Человеку, приходящему на антисистемный протест в маске Гая Фокса, следует знать о нём три вещи: он сражался за Испанию, молился о возрождении католицизма и хотел взорвать парламент вместе со всем правительством. А ежегодный праздник, на котором сжигают его чучело, ввёл не народ, а король вместе с парламентом — та самая государственная система. Его смысл заключается в том, чтобы подданные каждый год благодарили Бога за спасение монарха. Фокус разбирался, как символ покорности стал символом бунта.

Огненные шоу, сопровождающиеся сожжением чучел исторических и не только персонажей. Это не карнавал в экзотических теплых странах и не средневековые мистерии, а ежегодный фестиваль в влажной и прохладной Британии, который к тому же проходит в ноябре. Каждый год британцы сжигают чучело Гая Фокса, чья маска в свое время была популярна, в том числе и в Украине — не в последнюю очередь благодаря фильму "V — значит Вендетта".

Дети готовятся к празднованию ночи Гая Фокса (1954) Фото: Wikimedia Commons

Праздник свободы по указу короля

Парадокс, но праздник, который у многих ассоциируется с анархией или, по крайней мере, со свободой, на самом деле уходит корнями в тиранию и страх перед правителем. За пределами Великобритании немногие знают о "ночи Гая Фокса", но широко распространён именно его образ, а ещё меньше людей знают о причинах зарождения этого праздника.

Этому празднику уже более четырёх веков. Наиболее масштабно он проходит в городке Льюис. Там в нём принимают участие десятки тысяч человек. Немало из них — туристы. Они проходят по городу с факелами, а кульминацией становится сожжение чучела Гая Фокса — человека, которого в начале XVII века приговорили к казни за покушение на короля. Однако часто, помимо чучела самого виновника праздника, сжигают еще и чучела его современников, в основном политиков. Идея немного напоминает украинский вертеп, в котором, помимо традиционных библейских сюжетов, часто воспроизводятся и актуальные сценки современности.

Всё это происходит под карнавальную музыку в атмосфере торжества свободы и сопротивления тирании. Сама идея почтить память человека, совершившего покушение на тирана (причём в Великобритании, где монархия действует до сих пор), естественно вызвала интерес у анархистов, революционеров, а чаще всего — у просто бунтарской молодёжи по всему миру.

В XIX веке стал популярным роман Уильяма Гаррисона "Гай Фокс, или Пороховой заговор", в котором Фокс постепенно преобразился. Он уже не был явным антагонистом, а скорее орудием в руках циничной знати. Идеализация образа простого народа была популярна в викторианской Англии.

"V значит Вендетта" — антиутопический политический триллер режиссера Джеймса Мактига Фото: Кадр из фильма

В следующем столетии появился графический роман "V — значит Вендетта", по мотивам которого в XXI веке был снят фильм. О Гае Фоксе там говорится немного, зато его маска активно используется в борьбе против диктатуры, обрушившейся на Британию в недалеком будущем. Все вместе эти художественные произведения, но больше всего — фильм, породили феномен популярности самого образа не столько Гая Фокса, сколько его ритуальной маски. Она окончательно стала символом различных антисистемных движений, в частности "Захвати Уолл-стрит", которое было популярно в США в начале 2010-х, а также эту маску часто используют различные хакерские сообщества. При этом имя самого Гая Фокса часто даже не упоминается, а вместо него используется более загадочное и от этого романтизированное слово "Анонимус".

Протесты во время акции Occupy Wall Street ("Захвати Волл-стрит") Фото: Wikimedia Commons

Почему в Англии преследовали католиков

А вот сам Гай Фокс был ревностным католиком — сторонником церкви, которая благодаря беспрекословному следованию своим принципам существует уже два тысячелетия — что может быть лучшим воплощением "системы"? В свою очередь, против неё в середине XVI века выступил король Англии Генрих VIII, который хотел, вопреки церковным предписаниям, развестись (точнее, признать недействительным свой брак с Екатериной Арагонской), на что папа римский Климент VII не дал разрешения. В ответ своенравный король сам возглавил английскую церковь, которая с тех пор стала называться Англиканской. В средневековье акт отлучения от церкви был самым страшным наказанием для монарха, что делало папу, способного издать такой акт, самым влиятельным человеком Европы. Но средневековье прошло, и в Новое время всё уже было по-новому.

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Англиканская церковь только укрепилась в годы правления дочери Генриха — Елизаветы, которая правила Англией сорок пять лет. Она вошла в историю как "королева-дева", поэтому на ней прервалась династия Тюдоров, а новым королём Англии стал король Шотландии Джеймс Стюарт (его часто называют Яковом I).

С приходом нового короля у многих английских католиков зародилась надежда на возвращение в лоно родной церкви. Однако Джеймс, напротив, лишь усилил преследования католической общины в Англии, где за пропуск англиканских богослужений строго штрафовали и могли даже посадить в тюрьму за систематические выступления против местной церкви.

Такое несоответствие между ожиданиями и реальностью подтолкнуло самых ревностных католиков к крайне радикальным действиям. Во главе заговора встал харизматичный дворянин Роберт Кейтсби, который привлек к нему других римско-католиков. Поначалу заговорщики всё ещё надеялись на мирное решение проблемы в ходе переговоров с Испанией, которая в то время считалась одним из самых преданных католических государств в мире. Именно с этой целью в испанскую Фландрию отправился Томас Уинтер, но после провала переговоров он вернулся оттуда со специалистом по взрывчатым веществам. Им как раз и был Гай Фокс.

