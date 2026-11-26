Людині, яка приходить на антисистемний протест у масці Гая Фокса, слід знати про нього три речі: він воював за Іспанію, молився за реконструкцію католицизму та хотів висадити в повітря парламент разом з усім урядом. А щорічне свято, де палять його опудало запровадив не народ, а король з парламентом — та сама державна система. Його сенс у тому, аби піддані щороку дякували Богу за порятунок монарха. Фокус розбирався, як символ покори став символом бунту.

Вогняні шоу, які супроводжуються спаленням опудал історичних і не лише персонажів. Це не карнавал в екзотичних теплих країнах і не середньовічні містерії, а щорічний фестиваль у вологій та прохолодній Британії, який ще й проходить у листопаді. Щороку британці спалюють опудало Гая Фокса, чия маска свого часу була популярна, зокрема й в Україні — не в останню чергу завдяки фільму «V – означає Вендета».

Діти готуються до святкування ночі Гая Фокса (1954) Фото: Wikimedia Commons

Свято свободи з волі короля

Парадокс, але свято, яке в багатьох асоціюється з анархією або хоча б свободою, насправді має коріння тиранії та страху перед володарем. За межами Британії небагато людей знають про «ніч Гая Фокса», але поширеним є саме його образ, а ще менше людей знає причини зародження цього свята.

Святу вже понад чотири століття. Наймасштабніше воно проходить у містечку Льюїс. Там у ньому беруть участь десятки тисяч людей. Чимало з них туристи. Вони проходять містом зі смолоскипами, а кульмінацією є спалення опудала Гая Фокса – чоловіка, якого на початку XVII століття засудили до страти за замах на короля. Проте часто окрім опудала самого винуватця свята, спалюють ще й опудала сучасників, в основному політиків. Ідея трохи нагадує український вертеп, в якому окрім традиційних Біблійних сюжетів часто відтворюються й актуальні сценки сучасності.

Усе це відбувається під карнавальну музику в атмосфері тріумфу свободи та опору тиранії. Сама ідея відзначати пам’ять людини, що вчинила замах на тирана (і це ж у Британії, де монархія чинна досі) природно викликала інтерес в анархістів, революціонерів, а найчастіше у просто бунтівної молоді по усьому світі.

У ХІХ столітті став популярним роман Вільяма Гаррісона «Гай Фокс, або Порохова змова», де Фокс поступово став перероджуватися. Він уже не був відвертим антагоністом, а скоріш знаряддям в руках цинічної знаті. Ідеалізація образу простого народу була популярною у Вікторіанській Англії.

"V означає Вендета" — антиутопічний політичний трилер режисера Джеймса Мактіга Фото: Кадр із фильму

У наступному столітті з’явився графічний роман «V – означає Вендета», за мотивами якого у столітті XXI було знято фільм. Про Гая Фокса там говориться небагато, зате його маска активно використовується у боротьбі проти диктатури, яка спіткала Британію недалекого майбутнього. Усі разом ці художні творіння, проте найбільше – фільм, породили феномен популярності самого образу не стільки Гая Фокса, скільки його ритуальної маски. Вона остаточно стала символом різноманітних антисистемних рухів, зокрема «Захопи Волл-стріт», який був популярним у США на початку 2010-х, а також цю маску часто використовують різноманітні хакерські спільноти. При цьому часто ім’я самого Гая Фокса й не згадується, а вживаються більш таємниче та від того романтизоване слово «Анонімус».

