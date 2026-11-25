Через кілька років після Переяславської ради та угоди Богдана Хмельницького з московським царем, московитське військо напало на Козацьку державу. Це була перша відкрита та повномасштабна агресія Москви проти козаків і завершилася вона розгромом, пов’язаним із руйнуванням моста. Розгром був такий, що сам цар виходив контролювати, як копають окопи біля Москви, а Кремль потім аж до 2022 року не наважувався на пряму відкриту повномасштабну агресію проти України, надаючи переваги інтригам та гібридним операціям. А про саму битву воліли забути. Фокус розбирався, як козаки понад 350 років тому виграли битву та чому програли війну.

Загублена угода

Почнемо з того, що угоди 1654 року немає. Її оригінал зник у московських архівах. Умови угоди Богдана Хмельницького та московського царя вчені відтворюють за опосередкованими джерелами. Скоріш за все там йшлося про формальне визнання козаками зверхності царя. Такі тоді були звичаї – не маєш свого монарха, мусиш знайти собі чужого. Без благословенного Богом володаря жити не можна було. Але далі мова йшла про рівноправний союз проти Речі Посполитої, що підтверджують події 1654-1656 років. Тоді московсько-козацькі війська завдали серії поразок Речі Посполитiй. Але восени 1656 року цар уклав сепаратний мир з польським королем, аби виступити проти спільного ворога – Швеції. Для Хмельницького це було зрадою – і на цьому його союз із Московією завершився. Гетьман знайшов нових союзників для продовження боротьби, але йому не судилося після цього прожити й року.

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Після смерті Хмельницького московити вміло маніпулювали своїм високим статусом у тодішній міжнародній ієрархії. Титул царя означав лідера православного світу. Цьому активно сприяло православне духовенство. Частину козацької держави складали Чернігово-Сіверські землі, які понад століття перебували під владою Кремля. Місцеве духовенство активно поширювало наратив про потребу покори царю і єдності православних народів у боротьбі проти іновірців, до яких причисляли й поляків-католиків.

Якби події розвивалися з сучасного погляду, то все було б зрозуміло: цар уклав сепаратний мир з ворогами козаків. Він зрадник. Але в реаліях XVII століття цар не може нікого зрадити в принципі. Він – помазаник Божий і відповідальний лише перед Ним. Будь-яка його дія апріорі правильна, а воля – закон. Козаки мусили змиритися з волею царя і слухняно виконувати усі його накази.

Пихаті вимоги Москви

Та підкорятися царю не мав наміру ані новий гетьман Іван Виговський, ані старшина, яка його підтримувала, зокрема герої війни: Іван Богун, Антін Жданович та інші. Москва ж намагалася посіяти розбрат серед козаків. Причому в хід часто йшли не стільки ідеологічні догмати, скільки цілком матеріальні заохочення своїх прихильників серед козацької еліти.

Москва хотіла взяти під контроль ключові міста Гетьманщини. Ввести туди свої війська і покласти на плечі населення їх утримання. Також у Москві хотіли забрати собі усі володіння Великого князівства Литовського, окупованого московсько-козацькими військами. Козаки ж вважали справедливим забрати певну частину собі (йдеться про території сучасної Білорусі). У Кремлі воліли обмежити зовнішньополітичну активність гетьмана. Іван Виговський взяв курс на укладення мирного договору з Річчю Посполитою. Тепер уже козацький ватажок не мав наміру оглядатися на царя.

Громадянська війна між козаками

Московити вирішили зіграти на внутрішніх розбіжностях серед козаків. Полтавський полковник Мартин Пушкар був давнім ворогом генерального писаря Івана Виговського. Коли ж той став гетьманом, Пушкар це сприйняв як особисту поразку і підняв повстання. До нього долучилися запорожці, які були незадоволені зростанням майнової нерівності у Козацькій державі. Вони вважали, що козацька старшина перетворюється на нових магнатів. Активним підбурюванням антигетьманських настроїв займалася московська агентура.

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Це все призвело до громадянської війни усередині Гетьманщини. Виговському вдалося придушити повстання за допомогою, зокрема, військ Кримського хана та іноземних найманців. В ході бойових дій між самими козаками загинуло за різними оцінками близько п’ятдесяти тисяч осіб. Серед них був і Мартин Пушкар. Яків Барабаш намагався втекти до Москви, але його спіймали і стратили.

Повзуча окупація

Влітку 1658 року цар наказав своїм військам рушити до визначених міст — серед яких Полтава, Чернігів, Миргород – міста із сильними промосковськими настроями. Командувач московськими військами князь Григорій Ромодановський посилив Київський гарнізон.

У відповідь на такі самовільні дії московитів брат гетьмана Данило Виговський напав на московський гарнізон, що розташовувався у Києві, проте штурм вийшов невдалим. Ситуація загострювалася і Ромодановський сам відвів частину військ з території Гетьманщини.

