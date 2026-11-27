Заочно засуджений бунтівний генерал воював на три фронти, не злякавшись переможців Першої світової війни. І переміг. У 1924 році він скасував халіфат, який існував із VII століття. Останнього халіфа вислав з країни поїздом. Через десять років Мустафа Кемаль нарешті отримав прізвище, разом з усією країною. Він став Ататюрком — «батьком турків». Фокус розбирався, як одна людина за п’ятнадцять років перетворила уламок зігнилої імперії в успішну національну державу та як ухвалене нею у далекому 1936 році рішення ізолювало російський Чорноморський флот.

Понад сто років тому Мустафа Кемаль наважився зробити те, чого злякався його український колега гетьман Павло Скоропадський. В той же час. Один здався і пішов на ганебні умови переможців, інший кинув виклик ледь не усьому світові.

Спадок Ататюрка носить світовий масштаб Фото: Wikimedia Commons

Син митника із єврейського міста

Народився майбутній «батько турків» у сім’ї митника із Салонік, що на території сучасної Греції. Тоді це була підкорена Османською імперією територія компактного проживання греків та євреїв. У самих Салоніках переважали євреї. Незалежна Греція вже існувала, але значна частина греків продовжувала проживати на територіях, які контролювала Османська імперія, зокрема на західному узбережжі Анатолії. В роки правління Ататюрка ця ситуація змінилася. Факт народження серед греків викликає дискусії щодо його реального етнічного походження. Висуваються версії, що «батько турків» (а саме так перекладається його прізвище) може мати грецьке або навіть єврейське коріння.

Точної дати народження Мустафи Кемаля не знає ніхто. Найчастіше називається 1881 рік. Це був час, коли Османська імперія вже була «хворою людиною Європи» і «хворіти» вона почала десь за два століття до народження Мустафи. Саме її існування у кінці ХІХ століття базувалося на інтересах Великої Британії, яка не хотіла надмірного посилення Росії.

Мустафа Кемаль у день закінчення Військової академії в 1905 році Фото: Wikimedia Commons

У країні вже була конституція, дія якої була призупинена майже одразу після її ухвалення. Султан Абдул-Гамід II використав як привід напад Росії й фактично залишив собі необмежені повноваження, довів країну до революції і врешті втратив владу у 1909 році. Мустафа Кемаль тоді уже був офіцером із бойовим досвідом, але політичного впливу не мав.

У 1913 році в країні був встановлений режим фактично воєнної диктатури Молодотурків – організації військових офіцерів. Вони посилили зовнішньополітичну орієнтацію країни на Німеччину, на боці якої й вступили у першу світову війну восени 1914 року. Війну Османська імперія програла і до порту Стамбула у кінці 1918 року причалили військові кораблі переможців.

Реанімація «хворої людини Європи»

Чинному на той момент султану Мехмеду VI випала сумна роль – підписувати усе, що йому дадуть переможці, таким чином узаконювати розчленування імперії. Було оголошено демобілізацію армійських підрозділів, а офіцери тепер стежили за виконанням умов перемир’я. Одним з таких інспекторів став і Мустафа Кемаль.

Волею долі Кемаль опинився у турецькій «глибинці». В регіонах сходу Анатолії – далеко від столичного пафосу, в місці де реальна влада султана завжди відчувалася слабко і яке жило у своїй регіональній «бульбашці». Саме там він покинув військову службу і відмовився виконувати накази зі Стамбула.

Анкара – невелике місто в глибині континенту серед гір, де століттями нічого не відбувалося тепер стала центром політичного життя країни. У фактично окупованому Стамбулі Кемаля заочно засудили до страти. В Анкарі ж у 1920 році скликали Національні збори, які очолив сам Мустафа Кемаль.

