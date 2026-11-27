Заочно осужденный мятежный генерал воевал на три фронта, не испугавшись победителей Первой мировой войны. И победил. В 1924 году он упразднил халифат, существовавший с VII века. Последнего халифа выслал из страны на поезде. Спустя десять лет Мустафа Кемаль наконец получил фамилию, вместе со всей страной. Он стал Ататюрком — "отцом турок". Фокус разбирался, как один человек за пятнадцать лет превратил обломок сгнившей империи в успешное национальное государство и как принятое им в далеком 1936 году решение изолировало российский Черноморский флот.

Более ста лет назад Мустафа Кемаль решился на то, чего побоялся его украинский коллега гетман Павел Скоропадский. В то же время. Один сдался и согласился на позорные условия победителей, другой бросил вызов чуть ли не всему миру.

Наследие Ататюрка имеет мировое значение Фото: Wikimedia Commons

Сын таможенника из еврейского города

Будущий "отец турок" родился в семье таможенника из Салоник, расположенных на территории современной Греции. В то время это была завоеванная Османской империей территория, где компактно проживали греки и евреи. В самих Салониках преобладали евреи. Независимая Греция уже существовала, но значительная часть греков продолжала проживать на территориях, контролируемых Османской империей, в частности на западном побережье Анатолии. В годы правления Ататюрка эта ситуация изменилась. Факт его рождения среди греков вызывает дискуссии относительно его реального этнического происхождения. Выдвигаются версии, что "отец турок" (а именно так переводится его фамилия) может иметь греческие или даже еврейские корни.

Точной даты рождения Мустафы Кемаля никто не знает. Чаще всего называется 1881 год. Это было время, когда Османская империя уже была "больным человеком Европы", а "болеть" она начала примерно за два века до рождения Мустафы. Именно её существование в конце XIX века основывалось на интересах Великобритании, которая не хотела чрезмерного усиления России.

Мустафа Кемаль в день окончания Военной академии в 1905 году Фото: Wikimedia Commons

В стране уже существовала конституция, действие которой было приостановлено почти сразу после её принятия. Султан Абдул-Гамид II использовал в качестве предлога нападение России и фактически оставил за собой неограниченные полномочия, довел страну до революции и в конце концов потерял власть в 1909 году. Мустафа Кемаль тогда уже был офицером с боевым опытом, но политического влияния не имел.

В 1913 году в стране был установлен режим фактически военной диктатуры "Молодотурков" — организации военных офицеров. Они усилили внешнеполитическую ориентацию страны на Германию, на стороне которой и вступили в Первую мировую войну осенью 1914 года. Османская империя проиграла войну, и в конце 1918 года к порту Стамбула причалили военные корабли победителей.

Реанимация "больного человека Европы"

На долю правившего в то время султана Мехмеда VI выпала печальная роль — подписывать всё, что ему дадут победители, тем самым узаконивая расчленение империи. Была объявлена демобилизация армейских подразделений, а офицеры теперь следили за выполнением условий перемирия. Одним из таких инспекторов стал и Мустафа Кемаль.

По воле судьбы Кемаль оказался в турецкой "глубинке". В регионах восточной Анатолии — вдали от столичной помпезности, в месте, где реальная власть султана всегда ощущалась слабо и которое жило в своей региональной "пузырьке". Именно там он покинул военную службу и отказался выполнять приказы из Стамбула.

Анкара — небольшой город в глубине континента среди гор, где веками ничего не происходило, теперь стала центром политической жизни страны. В фактически оккупированном Стамбуле Кемаля заочно приговорили к смертной казни. В Анкаре же в 1920 году созывали Национальное собрание, которое возглавил сам Мустафа Кемаль.

Официальное правительство подписало Севрский мирный договор, согласно которому территории компактного проживания армян и греков передавались соответствующим странам. Национальное собрание решительно выступило против такого развития событий и начало вести войну сразу на трёх фронтах: против армян на востоке, против регулярной греческой армии на западе и против французских войск в Киликии на юге. Мустафа Кемаль получил чрезвычайные полномочия в качестве военачальника в особый период.

Три фронта против всего мира

Поздней осенью 1918 года дипломаты Антанты склоняли гетмана Украины Павла Скоропадского к упразднению государства. Он должен был расформировать украинские части и присоединиться к Белому движению, а именно к Добровольческой армии генерала Деникина. Опьяненные успехом победители в Первой мировой войне предлагали немало противоречивых решений конфликтов, вспыхивавших по всему миру. Кто-то соглашался, а кто-то осмеливался выступать против. Положение гетмана казалось безнадежным. Ведь как можно воевать против Антанты? Поэтому он принял эти унизительные условия, что повлекло за собой целую цепь событий, приведших к утрате украинцами собственной государственности.