У вересні 1658 року Іван Виговський уклав Гадяцьку унію із Річчю Посполитою. Він домігся юридичного визнання Козацької держави, яка під найменуванням Велике князівство Руське мала увійти до складу Речі Посполитої на рівних із Польщею та Литвою умовах. У відповідь цар Олексій Михайлович видав грамоту на усунення Івана Виговського – у Кремлі вважали козаків своїми підданими, а не рівноправними партнерами.

Московські війська рушили на північно-східні полки козацької держави. Ромодановський на чолі двадцятитисячного війська зайняв Миргород та Лубни. На підконтрольних територіях московити проголосили наказним гетьманом Івана Безпалого. Але взимку козакам вдалося відтіснити його на схід.

Печатка Великого гетьманського князівства Русі Івана Виговського Фото: Wikimedia Commons

П’ять тисяч сміливців

Весною 1659 року Москва перейшла до повномасштабного вторгнення. На допомогу Ромодановському вирушило військо князів Семена Пожарського та Олексія Трубецького. Чисельність об’єднаного московського війська сучасні історики оцінюють в діапазоні 30-70 тисяч. Хоча за останні століття озвучувалися версії про двісті тисяч військових.

Проте вся ця армада застрягла під Конотопом, який утримували близько п’яти тисяч козаків на чолі із наказним гетьманом Григорієм Гуляницьким. Ця залога героїчно стримувала московитів понад два місяці. За цей час Іван Виговський зумів мобілізувати козаків, законтрактувати найманців та домовитися із Кримським ханом Мехмедом IV Гераєм про тридцять тисяч татар на підмогу.

Святкування 350-річчя перемоги над Московською державою у Конотопській битві Фото: Wikimedia Commons

Міст, гребля і заплава

У кінці червня 1659 року війська Виговського розбивши передові загони московських військ підійшли до Конотопа. Гетьман розділив своїх козаків на дві частини. Одна заховалася в засідці, а інша – напала на московитів і, вдаючи відступ, заманила їх до цієї засідки. Тим часом Гуляницький здійснив вилазку та підірвав міст і заразом дамбу місцевої ріки Куколка, через що важкоозброєна кіннота князя Пожарського загрузла в болоті, що утворилося внаслідок розливу річки.

Побачивши, що сталося із військами Пожарського, Трубецькой та Ромодановський накивали п’ятами. Козаки з татарами переслідували їх до самого кордону після чого татари спустошили уже ніким не захищені міста та села московського прикордоння.

Конотопська битва завершилася розгромом, пов"язаним із руйнуванням моста Фото: Фокус

Чутки про загибель московського війська спричинили паніку у самій царській столиці. Хтось кинув чутку, що цар втікає за Волгу. Поміщики полишали свої маєтки й разом із селянами намагалися сховатися за стінами столиці. Врешті цар Олексій Михайлович залучив усіх жителів міста до будівництва укріплень і взяв під особистий контроль цей процес, через що монарха часто бачили на лінії укріплень.

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Виговський не зміг отримати політичні дивіденди з цієї перемоги. Вороже налаштовані до гетьмана запорожці напали на татарські міста, тож хан мусив поспішно повертатися до Криму.

Самого ж гетьмана чекало розчарування. З Варшави прийшла звістка про відмову ратифікувати Гадяцьку унію у вересневій редакції. Козаки, які й так сумнівалися у щирості поляків, але довіряли Виговському, тепер долучилися до табору прихильників союзу з Москвою. Почалися заворушення, в ході яких вбили основного генератора унії з Речі Посполитої Юрія Немирича. Виговському довелося рятуватися втечею з Гетьманщини під захист польської корони, що лише посилило противників миру з поляками у їхніх переконаннях, що Виговський – це просто польський запроданець.

Гетьманом обрали Юрія Хмельницького, який уклав такі договори, що вразили найбільших песимістів щодо його спроможності очолювати державу у такий складний час. Але це вже зовсім інша історія.

Пам'ятний знак Конотопської битви Фото: Wikimedia Commons

Два вторгнення

Конотопська битва – дуже показова історія, яка демонструє як мало всього змінилося за майже чотири століття. У Кремлі й далі вважають Україну своєю законною власністю, а українців нижчим сортом. Вони грають на реальних проблемах нашого суспільства намагаючись посіяти недовіру до влади, розбрат всередині суспільства та врешті сумніви у доцільності існування самої Української держави. На полі бою найсміливіші українці демонструють не лише неймовірну мужність, а й дива винахідливості. І таки долають набагато сильнішого та переважаючого чисельністю ворога.Єдине, що залишилося навчитися – це вигравати війни в результаті переможних боїв. Бо за останні майже чотири століття українці отримали достатньо уроків, що трапляється, коли програєш війну.