Офіційний уряд підписав Севрський мирний договір, за яким території компактного проживання вірменів та греків передавалися відповідним країнам. Національні збори виступили рішуче проти такого розвитку подій і стали воювати одразу на три фронти: проти вірмен на сході, проти регулярної грецької армії на заході та проти французьких сил у Кілікії на півдні. Мустафа Кемаль отримав надзвичайні повноваження як воєначальник в особливий період.

Три фронти проти всього світу

Пізньою осінню 1918 року дипломати Антанти схиляли Гетьмана України Павла Скоропадського до скасування держави. Він мав розформувати українські частини та приєднатися до Білого руху, а саме до Добровольчої армії генерала Денікіна. Захмелілі від успіху переможці у Першій світовій війні пропонували чимало суперечливих рішень конфліктів, що спалахували по усьому світу. Хтось погоджувався, а хтось наважувався виступати проти. положення Гетьмана видавалося безнадійним. Хаба ж можна воювати проти Антанти, тож він прийняв ці принизливі умови, що зумовило цілий ланцюг подій, який призвів до втрати українцями власної державності.

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Через кілька років інший військовий командувач Мустафа Кемаль у схожій ситуації вчинив по-іншому — він кинув виклик Антанті і… переміг.Не одразу. У 1921 році греки майже дійшли до Анкари, але контрнаступ 1922 року все змінив. Восени 1922 року турецькі війська взяли Смірну. Події, які відбулися згодом по різному оцінюють по обидва береги Егейського моря. Греки вважають це різаниною та геноцидом, турки ж називають недоліками війни. Місто було спалене і в ньому загинули десятки тисяч цивільних – переважно греків та вірмен. За угодою, підписаною з греками у 1923 році відбувся примусовий обмін населенням. Так греки покинули Анатолію, а Смірна стала Ізміром. Під тиском та погрозами Стамбул покинув і православний патріарх.

Моральна влада над світом чи реальна над країною

Питання релігійного лідера стало справжньою проблемою для Мустафи Кемаля. Мова йшла звісно ж не про християнського патріарха. Християн у Туреччині залишилося небагато. В результаті перемог армії Кемаля Севрський договір так і не набув чинності. Тож у швейцарській Лозанні готувалася нова угода. Дипломати Антанти запросили на конференцію представників султанського уряду та Національних зборів. До Лозанни поїхав не Мустафа Кемаль, а його соратник Мустафа Ісмет Іненю. А щоб уникнути двозначності представництва, султанат ліквідували.

Ататюрк, у той час командувач армією, 1918 рік Фото: Wikimedia Commons

Влада султана уже давно втратила будь-який авторитет серед населення, а після підписання Мехмедом VI Севрського договору й поготів. Але окрім світської влади турецькі падишахи були наділені ще й духовною владою, при чому над усім ісламським світом, принаймні його сунітською частиною.

Ще на початку XVI століття турки захопивши Єгипет, перевезли до Стамбула останнього халіфа з династії Аббасидів. Після його смерті титул отримав султан Сулейман Пишний. Спочатку султани не дуже переймалися новим титулом – під їх владою і так перебували ледь не усі суніти на світі. Але у кінці ХІХ століття, коли політична сила Османської імперії та її падишахів на міжнародній арені була зведена нанівець, вони згадали про свій духовний титул. Тоді найбільша мусульманська спільнота проживала в Індії, яка була «перлиною» британської імперії. В ситуації, коли Стамбул повністю залежав від Лондона такий статус османського султана був неабияк доречним.

Втрачати такий «козир» перед поїздкою в Лозанну було абсурдом. Тож Мустафа Кемаль прийняв «соломонове рішення». Він таки скасував султанат, але двоюрідного брата останнього султана Мехмеда VI Абдул-Меджида, зробив халіфом і навіть надав державне утримання.

Таким чином на початку 1920-х в Стамбулі базувалися резиденції лідерів двох релігій – православного патріарха та сунітського халіфа, яким був Абдул-Меджид.