Протести під час акції Occupy Wall Street ("Захопи Волл-стріт") Фото: Wikimedia Commons

Чому в Англії переслідували католиків

А от сам Гай Фокс був ревним католиком – прихильником церкви, яка завдяки беззаперечним сповідуванням своїх принципів існує уже два тисячоліття – що може бути більшим уособленням «системи»? Натомість проти неї у середині XVI століття пішов король Англії Генріх VIII, який хотів всупереч церковним настановам розлучитися (точніше визнати недійсним його шлюб із Катериною Арагонською), на що папа римський Климент VII дозволу не дав. У відповідь норовливий король сам очолив англійську церкву, яка з того часу стала носити найменування Англіканська. У середньовіччі акт відлучення від церкви був найгіршим покаранням для монарха, що зробило папу, який міг такий акт видати найвпливовішою людиною Європи. Але середньовіччя пройшло й у Новий час все вже було по-новому.

Важливо

У пошуках свободи: Чому Нідерланди добилися свого, а Богдан Хмельницький – ні

Англіканська церква лише посилилася у роки правління доньки Генріха Єлизавети, яка правила Англією сорок п’ять років. Вона увійшла в історію як «королева-діва», тож на ній перервалася лінія Тюдорів, а новим королем Англії став король Шотландії Джеймс Стюарт (часто його називають Яковом I).

З новим королем у багатьох англійських католиків зажевріла надія на повернення до лона рідної церкви. Проте Джеймс навпаки лише посилив переслідування католицької громади в Англії, де за пропуск англіканських служб суворо штрафували та могли навіть ув’язнити за системні виступи проти місцевої церкви.

Така невідповідність між очікуваннями та реальністю спровокувала найбільш ревних католиків на вкрай радикальні дії. Очолив змову харизматичний дворянин Роберт Кейтсбі, який долучив до неї інших римо-католиків. Спочатку змовники все ще сподівалися на мирне вирішення проблеми в ході переговорів з Іспанією, яка на той час мала реноме однієї із найвідданіших католицьких держав у світі. Саме з цією метою до іспанської Фландрії вирушив Томас Вінтер, але після провалу переговорів він повернувся звідти зі спеціалістом по вибухових речовинах. Ним якраз і був Гай Фокс.

Хто такий Гай Фокс

Гай Фокс народився та виріс у родині англіканців. Католиком він став у підлітковому віці, коли матір вийшла заміж вдруге, але настільки захопився новою для нього Церквою, що у двадцять один рік він добровільно вирушив до Фландрії аби вступити до лав іспанської армії, яка саме воювала тоді проти бунтівних нідерландських провінцій (про що Фокус окремо писав). На службі в армії він опанував вибухотехніку й отримав відповідні рекомендації для Томаса Вінтера.

Гай Фокс. Ілюстрація, опублікована у романі Вільяма Ейнсворта 1840 року. Робота Джорджа Крукшенка Фото: Wikimedia Commons

Порохова змова

План був простий: змовники мінують підвали під парламентом, для чого завозять туди 36 бочок пороху – близько півтори тонни (за деякими версіями до 2,5 тонн) вибухівки; підривають це все під час урочистого відкриття чергової парламентської сесії, на якій будуть присутні усі вищі посадовці країни, включно з королем; користуючись безладом, що виникне у країні після загибелі усього уряду, заколотники здіймають повстання та коронують малолітню принцесу Єлизавету уже як законну королеву-католичку. Які були шанси на успіх в такого прямолінійного та примітивного плану – питання риторичне, але змовники знайшли та орендували приміщення, підвали якого проходили під будівлею парламенту та завезли туди вибухівку, яку сховали між дровами. Усю технічну роботу виконав Гай Фокс. Саме він і мав виконати підрив, коли настав час.

Серед запрошених на церемонію відкриття були й родичі учасників змови, проте фанатично налаштований Кейтсбі не хотів нічого й чути про застереження будь-кого з них щодо відвідування церемонії. Для нього мета справи була важливішою за родинні зв’язки. Проте так, мабуть, думали не усі учасники змови. В кінці жовтня родич одного зі змовників Френсіса Трешема лорд Монтегл отримав анонімного листа, в якому його застерігали від участі в церемонії відкриття парламенту. Хоча автор листа просив його негайно спалити, Монтегл розповів про все королівському секретарю (фактично першому міністру) графу Роберту Сесілу. Той повідомив короля про підготовку змови.

