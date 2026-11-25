Через несколько лет после Переяславской рады и соглашения Богдана Хмельницкого с московским царем московитское войско напало на Казацкое государство. Это была первая открытая и полномасштабная агрессия Москвы против казаков, и завершилась она разгромом, связанным с разрушением моста. Разгром был настолько полным, что сам царь выезжал контролировать, как роют окопы под Москвой, а Кремль затем вплоть до 2022 года не решался на прямую открытую полномасштабную агрессию против Украины, отдавая предпочтение интригам и гибридным операциям. А о самой битве предпочитали забыть. Фокус разбирался, как казаки более 350 лет назад выиграли битву и почему проиграли войну.

Несостоявшаяся сделка

Начнём с того, что соглашения 1654 года не существует. Его оригинал пропал из московских архивов. Условия соглашения между Богданом Хмельницким и московским царем учёные восстанавливают на основе косвенных источников. Скорее всего, речь шла о формальном признании казаками верховенства царя. Таковы были тогда обычаи — нет своего монарха, приходится найти себе чужого. Без благословенного Богом правителя жить было невозможно. Но далее речь шла о равноправном союзе против Речи Посполитой, что подтверждают события 1654–1656 годов. Тогда московско-казацкие войска нанесли Речи Посполитой серию поражений. Но осенью 1656 года царь заключил сепаратный мир с польским королем, чтобы выступить против общего врага — Швеции. Для Хмельницкого это было предательством — и на этом его союз с Московией закончился. Гетман нашёл новых союзников для продолжения борьбы, но ему не суждено было после этого прожить и года.

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После смерти Хмельницкого московиты умело манипулировали своим высоким статусом в тогдашней международной иерархии. Титул царя означал лидерство в православном мире. Этому активно способствовало православное духовенство. Часть казацкого государства составляли Чернигово-Северские земли, которые более века находились под властью Кремля. Местное духовенство активно распространяло идею о необходимости покорности царю и единства православных народов в борьбе против иноверцев, к которым причисляли и поляков-католиков.

Если бы события развивались с современной точки зрения, то всё было бы понятно: царь заключил сепаратный мир с врагами казаков. Он — предатель. Но в реалиях XVII века царь в принципе не может никого предать. Он — помазанник Божий и ответственен только перед Ним. Любое его действие априори правильно, а воля — закон. Казаки должны были смириться с волей царя и послушно выполнять все его приказы.

Надменные требования Москвы

Но подчиняться царю не намеревались ни новый гетман Иван Выговский, ни старшина, поддерживавшая его, в частности герои войны: Иван Богун, Антин Жданович и другие. Москва же пыталась посеять раздор среди казаков. Причём в ход часто шли не столько идеологические догматы, сколько вполне материальные поощрения своих сторонников среди казацкой элиты.

Москва хотела взять под контроль ключевые города Гетманщины. Ввести туда свои войска и возложить на население расходы по их содержанию. Также в Москве хотели присоединить к себе все владения Великого княжества Литовского, оккупированные московско-казацкими войсками. Казаки же считали справедливым оставить себе определенную часть (речь идет о территориях современной Беларуси). В Кремле предпочитали ограничить внешнеполитическую активность гетмана. Иван Выговский взял курс на заключение мирного договора с Речью Посполитой. Теперь уже казацкий предводитель не собирался оглядываться на царя.

Гражданская война между казаками

Московиты решили воспользоваться внутренними разногласиями среди казаков. Полтавский полковник Мартин Пушкар был давним врагом генерального писаря Ивана Выговского. Когда же тот стал гетманом, Пушкар воспринял это как личное поражение и поднял восстание. К нему присоединились запорожцы, которые были недовольны ростом имущественного неравенства в казацком государстве. Они считали, что казацкая старшина превращается в новых магнатов. Активным разжиганием антигетманских настроений занималась московская агентура.

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Все это привело к гражданской войне внутри Гетманщины. Выговскому удалось подавить восстание с помощью, в частности, войск Крымского хана и иностранных наемников. В ходе боевых действий между самими казаками погибло, по разным оценкам, около пятидесяти тысяч человек. Среди них был и Мартин Пушкар. Яков Барабаш пытался бежать в Москву, но его поймали и казнили.

Постепенная оккупация

Летом 1658 года царь приказал своим войскам выдвинуться к указанным городам — среди которых были Полтава, Чернигов, Миргород — города с сильными промосковскими настроениями. Командующий московскими войсками князь Григорий Ромодановский усилил Киевский гарнизон.

В ответ на такие самовольные действия московитов брат гетмана Даниил Выговский напал на московский гарнизон, дислоцировавшийся в Киеве, однако штурм оказался неудачным. Ситуация обострялась, и Ромодановский сам отвёл часть войск с территории Гетманщины.