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Через несколько лет другой военачальник, Мустафа Кемаль, в аналогичной ситуации поступил иначе — он бросил вызов Антанте и… победил. Но не сразу. В 1921 году греки почти дошли до Анкары, но контрнаступление 1922 года всё изменило. Осенью 1922 года турецкие войска взяли Смирну. События, произошедшие впоследствии, по-разному оцениваются по обоим берегам Эгейского моря. Греки считают это резней и геноцидом, турки же называют это издержками войны. Город был сожжен, и в нём погибли десятки тысяч мирных жителей — преимущественно греков и армян. В соответствии с соглашением, подписанным с греками в 1923 году, произошёл принудительный обмен населением. Так греки покинули Анатолию, а Смирна стала Измиром. Под давлением и угрозами Стамбул покинул и православный патриарх.

Моральная власть над миром или реальная власть над страной

Вопрос о религиозном лидере стал настоящей проблемой для Мустафы Кемаля. Речь шла, конечно же, не о христианском патриархе. Христиан в Турции осталось немного. В результате побед армии Кемаля Севрский договор так и не вступил в силу. Поэтому в швейцарской Лозанне готовилось новое соглашение. Дипломаты Антанты пригласили на конференцию представителей султанского правительства и Национального собрания. В Лозанну отправился не Мустафа Кемаль, а его соратник Мустафа Исмет Иненю. А чтобы избежать двусмысленности представительства, султанат был ликвидирован.

Ататюрк, в то время командующий армией, 1918 год Фото: Wikimedia Commons

Власть султана уже давно утратила всякий авторитет среди населения, а после подписания Мехмедом VI Севрского договора — тем более. Но помимо светской власти турецкие падишахи обладали ещё и духовной властью, причём над всем исламским миром, по крайней мере над его суннитской частью.

Еще в начале XVI века турки, захватив Египет, перевезли в Стамбул последнего халифа из династии Аббасидов. После его смерти этот титул получил султан Сулейман Великолепный. Сначала султаны не придавали особого значения новому титулу — под их властью и так находились чуть ли не все сунниты в мире. Но в конце XIX века, когда политическая сила Османской империи и её падишахов на международной арене была сведена на нет, они вспомнили о своём духовном титуле. Тогда самая многочисленная мусульманская община проживала в Индии, которая была "жемчужиной" Британской империи. В ситуации, когда Стамбул полностью зависел от Лондона, такой статус османского султана был весьма кстати.

Терять такой "козырь" перед поездкой в Лозанну было абсурдно. Поэтому Мустафа Кемаль принял "соломоново решение". Он всё-таки упразднил султанат, но двоюродного брата последнего султана Мехмеда VI Абдул-Меджида сделал халифом и даже предоставил ему государственное содержание.

Таким образом, в начале 1920-х годов в Стамбуле находились резиденции лидеров двух религий — православного патриарха и суннитского халифа, которым был Абдул-Меджид.

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Если новый Константинопольский патриарх Григорий VII сосредоточился исключительно на религиозной жизни православных общин, которые в основном находились за пределами Турции, то Абдул-Меджид демонстрировал обратное.

Мустафе Кемалю пришлось выбирать: пойти на компромисс, став новым халифом, и сохранить идеологическое влияние на многочисленное мусульманское население, проживающее, в частности, на территориях, контролируемых Великими державами, или окончательно пойти по пути построения национального светского государства. Турецкий лидер выбрал "синицу в руке". В марте 1924 года халифат был упразднен, а последнего халифа Абдул-Меджида буквально изгнали из страны, силой посадив на "Восточный экспресс".

Мустафа Кемаль на открытии Государственного музея искусства и скульптуры в 1927 году Фото: Wikimedia Commons

Отмена халифата, существовавшего с середины VII века, практически с самого начала существования ислама вызвала настоящую бурю в мировом мусульманском сообществе. Правители разных стран бросились призывать к восстановлению халифата. Среди претендентов были король Египта, шариф Мекки и король Афганистана. Созывались конференции по поводу преемника халифа. Но единства в этом вопросе так и не удалось достичь.

У суннитов до сих пор нет единого религиозного лидера. А идея единого халифата среди мусульман по-прежнему актуальна. Этим пользуются различные фундаменталисты и террористы. Последним такую идею выдвигал лидер террористической ИГИЛ Абу-Бакр Аль-Багдади, который и провозгласил себя халифом в 2014 году.

Новое соглашение и новая страна

В Лозанне существенно изменили положения Севрского договора. Туркам признавали Анатолию, в том числе и территории, на которые претендовали армяне. Поскольку сама Армения была поглощена СССР, то и вопрос о территориях был закрыт. Также турки получали европейские территории вокруг Стамбула. Курдам было отказано в создании собственного государства. Контроль над проливами Босфор и Дарданеллы — основной геополитический актив Турции — передавался международной комиссии.

29 октября 1923 года Национальное собрание второго созыва (выборы в него были проведены летом 1923 года — после завершения боевых действий) провозгласило Турецкую республику. Мустафу Кемаля избрали её президентом. Вновь созданную страну провозгласили национальным светским государством турецкой нации.

Банкнота эпохи Ататюрка: серый волк является символом турецкого национализма, как и пантюркизма Фото: Wikimedia Commons

С имперским прошлым и религиозным правлением было покончено. Теперь жители страны делились не по религиозному, а по этническому принципу. Идеологические истоки нового государства теперь искали в древних тюркских традициях. Произошла реформа языка. Произошёл переход на латиницу, заменившую гораздо более сложную для изучения арабскую вязь. Из языка были исключены все слова не тюркского происхождения. Государство ввело строгое регламентирование употребления различных слов. На волне эйфории национального подъема даже стали появляться теории о том, что именно турецкий язык является древнейшей основой других языков в мире.