Гравюра із зображенням вісьмох із тринадцяти змовників, виконана Кріспейном ван де Пассе. Гай Фокс — третій праворуч Фото: Wikimedia Commons

Змовники дізналися про листа і природно, що підозра одразу впала на Трешема, проте той запевнив усіх, що це не він. Повіривши йому на слово, змовники вирішили продовжити, вважаючи, що король не сприйме загрозу серйозно.

Проте король, як не дивно, наказав обшукати перед засіданням парламенту усі підвали, де охорона знайшла Гая Фокса, який представився Джоном Джонсоном. Його спочатку відправили до короля, якому він в обличчя заявив, що шкодує про цю невдачу та хоче вигнати шотландського короля з усіма його шотландськими лордами назад до Шотландії. Короля вразила щирість та мужність Фокса, проте він наказав відправити Фокса до Тауера, який був центральною в’язницею Лондона, де за допомогою найбільш витончених тортур Гая Фокса таки змусили видати своє справжнє ім’я та інших учасників змови.

Роберт Кейтсбі з частиною змовників загинув при затриманні, а Френсіс Трешем, який ймовірно, й видав змовників, був помер у Тауері. Вісьмох заколотників включно із самим Гаєм Фоксом стратили на ешафоті. При цьому, Гай Фокс, схоже, намагався втекти вже безпосередньо під час самої страти. Йому вдалося вирватися з рук вартових, але він впав з ешафота та зламав собі шию, від чого й помер, тож суто формально він страчений не був.

Герострат із Йорка: як невдаха став символом бунту

Так до чого тут вогняне шоу, яке щороку влаштовують в Англії на початку листопада, адже запланованого вибуху так і не сталося? А річ у тім, що король наказав усім своїм підданим щороку в річницю цього ймовірного теракту влаштовувати велелюдні марші, в ході яких дякували Богу за порятунок короля. На них часто спалювали портрет папи Павла V, який тоді очолював Католицьку Церкву. Згодом стали спалювати й опудало Гая Фокса. Ідея полягала в тому аби навічно затаврувати того, хто посягнув на життя короля, натомість його ім’я було увіковічнене у зовсім новому аспекті. Вийшов такий собі Герострат XVII століття.

Важливо

Ніколи не здавайся: чому Англію вже 1000 років ніхто не може завоювати

Так Європа, а за нею й вільний світ, отримали «свято свободи», яке виникло з ритуалу сліпого виконання абсурдної волі короля. Символ анархії та непокори, що з’явився з образу людини, яка ревно слідувала Церкві із досить суворою дисципліною. І сама подія, а саме порохова змова, мала на меті якраз зруйнувати протестантську англіканську Церкву і відновити католицизм в Англії. В ліберальних колах Католицька Церква ранньомодерної Іспанії вважається еталоном консерватизму, догматизму та обмеження будь-яких свобод. Правди в цьому як це часто буває із політичними та історичними стереотипами, не так уже й багато, але самий факт, що символом боротьби з цими суспільними явищами стала людина, яка за свого життя добровільно вирушила воювати за цю католицьку Іспанію та ще й проти країни, яка першою у Європі стала на шлях лібералізму досить промовистий.

Анонімні активісти, одягнені у маски Гая Фокса Фото: Wikimedia Commons

Уся історія з Гаєм Фоксом, пороховою змовою, Святом вогню та сучасним рухом «Анонімус» яскравий приклад того як працює людська пам’ять і як за століття певні значення можуть трансформуватися не те, що б до невпізнаваності, а стати геть протилежними за значенням.

Та й зрештою, сама Порохова змова добилася зворотних результатів. Джеймс після неї лише посилив переслідування католиків, які пішли на спад аж в кінці століття. До цього Англія пережила революцію та страту короля, але це вже зовсім інша історія, розповідь про яку чекайте вже найближчими днями.