосипед и ввела вместо гетмана Вторую малороссийскую коллегию, как это сделал еще Петр I после смерти гетмана Ивана Скоропадского. А вот казачество как таковое до нее не решался отменить ни один российский правитель.

Ситуация была неопределенная. Сама императрица пришла к власти в результате дворцового переворота. В империи бушевали бунты — повсюду появлялись самозванцы, объявлявшие себя ее покойным мужем Петром III. Что было бы если бы к какому-то из этих бунтов присоединились казаки? Что было бы если бы казаки организованно перешли всем составом на сторону Османской империи?

Важно

Степная демократия, первая в мире конституция и защита границ — как украинские казаки вошли в историю

Поэтому Екатерина решила провести две "репетиции", ликвидировав сначала Слободские полки и только через десять лет Запорожскую Сечь. Эти две акции прошли слишком гладко, что безусловно добавило российскому правительству уверенности. Так сколько еще бы просуществовала Гетманщина, если бы запорожцы или слободянцы сопротивлялись? Возможно российская власть снова восстановила бы гетманство? К сожалению, история не знает условного способа.

Семнадцать лет малороссийская коллегия во главе с российским генералом Петром Румянцевым тщательно и постепенно шаг за шагом ликвидировала все атрибуты суверенитета бывшего казацкого государства. Была проведена реформа финансовой системы, которая была подвязана к имперскому центру. Секуляризованы церковные земли — Киевскую митрополию сначала лишили источников самостоятельного финансирования, а затем снова ликвидировали.

Важнейший шаг — ассимиляция казацкой старшины, которую постепенно интегрировали в российское дворянство через браки и наделение землей за пределами казацкого государства. Казацкой старшине предоставляли дворянские титулы и привилегии, а также власть и статус, которого они не имели и не могли иметь в более демократической Гетманщине. Российская власть создала условия, при которых, казацкой старшине было выгоднее жить в империи, чем в собственном государстве. И она продалась.

Гетман, полковник. Рисунки казацкой одежды А. Ригельмана, 1786 год Сотник, писарь, казак. Рисунки казацкой одежды А. Ригельмана, 1786 год Казак-подпоручик. Рисунки казацкой одежды А. Ригельмана, 1786 год

Когда все было готово в 1781 году было ликвидировано полково-сотенное административное устройство, а земли бывшего Украинского казацкого государства были разделены между тремя образованными наместничествами без какого-либо особого статуса так, будто никогда и не было здесь никакого казацкого государства.

Даже после этого малороссийская коллегия продолжала свою работу еще пять лет, пока имперская власть окончательно не убедилась, что ей ничего не угрожает.

Для крестьян и простых казаков, то есть большинства украинского населения потеря государственности превратилась в потерю личной свободы. В 1783 году указом императрицы на территории империи были отменены последние права крестьян. Территории Украины уже не имели никаких особых прав (кроме только что завоеванных степей Причерноморья), поэтому здесь вводилось крепостничество в жесточайшей форме — зависимых крестьян можно было продавать, беспощадно наказывать и даже ссылать на каторгу просто из-за прихоти хозяина-помещика.

Территорию Причерноморья сделали исключением, чтобы заселять ее новыми людьми. Этим воспользовалось от 5 до 10 % населения бывших Левобережной Гетманщины и Слободской Украины и переселились туда. Но крепостничество настигло и эти земли указом нового императора Павла в 1796 году.

На тот момент Российская империя завоевала почти все украинские земли, кроме Галичины, Буковины и Закарпатья, которые оказались в составе империи Габсбургов (Австрия). Интересный факт, что когда Российская императрица Екатерина и ее сын Павел закрепощали крестьян в самую лютую форму рабства, параллельно австрийская императрица Мария Терезия и ее сын Иосиф отменяли крепостничество в своем государстве вплоть до полной ликвидации этой формы зависимости одних людей от других.

Так имперская власть завершила процесс, который длился практически столетие. С момента Полтавской битвы, когда неудачу потерпел гетман Иван Мазепа с верными ему казаками, в частности, запорожцами, казацкое государство существовало в бутафорском состоянии. Царская власть опасалась прямо менять устройство из-за тяжелого геополитического положения — сначала Северная война, а затем перманентное противостояние с турками.

Масла в огонь подливала нестабильность на правом берегу Днепра, где уже очень ослабленная Речь Посполитая слабо контролировала ситуацию и там на протяжении всего XVIII века бушевали гайдамацкие восстания. При таких обстоятельствах российская власть действовала осторожно, отбирая права и вольности казаков постепенно, как удав, медленно душив свою жертву.

Российская власть за века завоеваний выработала настоящий алгоритм подчинения свободного народа:

Навязывание своих идей (в нашем случае "православный правитель" — царь), разрушение социальной структуры государства, уничтожение его интеллектуально-культурной элиты Создание противоречий между различными социальными группами. Настройка старшины против гетмана, казаков против старшины и всех остальных против казаков. Подкуп лояльных влиятельных групп населения. Российская власть предоставила лояльной старшине и духовенству те же привилегии, которые имели их "коллеги" в самой империи.

Интересно, что тот же алгоритм российские власти гораздо быстрее проделали с другим государством на территории современной Украины — Крымским ханством, с которым были проведены все этапы всего за девять лет (1774-1783 гг.).

Аннексия украинских земель обернулась настоящей катастрофой для большинства населения. Имперская неволя стала ощутимой для всех даже на бытовом уровне. У мещан отобрали их привилегии и лишили самоуправления и свободы ведения ремесла (то, что сейчас назвали бы свободой предпринимательства), а крестьян вообще лишили каких-либо прав и даже человеческого достоинства превратив в бесправных холопов, чей статус фактически можно сравнить со скотом, который умел говорить.

Такую страшную цену украинский народ заплатил более 200 лет назад за жадность старшины, нерешительность казаков и мещан и равнодушие и политическую инертность крестьянства. После отмены полково-сотенного устройства на Левобережье украинцы на более чем столетие потеряли собственную государственность вплоть до следующего этапа национального пробуждения в 1917 году.