Интеллектуалы подвергали критике и даже осуждению имперский период истории. Все больший интерес проявлялся к доосманскому периоду существования тюркских народов, даже к времени пребывания тюрков в статусе кочевых племен Центральной Азии (прибывших оттуда в Малую Азию в середине XI века). Растла популярность фольклора того времени, разнообразных легенд и верований.

Национальное собрание прибыло из турецкой "глубинки", жизнь которой практически не претерпевала изменений с того же XI века, когда тюрки поселились на востоке региона, который впоследствии назвали Анатолией. И это контрастировало с жизнью Стамбула, который формировался как мультикультурный мегаполис, где были широко представлены традиции римско-византийского мира.

Культ личности, европейская одежда и фамилии

Турция же пошла по пути секуляризации и установления культа личности самого Мустафы Кемаля. Редакторы газет, выступившие против упразднения халифата, были осуждены. В стране была установлена фактически однопартийная система. Основанная Кемалем Республиканская народная партия оставалась правящей до 1950 года.

В стране происходили жесткие социальные преобразования. Все население было обязано носить западную одежду. Известны даже случаи казней за ношение одежды старого образца. Излишне говорить о запрете любой критики правящего режима.

Ататюрк посещает урок математики в Измирской средней школе для мальчиков, 1 февраля 1931 года Фото: Wikimedia Commons

Вместо этого произошел переход от законов шариата к гражданскому и уголовному кодексу европейского образца (1926 год). В качестве образца были взяты швейцарский и итальянский кодексы соответственно. Было введено обязательное начальное образование. Её получение широкими слоями населения упростил уже упомянутый переход на латиницу. В стране были введены фамилии в 1934 году. Тогда Мустафа Кемаль и стал "отцом турок" — Ататюрком.

Права женщин раньше, чем во Франции

Кемаль способствовал эмансипации женщин. Он женился на Латифе Ушаклыгиль, которая ввела традицию "первой леди" в Турции. Однако их брак продлился всего два года. Больше они ни с кем не вступали в брак. У Мустафы Кемаля не было собственных детей, но он воспитал целых восемь приемных. Его дочь Сабиха Гекчен стала первой турецкой военной летчицей. К 1934 году женщины окончательно были уравнены в правах с мужчинами. Ранее, чем в некоторых странах Европы. В 1935 году состоялись парламентские выборы, и депутатами стали 18 женщин.

Ататюрк и его жена Латифе Ушаклыгиль, 1923 год Фото: Wikimedia Commons

Нефтяные месторождения, проливы и национальное единство

Делом всей жизни Ататюрка было установление суверенитета Турции над всеми этническими территориями. В 1926 году он смирился с потерей Мосула, который британцы оккупировали в ноябре 1918 года уже после заключения перемирия. Взамен Турция получила 10 % от налоговых поступлений региона. Это позволило наладить отношения с Великобританией, что способствовало укреплению позиций республики на международной арене.

В 1932 году Турцию приняли в Лигу Наций. А ещё через четыре года на конференции в Монтре стране вернули суверенитет над проливами Босфор и Дарданеллы. Международную комиссию по управлению проливами, в состав которой входила Турция, распустили, а контроль полностью передали Анкаре лишь с некоторыми ограничениями. При этом Турция обязалась обеспечить беспрепятственное движение гражданских судов. В случае войны в регионе Турция имела право перекрыть проливы для движения военных судов. Это положение сыграло важную роль в российско-украинской войне, ведь Черноморский флот РФ оказался изолированным из-за перекрытия проливов для военных кораблей в 2022 году.

Карта Турции 1927 года, опубликованная до реформы алфавита. В 1939 году Турция аннексировала государство Хатай Фото: Wikimedia Commons

Еще перед самой смертью Ататюрк добился провозглашения государства Хатай — спорной территории, находившейся под мандатом Франции в Сирии. Однако к Турции она была присоединена уже после смерти Кемаля.

Сейчас в Турции пересматривают наследие Ататюрка. Действующая правящая партия "Справедливости и развития" во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом является его идейными оппонентами. После десятков лет светского правления турки задаются вопросом, стоило ли отказываться от устоявшихся веками традиций, которые принесли стране период наибольшего процветания. Парадокс, но снова глубинка выступает против мегаполисов, только теперь всё наоборот — мегаполисы являются оплотом идей секуляризма, а провинции тоскуют по былому имперскому величию.

Памятник Ататюрку в городе Мармарис Фото: Wikimedia Commons

Как бы там ни было в самой Турции, но наследие Ататюрка имеет мировой масштаб. С одной стороны, он упразднил халифат, нарушив более чем тысячелетние суннитские традиции. С другой — он является примером революционера, которому удалось добиться успеха. Он действительно изменил ход истории и совершил невозможное — превратил "больного человека Европы" в страну, которая в своём прогрессе в некоторых аспектах опередила Францию.