В сентябре 1658 года Иван Выговский заключил Гадяцкую унию с Речью Посполитой. Он добился юридического признания казацкого государства, которое под названием Великое княжество Русское должно было войти в состав Речи Посполитой на равных с Польшей и Литвой условиях. В ответ царь Алексей Михайлович издал грамоту об отстранении Ивана Выговского — в Кремле считали казаков своими подданными, а не равноправными партнерами.

Московские войска двинулись на северо-восточные полки казацкого государства. Ромодановский во главе двадцатитысячного войска занял Миргород и Лубны. На подконтрольных территориях московиты провозгласили Ивана Безпалого приказным гетманом. Но зимой казакам удалось оттеснить его на восток.

Печать Великого гетманского княжества Руси Ивана Выговского Фото: Wikimedia Commons

Пять тысяч смельчаков

Весной 1659 года Москва приступила к полномасштабному вторжению. На помощь Ромодановскому выступило войско князей Семена Пожарского и Алексея Трубецкого. Численность объединенного московского войска современные историки оценивают в диапазоне от 30 до 70 тысяч. Хотя за последние столетия выдвигались версии о двухстах тысячах военных.

Однако вся эта армада застряла под Конотопом, который удерживали около пяти тысяч казаков во главе с наказным гетманом Григорием Гуляницким. Этот гарнизон героически сдерживал московитов более двух месяцев. За это время Иван Выговский сумел мобилизовать казаков, нанять наемников и договориться с Крымским ханом Мехмедом IV Гераем о приходе на помощь тридцати тысяч татар.

Празднование 350-летия победы над Московским государством в Конотопской битве Фото: Wikimedia Commons

Мост, плотина и пойма

В конце июня 1659 года войска Выговского, разгромив передовые отряды московских войск, подошли к Конотопу. Гетман разделил своих казаков на две части. Одна укрылась в засаде, а другая — напала на московитов и, симулируя отступление, заманила их в эту засаду. Тем временем Гуляницкий совершил вылазку и взорвал мост, а заодно и дамбу местной реки Куколка, из-за чего тяжеловооруженная конница князя Пожарского увязла в болоте, образовавшемся в результате разлива реки.

Увидев, что случилось с войсками Пожарского, Трубецкой и Ромодановский бросились бежать. Казаки вместе с татарами преследовали их до самой границы, после чего татары опустошили уже никому не защищенные города и села московской приграничной области.

Конотопская битва закончилась разгромом, связанным с разрушением моста Фото: Фокус

Слухи о гибели московского войска вызвали панику в самой царской столице. Кто-то пустил слух, что царь бежит за Волгу. Помещики покидали свои имения и вместе с крестьянами пытались укрыться за стенами столицы. В конце концов царь Алексей Михайлович привлек всех жителей города к строительству укреплений и взял этот процесс под личный контроль, из-за чего монарха часто видели на линии укреплений.

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Выговский не смог извлечь политическую выгоду из этой победы. Враждебно настроенные к гетману запорожцы напали на татарские города, в результате чего хан был вынужден спешно возвращаться в Крым.

Самого же гетмана ждало разочарование. Из Варшавы пришло известие об отказе ратифицировать Гадячскую унию в сентябрьской редакции. Казаки, которые и так сомневались в искренности поляков, но доверяли Выговскому, теперь присоединились к лагерю сторонников союза с Москвой. Начались беспорядки, в ходе которых был убит главный инициатор союза со стороны Речи Посполитой Юрий Немирич. Выговскому пришлось спасаться бегством из Гетманщины под защиту польской короны, что только укрепило противников мира с поляками в их убеждении, что Выговский — это просто польский предатель.

Гетманом избрали Юрия Хмельницкого, который заключил такие договоры, что поразил даже самых ярых скептиков, сомневавшихся в его способности возглавить государство в столь сложное время. Но это уже совсем другая история.

Мемориальный знак, посвященный Конотопской битве Фото: Wikimedia Commons

Два вторжения

Конотопская битва — очень показательная история, которая демонстрирует, как мало всего изменилось за почти четыре века. В Кремле по-прежнему считают Украину своей законной собственностью, а украинцев — низшим сортом. Они спекулируют на реальных проблемах нашего общества, пытаясь посеять недоверие к власти, раздор внутри общества и, в конечном итоге, сомнения в целесообразности существования самого украинского государства. На поле боя самые смелые украинцы демонстрируют не только невероятное мужество, но и чудеса изобретательности. И всё же они побеждают гораздо более сильного и превосходящего по численности врага. Единственное, чему ещё предстоит научиться, — это выигрывать войны в результате победных сражений. Ведь за последние почти четыре столетия украинцы получили достаточно уроков о том, что бывает, когда проигрываешь войну.