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Якщо новий Константинопольський патріарх Григорій VII, зосередився виключно на релігійному житті православних громад, які в основному перебували за межами Туреччини, то Абдул-Меджид демонстрував зворотне.

Мустафі Кемалю доводилося обирати: піти на компроміс новим халіфом і зберегти ідеологічний вплив на численне мусульманське населення, що проживає зокрема на територіях, які контролюють Великі держави, чи остаточно піти шляхом розбудови національної світської держави. Турецький лідер обрав «синицю в руці». У березні 1924 року халіфат було скасовано, а останнього халіфа Абдул-Меджида буквально вигнали з країни, силоміць посадивши на Східний експрес.

Мустафа Кемаль на відкритті Державного музею мистецтва та скульптури у 1927 році Фото: Wikimedia Commons

Скасування халіфату, який існував з середини VII століття, майже з самого початку існування iсламу здійняло справжню бурю у світовому мусульманському суспільстві. Правителі різних країн кинулися закликати відновити халіфат. Серед претендентів були король Єгипту, шаріф Мекки та король Афганістану. Скликалися конференції з приводу наступника халіфа. Але єдності в цьому питанні досягнуто так і не було.

Суніти досі не мають єдиного релігійного лідера. А ідея єдиного халіфату серед мусульман жива. Цим користуються різноманітні фундаменталісти та терористи. Останнім таку ідею виносив лідер терористичної ІДІЛ Абу-Бакр Аль-Багдаді, який і проголосив себе халіфом у 2014 році.

Нова угода та нова країна

У Лозанні суттєво змінили положення Севрської угоди. За турками визнавали Анатолію, зокрема й території, на які претендували вірмени. Оскільки сама Вірменія була поглинута СРСР, то й питання територій було закрито. Також турки отримували європейські території навколо Стамбула. У власній державі було відмовлено курдам. Контроль над протоками Босфор та Дарданелли – основний геополітичний актив Туреччини, передавався міжнародній комісії.

29 жовтня 1923 Національні збори другого скликання (вибори до них були проведені влітку 1923 року – після завершення бойових дій) проголосили Турецьку республіку. Мустафу Кемаля обрали її президентом. Новостворену країну проголосили національною світською державою турецької нації.

Банкнота епохи Ататюрка: сірий вовк є символом турецького націоналізму, як і пантюркізму Фото: Wikimedia Commons

З імперським минулим та релігійним управлінням було покінчено. Тепер жителі країни ділилися не за релігійним, а за етнічним принципом. Ідеологічні витоки нової держави тепер шукали у давніх тюркських традиціях. Відбулася реформа мови. Відбувся перехід на латиницю, що замінила значно складнішу для вивчення арабську в’язь. З мови було викинуто усі слова не тюркського походження. Держава ввела суворе регламентування вживання різних слів. На хвилі ейфорії національного піднесення навіть стали з’являтися теорії, що саме турецька мова є прадавньою основою інших мов у світі.

Інтелектуали піддавали критиці та навіть тавруванню імперський період історії. Все більший інтерес звертався до доосманського періоду існування тюркських народів, навіть до часу перебування тюрків в статусі кочових племен Центральної Азії (прийшли звідти у Малу Азію в середині XI століття). Зростала популярність фольклору того часу, різноманітних легенд та вірувань.

Національні збори прийшли із турецької «глибинки», життя якої слабко змінювалося з того ж XI століття, коли тюрки поселилися на сході регіону, який потім назвали Анатолією. І це контрастувало із життям Стамбула, який формувався як мультикультурний мегаполіс, де були потужно представлені традиції римо-візантійського світу.

Культ особи, європейський одяг та прізвища

Туреччина ж пішла шляхом секуляризації та встановленням культу особи самого Мустафи Кемаля. Редактори газет, які виступили проти скасування халіфату були засуджені. В країні було встановлено фактично однопартійну систему. Заснована Кемалем Республіканська народна партія залишалася керівною до 1950 року.