Кто такой Гай Фокс

Гай Фокс родился и вырос в семье англиканцев. Католиком он стал в подростковом возрасте, когда мать вышла замуж во второй раз, но настолько увлекся новой для него Церковью, что в двадцать один год он добровольно отправился во Фландрию, чтобы вступить в ряды испанской армии, которая как раз в то время вела войну против мятежных нидерландских провинций (о чём Фокс писал отдельно). На службе в армии он овладел взрывотехникой и получил соответствующие рекомендации для Томаса Винтера.

Гай Фокс. Иллюстрация, опубликованная в романе Уильяма Эйнсворта в 1840 году. Работа Джорджа Крукшенка Фото: Wikimedia Commons

Пороховой заговор

План был прост: заговорщики минируют подвалы под парламентом, для чего завозят туда 36 бочек пороха — около полутора тонн (по некоторым версиям, до 2,5 тонн) взрывчатки; взорвут всё это во время торжественного открытия очередной парламентской сессии, на которой будут присутствовать все высшие должностные лица страны, включая короля; воспользовавшись хаосом, который возникнет в стране после гибели всего правительства, мятежники поднимут восстание и коронуют малолетнюю принцессу Елизавету уже как законную королеву-католичку. Каковы были шансы на успех у такого прямолинейного и примитивного плана — вопрос риторический, но заговорщики нашли и арендовали помещение, подвалы которого проходили под зданием парламента, и завезли туда взрывчатку, которую спрятали среди дров. Всю техническую работу выполнил Гай Фокс. Именно он и должен был произвести взрыв, когда придет время.

Среди приглашённых на церемонию открытия были и родственники участников заговора, однако фанатично настроенный Кейтсби не хотел и слышать о предостережениях кого-либо из них относительно посещения церемонии. Для него цель дела была важнее семейных уз. Однако, по-видимому, так думали не все участники заговора. В конце октября родственник одного из заговорщиков, Фрэнсиса Трешема, лорд Монтегл получил анонимное письмо, в котором его предостерегали от участия в церемонии открытия парламента. Хотя автор письма просил его немедленно сжечь его, Монтегл рассказал обо всём королевскому секретарю (фактически первому министру) графу Роберту Сесилу. Тот сообщил королю о подготовке заговора.

Гравюра с изображением восьми из тринадцати заговорщиков, выполненная Криспейном ван де Пассе. Гай Фокс — третий справа Фото: Wikimedia Commons

Заговорщики узнали о письме, и, естественно, подозрение сразу пало на Трешема, однако тот заверил всех, что это не он. Поверив ему на слово, заговорщики решили продолжить, полагая, что король не воспримет угрозу всерьёз.

Однако король, как ни странно, приказал перед заседанием парламента обыскать все подвалы, где охрана обнаружила Гая Фокса, представившегося Джоном Джонсоном. Его сначала отправили к королю, которому он прямо в лицо заявил, что сожалеет об этой неудаче и хочет изгнать шотландского короля со всеми его шотландскими лордами обратно в Шотландию. Короля поразили искренность и мужество Фокса, однако он приказал отправить Фокса в Тауэр, который был центральной тюрьмой Лондона, где с помощью самых изощрённых пыток Гая Фокса всё-таки заставили назвать своё настоящее имя и других участников заговора.

Роберт Кейтсби вместе с частью заговорщиков погиб при задержании, а Фрэнсис Трешем, который, вероятно, и выдал заговорщиков, умер в Тауэре. Восемь заговорщиков, включая самого Гая Фокса, были казнены на эшафоте. При этом Гай Фокс, по-видимому, пытался сбежать уже непосредственно во время самой казни. Ему удалось вырваться из рук стражников, но он упал с эшафота и сломал себе шею, от чего и умер, поэтому чисто формально он не был казнён.

Герострат из Йорка: как неудачник стал символом бунта

Так при чем же здесь огненное шоу, которое ежегодно устраивают в Англии в начале ноября, ведь запланированного взрыва так и не произошло? Дело в том, что король приказал всем своим подданным ежегодно в годовщину этого предполагаемого теракта устраивать многолюдные шествия, в ходе которых благодарили Бога за спасение короля. На них часто сжигали портрет папы Павла V, который тогда возглавлял Католическую Церковь. Впоследствии стали сжигать и чучело Гая Фокса. Идея заключалась в том, чтобы навсегда заклеймить того, кто покусился на жизнь короля, а его имя, напротив, было увековечено в совершенно новом свете. Получился своего рода Герострат XVII века.

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Так Европа, а за ней и свободный мир, получили "праздник свободы", который возник из ритуала слепого исполнения абсурдной воли короля. Символ анархии и неповиновения, появившийся из образа человека, который ревностно следовал Церкви с довольно строгой дисциплиной. И само событие, а именно Пороховой заговор, имело целью как раз разрушить протестантскую англиканскую Церковь и восстановить католицизм в Англии. В либеральных кругах Католическая Церковь ранней современной Испании считается эталоном консерватизма, догматизма и ограничения любых свобод. Правды в этом, как это часто бывает с политическими и историческими стереотипами, не так уж и много, но сам факт, что символом борьбы с этими общественными явлениями стал человек, который при жизни добровольно отправился воевать за эту католическую Испанию и притом против страны, первой в Европе вступившей на путь либерализма, весьма красноречив.

Анонимные активисты в масках Гая Фокса Фото: Wikimedia Commons

Вся история с Гаем Фоксом, Пороховым заговором, Праздником огня и современным движением "Анонимус" — яркий пример того, как работает человеческая память и как за столетия определённые значения могут трансформироваться не то что до неузнаваемости, а стать совершенно противоположными по смыслу.

Да и в конце концов, сам Пороховой заговор привёл к обратным результатам. Джеймс после него лишь усилил преследования католиков, которые пошли на спад только в конце века. До этого Англия пережила революцию и казнь короля, но это уже совсем другая история, рассказ о которой ждите в ближайшие дни.