В країні відбувалися жорсткі соціальні перетворення. Усе населення мало носити західний одяг. Відомі випадки навіть страт за використання одягу старого зразка. Зайве говорити про заборону будь-якої критики керівного режиму.

Ататюрк відвідує заняття з математики в Ізмірській середній школі для хлопчиків, 1 лютого 1931 року Фото: Wikimedia Commons

Натомість відбувся перехід від законів шаріату до цивільного та кримінального кодексу європейського зразка (1926 рік). За зразок було взято швейцарський та італійський кодекси відповідно. Було введено обов’язкову початкову освіту. Її здобуття широкими верствами населення спростив згаданий вже перехід на латиницю. В країні було введено прізвища у 1934 році. Тоді Мустафа Кемаль і став «батьком турків» — Ататюрком.

Права жінок раніше за Францію

Кемаль сприяв емансипації жінок. Він одружився з Латіфе Ушаклигіль, яка ввела традицію існування «першої леді» в Туреччині. Проте їхній шлюб протривав усього два роки. вони більше ні з ким не одружувалися. Мустафа Кемаль не мав власних дітей, але виховав аж вісім прийомних. Його донька Сабіха Гекчен стала першою турецькою військовою льотчицею. До 1934 року жінки остаточно були зрівняні у правах з чоловіками. Раніше, ніж у деяких країнах Європи. У 1935 році відбулися парламентські вибори і депутатками стали 18 жінок.

Ататюрк і його дружина Латіфе Ушаклигіль, 1923 рік Фото: Wikimedia Commons

Нафтові родовища, протоки та національна соборність

Справою життя Ататюрка було встановлення суверенітету Туреччини над усіма етнічними територіями. У 1926 році він змирився із втратою Мосулу, який британці окупували в листопаді 1918 року вже після укладення перемир’я. Натомість Туреччина отримала 10% від податкових надходжень регіону. Це дозволило налагодити відносини із Великою Британією, що сприяло просуванню позицій республіки на міжнародній арені.

У 1932 році Туреччину прийняли до Ліги націй. А ще через чотири роки на конференції у Монтре країні повернули суверенітет над протоками Босфор та Дарданелли. Міжнародну комісію з управління протоками, де Туреччина була одним із членів розпустили, а контроль повністю передали Анкарі лише з деякими обмеженнями. При цьому Туреччина зобов’язалася забезпечити безперешкодний рух цивільних суден. У випадку війни в регіоні Туреччина мала право перекрити протоки для руху військових суден. Це положення відіграло важливу роль у російсько-українській війні, адже Чорноморський флот РФ виявився ізольованим через перекриття проток для військових кораблів у 2022 році.

Карта Туреччини 1927 року, яка була опублікована до реформи алфавіту. 1939 року Туреччина анексувала державу Хатай Фото: Wikimedia Commons

Вже перед самою смертю Ататюрк домігся проголошення держави Хатай – спірної території із підмандатною Франції Сирією. Але до Туреччини її було приєднано вже після смерті Кемаля.

Зараз у Туреччині переглядають спадок Ататюрка. Чинна керівна партія Справедливості та розвитку на чолі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом є його ідейними опонентами. Після десятків років світського правління турки задаються питанням чи варто було відрікатися від традицій, встановлених століттями, які були періодом найбільшого успіху країни. Парадокс, але знову глибинка виступає проти мегаполісів, але тепер усе навпаки – мегаполіси є оплотом ідей секуляризму, а провінції сумують за минулою імперською величчю.

Пам'ятник Ататюрку в місті Мармарис Фото: Wikimedia Commons

Як би там не було в самій Туреччині, але спадок Ататюрка носить світовий масштаб. З одного боку він скасував халіфат, порушивши понад тисячолітні сунітські традиції. З іншого – він приклад революціонера, який зміг. Він справді змінив хід історії і зробив неможливе – перетворив «хвору людину Європи» на країну, що у своєму прогресі в деяких аспектах випередила Францію.